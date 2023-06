Merilinas Monro skaistuma triki, kas aktuāli arī 60 gadus pēc dīvas nāves

Ar savām efektīgajām, sarkanajām lūpām, zīmīgajām, platīnblondajām matu cirtām aktrise Merilina Monro (īstajā vārdā Norma Džīna Mortensone) bija un joprojām ir viena no ietekmīgākajām skaistuma ikonām. Skaistuma standarti mainās un kopš viņas traģiskās nāves ir pagājuši vairāki gadu desmiti, taču vēlme aizlienēt viņas šarmu, pievilcību un pārliecību nav zudusi. Un kaut vizuāli, viņas tēlu un skaistumkopšanas paņēmienus kopē pat jaunā Z paaudze.

Jūnijs ir blondās skaistules dzimšanas dienas mēnesis (1. jūnijā Merilina svinētu 97. dzimšanas dienu). Sieviete, kura tiecās pēc glamūra, pēc tā, kas pašas dzīvē trūka. Uzaugusi dažādās audžuģimenēs un bērnu namos, viņai nekad nebija ne naudas, ne mantu. Tāpēc viņa loloja visu, kas piederēja, tostarp, grimu. Savā autobiogrāfijā atzinusies: "Kādu rītu pie spoguļa uzklāju lūpu krāsu, blondās uzacis iekrāsoju tumšākas. Man nebija naudas drēbēm, man piederēja tikai bārenes gredzens un džemperis. Lūpukrāsa un skropstu tuša bija man kā drēbes, kas pilnveidoja un uzlaboja manu izskatu tā, it kā es būtu uzvilkusi īstu vakarkleitu." Sevis kopšanas un lutināšanas varu apjautusi, Merilina daudzus gadus pavadīja ar apskaužamu pašpārliecinātību, līdz beidzot kļuva par spožāko zvaigzni piecdesmito un sešdesmito gadu Holivudā.

Monro skaistumkopšanas rutīna ir tikpat leģendāra kā viņa pati, un to ievēro sievietes, kuras jūsmo par kārdinošo tēlu. Un, lai atklātu Merilinas noslēpumus, dokumenti un speciālisti par to ir stāstījuši pat vairāk nekā viņa pati. Piemēram, viņas dermatologa, Ungārijā dzimušā Erno Laszo izrakstītā "recepte" – divkārtējā sejas tīrīšana, sejas mazgāšana ar 30 šļakstiem ūdens un atteikšanās no tādiem pārtikas produktiem kā olīvas, lai izvairītos no ādas sausināšanās. Šī skaistuma filozofija, izrādās, atbilst arī sevis kopšanas rituāliem mūsdienās.

Saules peldēm kategorisks "nē"



"Neraugoties uz lielo sauļošanās tendenci Kalifornijā, neuzskatu, ka saulē iedegusi āda būtu kādā ziņā pievilcīgāka un veselīgāka. Es personīgi iebilstu pret redzamu iedegumu, jo man patīk viscaur justies kā blondīnei," savulaik Merilina skaidroja, kāpēc nesauļojas. Tā vietā ādas mirdzumu viņa panāca ar biezu vazelīna un "Nivea" krēma kārtu zem dekoratīvās kosmētikas, bet dermatologs Erno Laszo daiļavai "izrakstīja" sava zīmola botānisko balzamu rētu sadziedēšanai "Phormula 3-9", universālu ādas mitrinātāju "Active Phelityl Cream". Merilina esot lietojusi arī "Elizabeth Arden" krēmu "Eight Hour Cream". Starp citu, visi produkti ir iegādājami arī mūsdienās.

Spilvendrānas baltā