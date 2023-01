Bikses sievietes garderobē: atbilstošas figūrai, stilam un imidža mērķiem

No vīriešu garderobes nācis gurnapģērbs, kas aptver katru kāju atsevišķi. Lai iegūtu likumiskās tiesības to valkāt, sievietēm nācās pamatīgi pacīnīties, taču visus punktus uz "i" salika Otrais pasaules karš. Kas tas ir? Pareizi – bikses! Kādas bikses izvēlēties atkarībā no figūras, stila un imidža mērķiem, stāsta stiliste Karolīna Baumane.

Šampūns visai ģimenei ir ne sevišķi labs šampūns. Tieši tāpat ir ar biksēm – universālu, derīgu visiem dzīves gadījumiem un visām figūrām, nav.

Pirms izvēlēties un pieņemt lēmumu par bikšu pirkumu, jāatbild uz trim jautājumiem.

Tie ir spēkā ne tikai bikšu izvēlē, bet domājot par jebkura apģērba vienību.

Tehniskie jautājumi – kā šis apģērbs "sēž" uz ķermeņa. Vai tas komplimentē figūrai vai vismaz nebojā to. Stila jautājumi – ar ko es šo apģērba vienību vilkšu. Tā ir kombinatorika. Imidža jautājumi – kur šādi iešu un kādu iespaidu atstāšu.

Tehniskie jautājumi

1. Biksēm… vienkārši ir jāder! Tieši ar biksēm āķīgi ir tas, ka sievietes nav dzimušas biksēs. Vismaz tādās – kas šūtas pēc vīriešu anatomiskajiem mēriem, tas ir, ar mazu gurnu un vidukļa starpību un iegurņa relatīvo kompaktumu. Jo sievišķīgi apaļāka figūra, jo vairāk nepieciešams skatīties dzimuma antropometriskajiem parametriem labvēlīgāku modeļu virzienā – Moms, Palazzo, Paperbag u.c. Ir figūras, kurām grūti – patiešām grūti! – piemeklēt bikses. Tas ir normāli.

Secinājums: Sievietēm ar izteiktu vidukļa – gurnu apkārtmēra starpību – šai starpībai vajadzētu atspoguļoties arī biksēs. Skatāmies uz modeli un materiālu! Bikses ar elastānu, ielocēm jostasvietā vai gumiju būs tieši laikā.

2. Ja bikses nav komplimentāras figūrai, tad lai vismaz nebojā iespaidu par to.

Korekts piegulums, it kā bikses būtu šūtas pēc taviem mēriem, ir puse no veiksmes. Nestandarta figūrai, iespējams, šī būs pamatlieta, kas jāizdara – iegādātās bikses jāpielabo pie drēbnieka.

Otra puse veiksmes ir korekcijas tehniku gudra izmantošana.

Jāatceras, ka piegulums vienmēr optiski palielinās formīgu ķermeņa daļu. To pašu izdarīs audums ar spīdumu. Neliekam detaļas tur, kur nevēlamies, lai kavējas skatītāju skatiens. Piemēram, ja lieki apjomi gurniem nav vajadzīgi, izvēlies bikses bez furnitūras un dekora gurnu apvidū. Dibena lielumu var koriģēt vienā vai otrā virzienā ar kabatu izmēru un novietojumu. Mazu vēderiņu var nomaskēt, ielokot biksēs no stingra stretch auduma ar paaugstinātu jostasvietu. Ideāli – ja rāvējs atradīsies sānos, lai vizuāli neveidotu papildus apjomu priekšpusē. Tas varbūt vajadzīgs tikai vīriešiem. Lielāku vēderiņu bikses, diemžēl, neizglābs nekādi. Tad vienīgais risinājums ir likt pāri plecapģērbu, piemēram, žaketi.

Secinājums: primāri jāpievērš uzmanību tam, kā bikses "sēž" jeb kā ir pastrādājuši konstruktors un šuvēja. Bikšu materiāla un apstrādes kvalitāte. Detaļas. Faktūras uzvedība uz ķermeņa. Ja tas nav komplimentārs figūrai, tad lai vismaz nesabojā iespaidu par to.

3. Biksēm jāspēj tas, kas no viņām tiek prasīts. Veikt funkcionālo uzdevumu un izturēt vides un klimatisko faktoru ietekmi kā minimums. Mākslīgās ādas bikses lielā salā nav laba doma. Burzīgs materiāls komandējumā – arī ne pārāk. Garas modīgo denim bikšu staras slapjdraņķī – nu nezinu gan.

Secinājums: domā ar galvu.

Stila jautājumi jeb kombinatorika

Tu nevalkā tikai bikses (vismaz tā gribētos domāt), bet gan tās funkcionē kombinācijā ar citu apģērbu. Pieskaitām arī somiņu un apavus.

Atrauti no visa pārējā spriest par biksēm nav korekti, tāpēc stila jautājumos vispārīgi ieteikumus dot ir ļoti grūti. Mēs taču negribam šampūnu visai ģimenei?

Secinājums: Stilistikā ir nerakstīts likums – nepirkt neko, ja galvā nav vismaz trīs komplektu idejas, ar ko noskatīto drēbi savilkt. Nezini – nepērc!

Imidža jautājumi: bikšu piemērotība situācijai un iespaidam, ko vēlies atstāt

Ja tevi gaida lietišķas tikšanās, pārvietojoties pa pilsētas ielām, var apsvērt palazzo vai cigarette modeļa bikses. Krāsas – atturīgi pelēkā, krēms vai melnā. No rakstiem – nekontrastaina Velsas prinča rūtiņa vai skujiņu raksts.

Justies seksīgi biksēs – kāpēc gan ne? Katram savi fetiši, bet tradicionāli – var mēģināt skinny vai puspiegulošu modeli no dažādām faktūrām – denim, ādas, lateksa. Zemā jostasvieta un/vai izgriezumi kā variants.

Ja svarīgi tikt uztvertai aktuālai un modīgai, tad var ņemt sezonas tendenci kargo. Taisnības labad, bikses bija jānopērk vēl vakar, jo pēc mēneša diviem tās būs mugurā ja ne katrai otrai, tad trešajai. Karsto aktualitāšu jautājumos tūļāties nedrīkst.

Ja ir vēlme un vajadzība izcelties, jālūko bikses, kas vismaz atšķiras no pārējo bikšu masas. Kā maksimums – izmanto visus iespējamos uzmanības pievēršanas rīkus. Lai pievilinātu visus skatienus uz sevi, jāņem talkā vai nu koša krāsa vai krāsu kontrasts. Piemēram, mi-parti bikses, kurām viena puse ir šūta no vienas krāsas auduma, bet otra – no cita. Vēl varianti: eksotisko dzīvnieku apdruka, pop-art. Atceries, ka glancētas virsmas ir pamanāmākas, un tas pats sakāms par izšuvumiem un cita veida detaļām.

Var iet uz pilnu banku un spēlēt ar apjomiem un formām – jo radošākas, lielākas, dekonstruktīvākas tās būs, jo vairāk skatienu vērsīsies tavā virzienā.

Savukārt ja ir vēlme saplūst ar pūli kā spiegam slepenajā misijā, tad pastāvot piecas minūtes autobusa pieturā vai lielveikala rindā, uzdod sev jautājumu, cik interesantu bikšu te ievēroji. Ja tieši nevienas, skaties vēlreiz un piefiksē, kā izskatās šīs "uzmanības nevērtas" bikses normcore stilā. Tās varētu izskatīties aptuveni šādi: no denim vai biezas kokvilnas; melnas vai zilas.

Ja vissvarīgāk justies ērti – izvēlies bikses no pakļāvīgiem, neko neberzošiem un kustības neierobežojošiem materiāliem. Platas vai jogger veida bikses kā variants. Galu galā komforts ir spēcīgs globāls trends. Jušanās ērti savā apģērbā kļūst nevis privilēģija, bet cilvēka pamattiesības.

Starp citu, nerimstas diskusijas, vai bikses nelaupa sievišķību, un vai "īstai sievietei" nevajadzētu atturēties no šīs garderobes vienības. Kā domā tu? Kādām būtu jābūt biksēm, lai tajās justos sievišķīgi?