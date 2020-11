Deviņas lietas, ko pastarītim neatstāt pūrā no vecākā bērna

Ir skaidrs, ka praktiskos un taupības nolūkos, daudzbērnu ģimenēs jaunākais bērns no vecākajiem manto apģērbu, apavus, pat mēbeles un citas lietas. Taču apdomīgākais lēmums būtu stingri izvērtēt katra pūriņā liekamā priekšmeta nolietojuma pakāpi un funkcionalitāti tagadnē.

Protams, ir grūti atvadīties, piemēram, no tik mīļās bērnu sedziņas, kurai kāds stūrītis noskrandis un ir neizmazgājams, neliels pleķītis, taču vērts uzdot sev jautājumu – vai jaunākajam šī lieta patiks un tiks izmantota? Iedvesmojoties no vietnes "Letidor", izceļam deviņas lietas, kuru taupīšana, lai no vecākā bērna lietošanai nodotu jaunākajam, jāizvērtē divtik apdomīgi.

Baltas un pavisam gaišas drēbes un priekšmeti

Neatkarīgi no tā, ar cik labiem veļas mazgāšanas līdzekļiem koptu bērnu drēbītes, spoži baltais pēc laika kļūst ar dzeltenīgu, pelēku vai zilganu nokrāsu. Turklāt nereti, ilgu laiku glabājot maisos vai kastēs zīdaiņu baltās drēbes, pēc otrreizējas pārcilāšanas nākas secināt, ka uz gaišā auduma ir dzelteni, neizmazgājami pleķi. Balinātāji un vecmāmiņu metodes reizēm nostrādā, taču lielākoties sākotnējo izskatu gaišajam apģērbam neatgūt. Tāpēc labāk netaupīt gaišās zīdaiņu drēbes gadiem ar domu "ja nu mums ir vēl viens bērniņš", bet gan uzreiz nodot kādas draudzenes mazulītim, kurš apģērbu priecīgs novalkās uzreiz.

Matracis

Vēl viena lieta, ar ko jābūt uzmanīgiem – gultas matrača taupīšana. Zīdaiņu un mazuļu lietotie mazā izmēra matrači nereti pakļauti dažādām šmucēm – te gadās kāda avārija autiņbiksītēs, še izlīst dzeramais. Turklāt, ja matracis kalpojis ilgāk nekā gadu un mazulis pa to aktīvi lēkājis un spēlējies, tas var zaudēt savas ortopēdiskās īpašības, jo vairs nav tik stingrs. nevar izslēgt iespēju, ka matracī ieperinājušās putekļu ērcītes un netīkamas smakas. Taču, ja esi pārliecināts, ka matracis nav bijis saslapināts un formu nav mainījis, droši vari to izmantot vēl.

Savu tiesu nokalpojuši apavi

Katram bērnam arsenālā ir pa sandaļu pārim, zābaciņiem un citiem apaviem – kā ikdienas valkāšanai, tā retai izejamai reizei. Pirms par mazu palikušos apavus saglabāt nākamajiem bērniem, vērts novērtēt to stāvokli – ja tie nav apskrambāti, nostaigāti un zoles nav iesēdušās, vari sataupīt. Ja vizuāli redzams, ka apavi ir nokalpojuši, – labāk no tiem atvadīties. Aktīviem staigātājiem vislabāk pirkt jaunus sporta apaviņus, kas nedeformēs pēdu.

Lietas no vilnas un citiem dabīgiem materiāliem

Ja skapī noglabāsim vilnas džemperīti vismaz piecus gadus, kā likums tajos var ieperināties nevēlamie viesi – kodes. Tāpēc apģērbu un citas lietas, kas izgatavotas no dabīgiem materiāliem labāk lietot ikdienā, nevis taupīt.

Māneklīši un pudelītes ar knupjiem

Knupja dzīvildze ir aptuveni trīs mēneši, tad zīdaiņa pudelītēm tos nomaina pret jauniem. Neatvērtos iepakojumos mānekļus un knupjus var glabāt aptuveni gadu vai tik ilgi, cik norādīts derīguma termiņā uz iepakojuma. Tāpēc nekādā gadījumā nevajadzētu aizrauties ar šo lietu, kaut vienreiz lietotu, taupīšanu otrajam bērnam. Vienkāršāk un zīdainim un mazulim drošāk ir vienkārši šīs daļas nopirkt jaunas. Arī plastmasas pudelītes un dzeramkrūzītes ar snīpīšiem nevajadzētu turēt virtuves atvilktnē gadiem – regulāri lietojot, sterilizējot karstā ūdenī, tās var nolietoties.

Kopšanas kosmētika

Pat gadu ilga krēma, ziedes vai pūdera lietošana ir atzīta par nepiemērotu – kosmētisko līdzekļu iepakojumos var rasties mikrobi. Ja nu kāda dupšu ziede palikusi neatvērta, pavisam jaunā iepakojumā, to var turēt pūrā tik ilgi, cik ražotājs norādījis derīguma termiņā.

Salauztas rotaļlietas

Mazulim var būt bīstami taupīt rotaļlietas, kurām ir kāda plaisa, detaļa neturas klāt vai bateriju novietnes vāciņš krīt nost. Tāpat rūpīgi jāskatās, kāds ir vannas rotaļlietu nolietojums – mitruma dēļ tajās var rasties pelējums, kas ir bīstams mazulim, kuram rotaļlietas patīk grauzt un likt mutē.

Vecas lietas, kuras vilkt vai turēt "mājās"

Protams, psiholoģiski mēs vēlamies saglabāt kādu īpaši mīļu apģērba gabalu vai mēbeli, kas iepriecinājusi iepriekšējo bērnu. Taču jāizvērtē, kādā stāvoklī šīs lietas ir – ja apģērbs vai mēbele jau ir noskrandusi, un prātā iešaujas doma, ka "šīs bikses taču mazais bērns varēs nēsāt mājās" vai "zīdaiņa gultiņa bez četrām redelēm un skabargām noderēs", jāspēj sev atteikt un no lietām atvadīties. Turklāt arī jaunākais bērns vēlas kaut ko savu un tikai viņam gādātu.

Stilīgas pusaudžu drēbes

Gadu vecam bērnam neinteresēs, kādas drēbes viņam uztērptas. Ar pusaudžiem ir cita lieta – lielākie bērni jau ir ar gaumes izjūtu un grib nēsāt konkrētu apģērbu, kas viņiem patīk. Tāpēc nav vērts saglabāt supervaroņu t-kreklus, kuri jaunākajam bērnam neko neizteiks.