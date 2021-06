Tēvs sašutis: bērnam vizīti pie zobārsta Stomatoloģijas institūtā piedāvā pēc četriem gadiem

"Kas notiek Latvijas medicīnā!? Cenšoties pierakstīt bērnu pie zobārsta profilaktiskajai apskatei pirms skolas (ko pieprasa, lai varētu sagatavot medicīnas karti skolai) "Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts" valsts apmaksāto bērnu zobārsta apmeklējumu piedāvāja pēc četriem gadiem!!" Vai un kādēļ šāda situācija veidojas un kur vērsties pēc palīdzības, skaidro Stomatoloģijas institūta Bērnu nodaļas vadītāja Jūlija Kalniņa un Nacionālā Veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Ginta Ozoliņa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tētis Ivans vēstulē pauž: "Ja es pareizi saprotu, Stomatoloģijas institūts ir valsts iestāde un par maksu jau tuvākajā laikā var pieņemt, bet valstī garantēto bezmaksas medicīnu bērniem nodrošina tā, lai vecāki vienkārši atteiktos no šīs idejas un meklētu citu vietu (ja tāda atradīsies) vai arī vienkārši atvērtu maciņus un (uzmanību cenrādim!) – samaksa ir milzīgs procents no minimālās algas (uz rokas) samaksātu par bērna viena zobiņa ārstēšanu (iedomājos, cik daudz cilvēku no Latgales spēs vērsties šajā veselības iestādē, kaut gan viņu nodokļi arī tiek izmantoti šīs iestādes finansēšanai). (Stomatoloģijas institūta cenrādis rāda, ka viena piena zoba ārstēšana maksā, sākot no 30 eiro, tikpat maksā vizīte pie ārsta – aut.). Vai tiešām šī iestāde no mūsu nodokļiem nesaņem nevienu centu tās uzturēšanai? Tā ir izveidota kā valsts komercprojekts?"

Vieta, kur vēršas sarežģītu gadījumu ārstēšanai

Varbūt iespaids, ka Stomatoloģijas institūts ir teju vienīgā valsts ārstniecības iestāde, kur bez maksas salabot bērnam zobus, veidojies vēsturiski, jo agrāk tur bija Valsts zobārstniecības centrs, taču jau 20 gadus iestāde ir komercsabiedrība. "Mēs esam privāta ārstniecības iestāde, kurai noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu – šādi līgumi ir daudzām zobārstniecības praksēm," skaidro Stomatoloģijas institūta Bērnu nodaļas vadītāja Jūlija Kalniņa. Tomēr iestādei ir arī būtiskas atšķirības no citām zobārstniecībām, kas ir arī viens no iemesliem milzu rindām. "Mēs ārstējam smagi slimus pacientus – bērnus ar invaliditāti no visas Latvijas, tiem, kuriem dentofobijas vai citu iemeslu dēļ vajadzīga ārstēšana pilnajā narkozē, reto slimību centra pacientus – tādēļ paliek ļoti maz brīvo laiku pārējiem pacientiem. Turklāt pie mums ir arī traumu punkts, kur brauc pacienti, kam ir izsisti zobi un radušās citas zobu vai žokļa traumas un kuriem nepieciešama steidzama palīdzība. Tādēļ "vienkāršai" ārstēšanai paliek maz laika un ārstu ir tik, cik ir. Turklāt visi ārsti bērnu nodaļā ir valsts sertificēti zobārsti, papildus mācās bērnu zobārstniecības specifiku.