Bezmaksas pārbaudes un veidi, kā noskaidrot savu veselības stāvokli

7. aprīlis ir ne tikai Zinu, Zinaīdu un Helmutu vārda svētki, bet arī Pasaules veselības diena. Lai gan par savu stāvokli jārūpējas katru dienu, šādā zīmīgā datumā noteikti nenāks par sliktu īpašu uzmanību pievērst veselības aspektam. Tāpat ačgārni domāt, ka rūpes par veselību maksā bargu naudu – aktīvs dzīvesveids ir pat baltu velti, savukārt profilaktiskās pārbaudes un asins ziedošana palīdzes saprast, vai nav nepieciešami papildu izmeklējumi.

Vēža skrīnings

Ikviens Latvijas iedzīvotājs, sasniedzot noteiktu vecumu, aicināts pieteikties vairākām bezmaksas profilaktiskajām vēža pārbaudēm – dzemdes kakla un krūšu, prostatas, kā arī zarnu, vēsta Nacionālais veselības dienests (NVD). Regulāra pārbaude ir ārkārtīgi svarīga, jo pirmsvēža izmaiņām nav simptomu, attiecīgi neradot nekādas sūdzības. Šīs pārbaudes ļaus pārliecināties, vai problēmas neskar arī tevi, kā arī nepieciešamības gadījumā pēc iespējas ātrāk pievērsties to ārsēšanai.

Dzemdes kakla pārbaudes veikšanai sievietēm vecumā no 25 līdz 67 gadiem (reizi trijos gados) tiek nosūtītas uzaicinājuma vēstules, kā tas ir arī krūts vēža pārbaudes (ar mamogrāfijas metodi) gadījumā – uzaicinājumu saņem sievietes vecumā no 50 līdz 68 gadiem, attiecīgi reizi divos gados. Kas attiecas uz valsts apmaksātu profilaktisko pārbaudi prostatas vēža noteikšanai, tā paredz specifisku asins analīžu veikšanu reizi divos gados divām iedzīvotāju grupām – visiem vīriešiem vecumā no 50 līdz 75 gadiem un vīriešiem no 45 līdz 50 gadu vecumam, ja ģimenes anamnēzē prostatas vēzis ir konstatēts asinsradiniekam.

Savukārt zarnu pārbaudi organizē ģimenes ārstu prakses, un to reizi divos gados var veikt sievietes un vīrieši vecumā no 50 līdz 74 gadiem. Profilaktiskais tests ir viegli veicams mājas apstākļos. Lai veiktu testu, jāiziet trīs soļu plānam:

vispirms savam ģimenes ārstam jāvaicā pēc testa komplekta; pēc tam mājās jāizpilda tests atbilstoši instrukcijai. Kad tas izdarīts, izpildītu testu iesniedz ģimenes ārsta praksē vienas darba dienas laikā; noslēgumā laboratorijā noteiks, vai tests uzrāda slēptās asinis.

Vairāk par testa veikšanu un tālākajiem soļiem uzzini šeit.

Asins ziedošana – daudzpusējs ieguvums

Kļūsti par asins donoru – šis uzsaukums soctīklos, pieturās, pirtīs un savstarpējās sarunās izskan bieži un nemitīgi. Arī šobrīd aktuālākā informācija no Valsts asinsdonoru centra liecina (VADC), ka pieprasījums pēc asins komponentiem slimnīcās saglabājas augsts. Ziedojot asinis, tu glāb kāda dzīvību, tomēr tas vēl nav viss – patiesībā izdari milzīgu pakalpojumu arī pats sev. Nododot asinis, tavā ķermenī ritošais šķidrums tiks pārbaudīts līdz pēdējai pilītei, tādējādi bez maksas (patiesībā, vēl ar atlīdzību) uzzināsi jau vairāk par savu veselības stāvokli.

Pēc asins nodošanas paņemtie donora asins paraugi ceļo uz VADC laboratoriju, kur tie tiek pārbaudīti uz infekciju, kuras var tikt pārnestas ar asins starpniecību, izraisītājiem – B un C hepatītu, HIV un sifilisu. Neviens asins komponents netiek nodots pārliešanai, kamēr nav sagaidīti analīžu rezultāti, stāsta VADC direktore Egita Pole.

"Donoru asinis izmeklē divos etapos. Vispirms pārbauda minēto infekciju antivielu vai antigēnu klātbūtni, to saucam par seroloģisko izmeklēšanu. Nākamajā posmā jau tiek veikta pārbaude molekulārā līmenī, skatoties vīrusu nukleīnskābju (DNS un RNS) klātbūtni. Tas iespējamo infekciju ļauj atklāt ļoti agrīnā stadijā, un šādi komponenti ar infekciju pazīmēm pie pacientiem nenonāk," norāda Pole. Taču, lai precizētu diagnozi, rūpējoties arī par donora veselību, aizdomīgo asins paraugu nosūta uz Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas laboratoriju apstiprināšanai.

"Ja donora asinīs ir konstatēts kāds no minētajiem infekcijas izraisītājiem, donors vai viņa ģimenes ārsts – pēc donoru anketā norādītās izvēles – tiek par to informēts. Asins donori, kuri regulāri nāk ziedot asinis, vienlaikus pārliecinās arī par savu veselību. Varētu pat teikt, ka donori ir veselīgākā Latvijas iedzīvotāju daļa."

HIV profilakses punkti

Latvijā vairākās pilsētās ir HIV profilakses punkti, kuros var veikt HIV, sifilisa, hepatītu B un C eksprestestus bez maksas, anonīmi un konfidenciāli, kā arī saņemt speciālista konsultāciju par veselības, profilakses un ārstēšanas jautājumiem, ziņo Slimību kontroles un profilakses centrs (SPKC). Vēstīts, ka HIV eksprestests ir asins analīzes – daži pilieni asiņu no pirksta – , ar kuru palīdzību nosaka antivielas pret HIV vīrusu cilvēka organismā.

Sev tuvāko HIV profilakses punktu atrašanās vietu un tajā piedāvātajiem pakalpojumiem uzzini šeit.

Vai tikai reizi gadā pienākas bezmaksas asins analīzes?

Lielākoties veselības pārbaudes, kuras veicam pēc pašu iniciatīvas, ir maksas, taču, ja asinsanalīzes dodamies nodot ar ģimenes ārsta nosūtījumu, attiecīgi lielu daļu atmaksā valsts. Šeit gan vērts pieminēt populāro D vitamīnu, kura līmeņa noteikšana jebkurā gadījumā būs maksas pakalpojums, bet mūsu platuma grādos cilvēkiem aizvien ir pat ļoti rekomendējama pārbaude. Kas attiecas uz citām maksas analīzēm, Rīgas Stradiņa universitātes pēdējā gada rezidente ģimenes medicīnā Rūta Plaude bez konkrētām sūdzībām un rekomendācijām tās neieteiktu nodot.

Konkrētāk, ar ģimenes ārsta nosūtījumu no valsts katram pacientam tiek reizi gadā atmaksāts konkrēts analīžu kopums jeb tam piešķirta konkrēta naudas summa. "Protams, pie dažādām hroniskām slimībām un stāvokļiem analīzes tiek atmaksātas arī vairākas reizes gadā, piemēram, sirds un asinsvadu, endokrinoloģiskās slimības, kas ietver vairogdziedzera problēmas vai cukura diabētu, nieru, prostatas slimības un citas. Tāpat analīzes tiek atmaksātas bērniem un grūtniecēm ar attiecīgu ģimenes ārsta vai cita speciālista rekomendāciju," stāsta Plaude.

Neatliec vizīti pie ģimenes ārsta! Speciālists, uzklausot tavas sūdzības, nosūtīs uz veselības pārbaudēm, no kurām lielāko daļu parasti kompensē valsts. Ja mājās putekļus krāj elektriskais automātiskais vai pusautomātiskais asinsspiediena mērītājs, noteikti liec to lietā. Pārvaicā ģimenes ārstam, cik tavā gadījumā bieži nepieciešams veikt mērījumus, lai jau nākamajā vizītes reizē varētu aiztaupīt laiku un ar uzskatāmiem pierakstiem ārstu informēt par tik svarīgo veselības stāvokļa mērījumu!

Bezmaksas sportiskās aktivitātes

Vesels cilvēks dzīvo veselā miesā – to noteikti der atcerēties brīžos, kad šķiet, ka bez kustības un sportošanas var iztikt. Taisnība, ka treniņi sporta zālē vai nodarbības profesionāļa pavadībā rada izmaksas, taču arī ne vienmēr. Piemēram, Rīgas iedzīvotāji regulāri tiek aicināti uz bezmaksas nodarbībām, kas sola izkustēšanos. Projektā "Mēs par veselīgu Rīgu!" var apmeklēt līnijdeju nodarbības senioriem profesionālu deju pasniedzēju vadībā. Tāpat iespējams pievienoties nūjošanas, jogas un vingrošanas nodarbībām dažādās apkaimēs. Precīzākus nodarbību sarakstus, to veidus, laikus un pieteikšanos atradīsi mājaslapā "veseligsridzinieks.lv". Sameklē sev piemērotākos treniņus!

Tiesa, lai sportotu, nevajag grupiņu – vajag motivāciju! Kā to rast, lūko šajā rakstā, bet pēc motivācijas atrašanas tev noderēs šī informācija, kas ietver lērumu mājas apstākļos vai svaigā gaisā veicamu aktivitāšu.

Kopš 1948. gada 7. aprīļa, kad dibināja Pasaules Veselības organizāciju, svin arī Pasaules veselības dienu. Šogad tās galvenā tēma ir "Mūsu planēta, mūsu veselība", lai mudinātu sabiedrību pievērst uzmanību tam, kādu ietekmi uz cilvēka veselību rada vides piesārņojums. Ko mēs katrs varam darīt ikdienā, lai kopīgi uzlabotu gan mūsu veselību, gan pasauli, lūko šajā rakstā.