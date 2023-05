Kad lido, zemes problēmas kaut kur pazūd. Aizrautīgais lidmašīnas kapteinis Normunds

Ar mīlestību pret lidošanu "saslima" četru gadu vecumā. Tas ietekmēja visu turpmāko dzīvi, un pat pēc 15 gadiem pilota darbā Normundam Dreimanim tas nav apnicis. Lidojot zemes problēmas kaut kur pazūd, viņš atklāj.

Normunds ir pilots aviokompānijā "airBaltic", kur sācis strādāt 1999. gadā. Viņam ir 47 gadi un liela patika pret lidošanu. Kā tas sākās?

"Tie bija padomju laiki, tētim bija pazīstams cilvēks pusmilitārā lidlaukā, tā pirmoreiz četru gadu vecumā tiku izvizināts ar lidmašīnu un ar to "saslimu"," smaidot stāsta Normunds, tērpies baltā pilota kreklā ar uzplečiem. "Neliku tēvam mieru, ik pa pāris gadiem mūs izvizināja – bija liels prieks! Es sēdēju aizmugurējā krēslā, protams, mani tādu mazu priekšā nevarēja likt. Man ļoti patika tā sajūta, kad lidmašīna ieskrienas, kratās, tad atraujas no zāles un iet augšā," atceras pilots.

13 gadu vecumā viņš sāka lidot ar paraplānu: "Pirmo sezonu mani nelaida lidot vienu. Gaidīju, kad to varēšu darīt pats – ap četrpadsmit, piecpadsmit gadiem pirmo reizi patstāvīgi lidoju ar planieri."