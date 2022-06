Sestdien ar bezmaksas pasākuma programmu atklās zinātnes centru 'Vizium'

Sestdien, 18. jūnijā, pulksten 12 ar plašu svētku programmu norisināsies svinīga zinātnes centra "Vizium" atklāšana. Zinātnes centra dzimšanas dienu ieskandinās dažādas bezmaksas aktivitātes un darbnīcas, kas norisināsies pie zinātnes centra ēkas, bet par svētku noskaņu un muzikālo pavadījumu parūpēsies dīdžejs Toms Grēviņš.

Pulksten 12 ar Ventspils mēra Jāņa Vītoliņa un Ventspils Digitālā centra direktores Elīnas Kroņkalnes uzrunu tiks oficiāli atklāts jaunais centrs. Savukārt zinātnes centra teritorijā būs sagatavotas dažādas interesantas bezmaksas aktivitātes, kurās varēs piedalīties gan lieli, gan mazi svētku apmeklētāji.

Atklāšanas svētkos ikvienam būs iespēja redzēt krāšņus zinātnes šovus un eksperimentus, kas norisināsies uz skatuves pulksten 12:30, 13:45 un 15. Ventspils Digitālais centrs būs sagatavojis vairākas tehniski radošās darbnīcas, kurās varēs uzspēlēt robotu futbolu, pildīt "Minecraft" uzdevumu, izveidot pašam savu atslēgas piekariņu un lukturīti. Dažādas aktivitātes un pārsteigumus būs sagatavojuši arī Jauno dabaszinātņu pētnieku centrs (Ventspils Augstskola), Ventspils dizaina darbnīca "Rade", "Brain Games", Ventspils Jauniešu māja un "Elektrum".

Ikvienam būs iespēja kārtīgi izkustēties un izjust adrenalīnu lāzertaga komandas spēlē gan uz spēles poligona, gan virtuālajā realitātē, taču, ja kāds nejutīsies gana drošs spēlei, tam būs iespēja patrenēties un pārbaudīt savas spējas trāpīt mērķī. Sacensties varēs arī autosacīkšu simulatorā un radio vadāmo auto trasē. Tāpat būs pieejama pašiem mazākajiem iemīļotā sejiņu apgleznošana.

Pārstāvji vēsta, ka atraktīvākajiem apmeklētājiem, kuri atspoguļos savu dalību zinātnes centra dzimšanas dienas svinībās savos sociālajos tīklos, izmantojot tēmturi #atklājVIZIUM, būs pārsteigumu balvas.

Šīs un daudzas citas aktivitātes būs bez maksas pieejamas pie zinātnes centra no pulksten 12 līdz 16, bet pats zinātnes centrs atklāšanas dienā būs atvērts no pulksten 12 līdz 19. Lai pēc iespējas vairāk apmeklētājiem tiktu sniegta iespēja vieniem no pirmajiem redzēt un izmēģināt zinātnes centra eksponātus, atklāšanas dienā eksponātu zāles apmeklējuma laiks būs ierobežots līdz divām stundām vienam apmeklējumam. Apmeklēt zinātnes centra ekspozīciju būs iespējams, iegādājoties ieejas biļeti zinātnes centra kasē pēc norādītā cenrāža. Plašāka informācija pieejama mājaslapā "vizium.lv".

Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Inovācijas centri" projekta "Inovācijas centra izveidošana Ventspilī" ietvaros.