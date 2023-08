Skaistuma vārdā gatava uz visu! Dženifera Anistone izmēģinājusi laša 'spermas' procedūras

Aktrise Dženifera Anistone intervijā žurnālam "The Wall Street Journal" paziņojusi, ka un kāpēc viņa savulaik izbaudījusi sejas kopšanas procedūru ar laša "spermu" – zivs sēklinieku un sēklas šķidruma kopumu, ko dēvē par pieņiem. Laba izskata vārdā vismaz reizi dzīvē viņa esot gatava izmēģināt gandrīz jebko!



Aktrise pirms tam neesot neko zinājusi par šādu procedūru ar laša pieņiem, taču paklausījusi savas estētiķes ieteikumam. "Teicu: "Pirmkārt, vai tu to nopietni? Kā laša sperma vispār ir iegūstama?"," viņa bijusi izbrīnīta un tomēr eksperimentam piekritusi. Sieviete atzīst, ka Holivudas skaistuma standarti ir tik augsti un spiediens tik liels, ka ir gatava uz visu, izņemot botulīna un filleru injekcijas (vismaz tā viņa dievojās pirms astoņiem gadiem izdevumā "Yahoo Beauty"). "Tas, ka esmu bijusi lieciniece tam, ko sievietes sev ir nodarījušas, ir licis man mācīties no viņu kļūdām. Un nekādus draņķus savā sejā nešpricēšu! Mana sirds lūzt, to visu redzot. Ak Dievs, ja viņas pašas saprastu cik vecākas izskatās. Cenšoties apturēt pulksteni, rezultāts ir par sevi nedrošs cilvēks, kurš nespēj sev atļaut pat novecot."