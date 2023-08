'Instagram' skolotāja Ivita Ozola angļu valodu māca 19 tūkstošiem sekotāju

Lai arī daudzi uzskata, ka sociālie tīkli ir tikai jauniešu ikdiena un viena vienīga izklaide, tā nebūt nav. Re, pierādījums ir šī angļu valodas skolotāja – Ivita Ozola. Lai gan viņai nu nekādi negribas sevi dēvēt par influenceri, sekotāju skaits atbilst šī vārda definīcijai. Divu gadu laikā tas audzis no 200 sekotājiem līdz teju 19 tūkstošiem. Viņa savu mērķi īsteno ik dienu – angļu valodu padara vieglāk pieejamu ikvienam cilvēkam.

Kā radās vēlme sākt mācīt angļu valodu sociālo tīklu platformās? Kā un kad tas viss aizsākās?

Sākšu ar sava pamatmērķa izklāstīšanu. Tātad: mērķis bija pēc iespējas plašākam cilvēku lokam sniegt iespēju bez maksas uzlabot savu angļu valodu un veicināt to, ka ikkatrs, kas vēlas, neatkarīgi no saviem ienākumiem var pilnveidot savas angļu valodas zināšanas un līdz ar to sasniegt arī jebkādus savus personīgos mērķus – brīvi ceļot, iegūt labāku darbu, skatīties filmas oriģinālvalodā vai beidzot spēt sazināties ar kādu ārzemju ģimenes locekli vai jauniegūtu draugu/draudzeni!

2009. gadā es uzsāku savu uzņēmumu, izveidoju mācību centru "BaltImage". Un nu jau ir 14 gadi, kopš mēs darbojamies. Līdz šim viss bija diezgan ierasti – mācību centrs, kurā notika klātienes nodarbības, nodarbības dažādiem uzņēmumiem.

Minēšu – un tad nāca kovids.

Jā, tad nāca visiem zināmais kovids. Un, protams, uzreiz vajadzēja kaut kā pārorientēties, jo mēs sapratām, ka nevaram strādāt kā līdz šim. Turklāt – mans sapnis vienmēr bijis angļu valodu padarīt vieglāk pieejamu visiem pārējiem cilvēkiem. Bet standarta veidā tas bija diezgan neiespējami izdarāms, jo, bez šaubām, klātienē mācīt bez maksas ir diezgan izaicinoši: ir vajadzīgas papildu telpas un dažādi citi resursi. Un tā, lūk, pusgads pagāja kovida ērā, kad mēs patiesībā izdzīvojām tikai no "My English Helpmate" špikerīšu pārdošanas.