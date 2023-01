Pauls Timrots par grāmatām un sagrozīto realitāti tiešsaistē: arvien mazāk ieraugām patiesību

"Grāmatas vajag lasīt," saka radio un TV cilvēks, žurnālists un arī teātra režisors Pauls Timrots. "Radio SWH" raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi" viņš norāda, ka mākslīgā intelekta laikmetā, kad praktiski jebkurš var izveidot sev vēlamu realitāti tiešsaistē, ir īpaši svarīgi lasīt grāmatas un tādā veidā attīstīt savu spriestspēju.

"Šajos laikos, kad parādās mākslīgie intelekti un visa tā patiesība un visi attēli, un teksti tiek viltoti, sacerēti par jaunu, tūlīt varēsi nesaprast, vai tas ir Jānis, kas runā, vai Jāņa avatars," raidījuma vadītājam Jānim Šipkēvicam saka Timrots. "Būs baigi līdzīgi. Tu nezināsi, vai tā ir īsta avārija, ko tev rāda video, vai tā ir datora simulēta avārija. Tu neko nesapratīsi, tu nevarēsi kontrolēt realitāti, tev rādīs visādus brīnumus." Viņš piebilst, ka tas jau būtībā notiek, piemēram, sociālajā tīklā "TikTok", kurā pieejami video ar mākslīgām avārijām un kritieniem.

"Ja mēs nebūsim lasījuši grāmatas, nepārzināsim vēsturi, nezināsim fiziku un visu pārējo, mēs nevarēsim kontrolēt realitāti, mums pazudīs jebkāda atskaite. Tā kā lasiet grāmatas, kas ir iznākušas, pirms radās internets, un tajās vēl kaut cik var saglābt to saprašanu par to, kas vispār pasaulē notiek," iesaka Timrots. "Šobrīd cilvēkus apmānīt būs šausmīgi viegli – jebkas, kas datora ekrānā ir ar datoru uztaisāms, un tam nav vajadzīga realitāte." Viņš norāda, ka patiesību ieraugām arvien mazāk, turklāt dators nebūs tā vieta, kur to meklēt.

Taujāts, kādas grāmatas var ieteikt klausītājiem, Timrots, kurš ir arī viens no "Radio SWH" pirmajiem komentētājiem un darbojas tajā kopš 1993. gada, iesaka apvaicāties draugiem, mainīties grāmatām savā starpā. "Ieej galu galā ik pa brīdim grāmatnīcā. Cilvēki biežāk ieiet lielveikalā paskatīties kaut kādas lupatas, bet ieej paskatīties grāmatas," viņš piebilst. "Sāciet vienkārši, mīļie cilvēki, lasīt."

Pilnu raidījuma ierakstu vari noklausīties šeit.