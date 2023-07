Somija ir laimīgākā valsts pasaulē. Kāpēc un kas ir viņu metode?

Ziemeļvalsts Somija jau sesto gadu pēc kārtas ir atzīta par laimīgāko valsti uz zemes. Tā kā laime nav vieta, bet gan prāta stāvoklis, meklējam un aizņemamies viņu laimes noslēpumus.

Martā Apvienoto Nāciju Organizācijas "Sustainable Development Solutions Network" publicēja ikgadējo Pasaules laimes ziņojumu. Bez pārsteigumiem. Izvērtējot labklājību visās pasaules valstīs, Somija jau atkal ir pirmajā vietā. Kamēr izdevums "The New York Times" aptaujāja vairākus somus un konstatēja, ka viņi nav tik laimīgi kā šķiet, turpat Austrumsomijas universitātes profesors Arno O. Solonens, kurš ir pētījis Somijas sabiedrības labklājību, paziņo, ka somi laimi rod mazās lietās – gūst gandarījumu no ilgtspējīgas dzīves un finansiālos panākumus uztver kā iespēju apmierināt pamatvajadzības. "Citiem vārdiem sakot, kad saprotat ar ko pietiek jums, esat laimīgs," tik vienkārši un sarežģīti vienlaikus.

Psiholoģijas eksperte, "Sisu Lab" izveidotāja Elizabete Lāti no Somijas, CNBC skaidro ka somu dzīvesziņas pamats, laimes, labklājības un pozitīvisma noslēpums sakņojas koncepcijā "Sisu". Vairāk kā 500 gadu vecās koncepcijas fokuss ir griba, neatlaidība un loģiskā domāšana. Sasniegt mērķi, neraugoties uz grūtībām.

Izturība ir trenējama īpašība

Lai "Sisu" ideju spētu produktīvāk izmantot, atvieglos pieredze, prakse un sagatavošanās. Kā liecina pētījumi, cilvēka ķermenī ir slēptas rezerves, ko viņš izmanto, kad tās ir visvairāk nepieciešamas. Tas nozīmē, jo vairāk izaicinām sevi un savas spējas, jo labāk iemācāmies stiprināt izturību.