Foto: Māmiņa atklāj, kā izskatās viņas ķermenis pēc piecu bērnu laišanas pasaulē

Mūsdienu pasaulē, kurā sportiski augumi un plakani vēderi tiek atzīti par skaistuma standartiem, mīlēt sevi tādu, kāda tu esi ir īpaši izaicinoši. Taču piecu bērnu māmiņa Brenda Stērna ir pārliecināta, ka sievietes skaistums ir kas vairāk par tvirtu vēderu, formīgu dibenu un izteiktām krūtīm. Viņa uzskata, ka ik viena sieviete ir skaista, neatkarīgi no tā, kā izskatās viņas augums.

Brenda ir dzimusi Meksikā, taču pirms vairākiem gadiem pārcēlās uz dzīvi Amerikā, kur uzsāka ģimenes dzīvi. Kā atklāj portāls "Bored Panda", sieviete ar savu vīru iepazinusies pavisam nejauši, kādu dienu aizrakstot nepareizajam numuram. Tagad, vairākus gadus vēlāk, viņa ir precējusies ar nepareizā telefona numura īpašnieku Īzaku un kļuvusi par piecu bērnu māmiņu.

Brenda aktīvi dalās savā ģimenes dzīvē sociālajā portālā "Instagram". Šobrīd daudzbērnu ģimenes gaitām seko līdzi jau 39 tūkstoši portāla lietotāju no visas pasaules. Nesen piecu bērnu māmiņa drosmīgi publicējusi fotogrāfiju, kurā redzams, kā izskatās sievietes vēders pēc piecu bērnu laišanas pasaulē, kas piesaistīja ne tikai Brendas sekotāju, bet arī mediju uzmanību.



Pāris pirmo reizi kļuva par vecākiem 2011. gadā. Ģimenes pirmais bērniņš nāca pasaulē ar ķeizargrieziena palīdzību. Tāpat gadu vēlāk pasaulē nāca arī otrā atvase. Savukārt pārējos trīs bērnus sieviete dzemdēja dabīgās dzemdībās. Kā zināms, dabīgas dzemdības pēc ķeizargrieziena ir iespējamas. Kā atklāj Rīgas Dzemdību nama Uzņemšanas nodaļas vadītāja Agnese Stūrmane: "Patiesībā ir ļoti maz tādu sieviešu, kuras nevarētu mēģināt dzemdēt pēc ķeizargrieziena."



Vairāk par vaginālām dzemdībām pēc ķeizargrieziena, tās riskiem un ieguvumiem lasi šajā rakstā, kur atradīsi ne tikai speciālista viedokli, bet arī piecu bērnu māmiņas Elīnas Sondares pieredzes stāstu.

Pēc piecu bērnu iznēsāšanas un laišanas pasaulē Brendas ķermenis vairs nav tāds, kā agrāk. Grūtniecības un ķeizargrieziena operācijas ir atstājušas sekas. Gluži tāpat kā daudzas citas sievietes, arī Brenda pārdzīvoja, ka pēc piektajām dzemdībām viņas ķermenis vairs nespēja atgūt iepriekšējās formas. Kā sieviete atklāj portālam "Bored Panda", viņa gājusi cauri arī pēcdzemdību depresijai.

Vairāk par to, kas ir pēcdzemdību depresija un kā tā izpaužas gan vīriešiem, gan sievietēm, šajā rakstā skaidro piecu bērnu māmiņa un kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite Diāna Zande. Savukārt te lasi četrus psihoterapeites padomus tās pārvarēšanai.



Taču Brenda nolēma mest negatīvās domas pie malas un mācīties pieņemt un mīlēt savu ķermeni tādu, kāds tas ir. "Patiesība ir tāda, ka mans ķermenis ir stiprs un skaists," viņa atklāj. "Vēdera presīte un plakans vēders izskatās lieliski, taču vai tu kādreiz esi spējusi saprast un pieņemt domu, ka tavs ķermenis ir mainījis savas aprises, lai pasaulē laistu dzīvību? To ir vērts paturēt prātā."





Neskatoties uz to, ka Brenda iemācījās justies laimīga savā pašreizējā ķermenī, ceļš uz pārliecību neesot bijis viegls. Viņa portālam "Bored Panda" stāsta, ka neskaitāmas reizes cilvēki sociālajos medijos ir izrādījuši nepatiku par viņas pēcdzemdību bildēm. Šādos brīžos sieviete cenšas atslēgties no negatīvā un atcerēties, ka viņas bērniem nav svarīgi tas, kā izskatās mammas ķermenis, bet gan viņas personība. "Viņi pazīst mūsu sirdis un mīl mūs ar beznosacījuma mīlestību. Tas ir viss, kam šajā pasaulē ir nozīme," viņa skaidro. Šī apziņa sievietei palīdz negatīvos komentārus uztvert ar vēsu prātu un turpināt fokusēties uz to, kas viņai ir patiesi svarīgs.





Tagad, kad piecu bērnu māmiņa, par spīti rētām un liekajai ādai, ir iemācījusies pieņemt un mīlēt savu ķermeni, viņa iedrošina to darīt arī citas sievietes. Brenda savā "Instagram" profilā ik dienas atgādina, ka katra māte un sieviete ir skaista, neatkarīgi no tā, kā izskatās viņas ķermeņa aprises.

Komentāru sadaļā zem Brendas bildēm māmiņas bieži vien apbrīno sievietes drosmi publiskot šāda rakstura bildes un atklāj, cik grūti viņām ir iemīlēt savu ķermeni, kad pēc vairākām dzemdībām tas nebūt neizskatās tā, kā viņas vēlētos. Kādas sievietes pat atzīst, ka šādas ķermeņa izmaiņas ir sabojājušas viņu dzīves un neatgriežami ietekmējušas arī pašapziņu. Tas pierāda, cik svarīgi ir vienai otru iedrošināt un meklēt sevī skaisto, nevis fokusēties uz negatīvo.