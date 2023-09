'Crocs' radījuši jaunus pasaulē neglītākos apavus

Gumijas izstrādājumu zīmols "Crocs" ir paziņojis par jaunu sadarbības projektu. Šoreiz ar daudzu iemīļotās multfilmas "Šreks" galveno varoni, zaļo cilvēkēdāju. Kā izdevumam "Post" sacījis uzņēmuma pārstāvis: ""Crocs" un "Shrek" ir kā īsti dvēseļu radinieki no tālām, tālām zemēm". Nešaubīgi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jaunā brīnišķīgi neglīto apavu versija, protams, pat burtiski ir aizlienēta no animācijas varoņa estētikas. Zaļi kā Šreka āda, spalvainām papēžu siksnām kā varoņa brūnā veste, bet apavu purngalos piespraužami rotājumi – amizantās Šreka ausis un masīvais deguns.



Ierobežotās tirāžas čības būs klasiskajā "Crocs" formā, kas atgādina koka tupeles, tikai no gumijas un būšot kā kārtējais "pašizpausmes līdzeklis". Jaunais apavu modelis no 13. septembra būs pieejams zīmola un sadarbības partneru fiziskajos veikalos un interneta mājas lapā. Cenas: pieaugušo modelis ap 59,99 eiro, bērniem par 49,99 eiro, mazuļiem 44,99 eiro.



To, ka "Crocs" ar humora izjūtu un ironiju viss ir kārtībā, iepriekš demonstrēja arī sadarbības projekts ar "MSCHF" zīmolu un rezultātu – gigantiska izmēra zābakiem "Big Red Boot". Karikatūriskā izskata apavi vēl nesen bija kājās dīdžejam, sabiedrības dāmai Parisai Hiltonei, kura arī sociālajos medijos atrādīja to lielāko mīnusu. Proti, lai no tiem atbrīvotos, ir nepieciešama citu spēcīgo roku palīdzība.