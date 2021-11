Kur esi, D vitamīn? Mīti, trūkuma pazīmes un uzņemšanas veidi

D vitamīns ir tēma, kas mūsu platuma grādos kā veca leijerkaste visu gadu griežas uz riņķi, savu kulmināciju sasniedzot ziemā. Ierobežotās saules gaismas dēļ pietiekamā daudzumā to fiziski nav iespējams uzņemt, tāpēc, sagaidot gada nogales mēnesi, atgādināsim, kas liecina par D vitamīna trūkumu, kādus greizus pieņēmumus nezinātāji tam piedēvējuši un kuros pārtikas produktos "pazudušo dēlu" atradīsim.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ja parasti vitamīni organismā paši neveidojas, D vitamīns to starpā ir izņēmums. Populārākie tā uzņemšanas avoti ir pārtika un saules gaisma – tā aktivizē D vitamīna priekšformas cilvēka ādā. Tā kā ziemas laikā dzeltenās bumbas parādīšanās pie debesīm nav bieža parādība, aktuāls jautājums – vai ar vasarā uzņemto pietiks visai ziemai? Kā skaidrojis Latvijas Diētas ārstu asociācijas priekšsēdētājs Andis Brēmanis, visticamāk, nē. Tāpat nevar aizmirst, ka pārmērīga uzturēšanās saulē veicina citu problēma, tajā skaitā ādas audzēju risku palielināšanos.

Galvenā D vitamīna funkcija ir kaulu, zobu un muskuļu veselības uzturēšana, taču tas ir ļoti svarīgs palīgs arī imūnsistēmai un sirds un asinsvadu sistēmai. Jāteic gan, ka tā trūkumu ikdienas rutīnā viegli atstāt bez ievērības, aizbildinoties ar: "Kuram tad reizēm nesāp galva vai muskuļi?", savukārt nereti deficīta simptomus var nemaz nejust un neredzēt.

Kāds ir risinājums? Uzturā izvēlēties pārtikas produktus, kuri satur D vitamīnu. Tāpat risinājums ir asins analīžu nodošana, kuru nāksies gan apmaksāt pašam no savas kabatas, taču tikai šādā veidā iespējams noteikt, kāds ir tā līmenīs, vai organisms nealkst pēc papildu D vitamīna un cik liela dienas deva tev būtu nepieciešama.

Lasi zemāk apkopotos rakstus un izzini šī vitamīna smalkumus no A līdz Z!

D vitamīns – vai ar sauli var uzņemt pietiekami?

Foto: Shutterstock

Kā izrādās, daļa Latvijas iedzīvotāju joprojām uzskata, ka D vitamīnu optimālā daudzumā iespējams uzņemt sauļojoties. "Norstat Latvija" un "Oilesen D3" pētījums liecina, ka 11 procenti Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka D vitamīns veidojas, cilvēkam sildoties saulē pie atvērta loga, 37 procenti uzskata, ka to pietiekamā daudzumā var iegūt, sauļojoties saulē, savukārt 14 procenti uzskata, ka D vitamīnu pietiekamā daudzumā iespējams iegūt ar pārtiku.

Lasīt vairāk

Palīdzēs solārijs un atvaļinājums. Mīti par D vitamīnu un tā uzņemšanu

Foto: Shutterstock

Ziemas otrajā pusē, kad piedzīvoti vairāki mēneši tumsas, daudziem aktuāls ir jautājums par vitamīna D jeb tā sauktā saules vitamīna uzņemšanu. Tā kā šo vitamīnu iespējams uzņemt vairākos veidos, ieskaitot uzturēšanos saulē, ir zināmas neskaidrības, kā tad saņemt nepieciešamo vitamīna devu. Sauļoties, skriet uz solāriju vai ēst treknas zivis? Piedāvājam iepazīties ar četriem izplatītiem mītiem par organisma nodrošināšanu ar D vitamīnu.

Lasīt vairāk

Kāpēc Latvijā daudziem trūkst D vitamīna un kur to meklēt

Foto: Shutterstock

Pēdējā laikā arvien biežāk cilvēki runā par D vitamīna trūkumu organismā. Īpaši izteikti tas ir ziemas periodā, kad dienas ir īsas un saules gaismu redzēt var reti, jo D vitamīnu var uzņemt ne tikai ar pārtiku, bet arī, uzturoties saulē. Izrādās, ka runāt par šo vitamīnu ir ne vien modīgi, bet patiešām aktuāli, jo tas nepieciešams dažādām organisma sistēmām un mūsu platuma grādos tā trūkums nav nekas neparasts.

Lasīt vairāk

Kauliem, zobiem, nerviem un muskuļiem: cik kalcija un D vitamīna nepieciešams mazulim

Foto: Shutterstock

Rahīts, mīksti kauli un nervozitāte – ja mazs bērns neuzņem pietiekami daudz kalcija un D vitamīna, potenciālo veselības risku saraksts ir garš. Kādēļ šie divi elementi mazu bērnu uzturā ir tik svarīgi, skaidro kampaņas "Mazais nav lielais" eksperte Anna Birka, ārste pediatre ar gandrīz 40 gadu stāžu.

Lasīt vairāk

Problēma, kas skar daudzus. Kā organismu ietekmē D vitamīna trūkums

Foto: Shutterstock

Viena no problēmām, ar ko ziemas (un arī vasaras) mēnešos saskaras daudzi Latvijas iedzīvotāji, ir D vitamīna trūkums. Šis vitamīns ietekmē praktiski visas organisma sistēmas, un, ja tā pietrūkst, pasliktinās gan pašsajūta, gan veselība. Hronisks un ilgstošs D vitamīna trūkums var palielināt dažādu bīstamu slimību risku.

Lasīt vairāk

D vitamīns ziemā – pieci veidi tā uzņemšanai

Foto: Shutterstock

Ziema ir laiks, kad ļoti daudziem cilvēkiem, kas dzīvo mūsu platuma grādos, trūkst D vitamīna. Tā trūkums var radīt nopietnas veselības problēmas, ieskaitot kaulu trauslumu un osteoporozi. Lai izvairītos no D vitamīna trūkuma, iepazīsties ar "Prevention" ekspertu nosauktajiem veidiem tā uzņemšanai.

Lasīt vairāk

Ziemas un tumšā laika problēma – D vitamīna trūkums. Ko tas nodara un kā izvairīties

Foto: Picjumbo

Vitamīnu daudzumu cilvēka organismā ietekmē ne tikai tas, ko un cik daudz viņš apēd, bet arī citi faktori, piemēram, saulē pavadītais laiks. Mūsu platuma grādos ļoti daudzi cilvēki cieš no D vitamīna trūkuma, ko organisms sintezē, uzņemot saules gaismu. Īpaši aktuāla šī problēma ir ziemas mēnešos. Par to, kāpēc šis vitamīns ir svarīgs un kā to vislabāk uzņemt, skaidro endokrinoloģe Renāte Helda un "Benu" aptiekas farmaceita asistente Zanda Ozoliņa.

Lasīt vairāk

Sāp galva un muskuļi – kas liecina par D vitamīna trūkumu un kā to uzņemt

Foto: Shutterstock

Ziemas otrajā pusē dienas kļūst manāmi garākas, bet vienalga lielākajai daļai mūsu platuma grādos dzīvojošo šajā gadalaikā pietrūkst D vitamīna. Tas palīdz uzturēt kaulu veselību, kavē pieņemšanos svarā, kā arī citos veidos palīdz gan justies, gan izskatīties labi. Tomēr tas, ka dienas joprojām ir īsākas par naktīm, nenozīmē, ka tev jāsadzīvo ar D vitamīna trūkumu vai jālieto uztura bagātinātāji – tavam organismam svarīgo vitamīnu ir iespējams uzņemt arī ar dažādu pārtikas produktu palīdzību.

Lasīt vairāk

D vitamīns bez saules: pārtikas produkti, kur to meklēt

Foto: Shutterstock

Aptuveni puse pasaules iedzīvotāju neuzņem nepieciešamo vitamīna D daudzumu. Vērtīgā vitamīna trūkumu bieži izraisa ļoti īsās dienas Latvijas ziemā, bet ne mazāk būtiski ir tas, ka cilvēki vienkārši neuzturas ārpus telpām. "Authority Nutrition" ir apkopojis dažādus pārtikas produktus, kas satur D vitamīnu. Izradās, ka tas atrodams gan dzīvnieku, gan augu valsts produktos, ļaujot ikvienam uzņemt saules vitamīnu arī tad, kad dienas Latvijā ir pārāk īsas. Par Latviju un D vitamīna trūkumu un to, kā to kompensēt, stāsta uztura speciāliste Eva Kataja.

Lasīt vairāk

Kā D vitamīna trūkuma gadījumā reaģē bērna organisms

Lai gan vasara ir laiks, kad prāts spītīgi atsakās domāt par nepieciešamību papildus uzņemt D vitamīnu, tomēr mūsu platuma grādos pat īpaši svelmainās dienās cilvēka organisms nespēj to paņemt no saulītes pietiekamā daudzumā. Īpaši bērni, kuri vēl nav sasnieguši gada vecumu.

Lasīt vairāk

Speciālistu ieteikumi bērna ēdienkartes paplašināšanai, lai uzņemtu vairāk D vitamīna

Foto: Shutterstock

Vairāk nekā pusei Latvijas iedzīvotāju trūkst D vitamīna. Īpaši būtiski tas ir bērniem – D vitamīns nodrošina veselu kaulu attīstību un kalcija uzsūkšanos organismā. Tas palīdz spēcināt imunitāti, kavē diabēta, asinsvadu slimību un ļaundabīgu audzēju attīstību. Nereti vecāki domā, ka bērns iegūs D vitamīnu līdz ar saules atgriešanos pavasarī. Tomēr šis pieņēmums ir maldīgs. Uztura speciāliste Ksenija Andrijanova un pediatre Anna Birka kopā ar Mazo ekspertu skolu piedāvā noderīgus ieteikumus un vienkāršas receptes bērna ēdienkartes bagātināšanai.

Lasīt vairāk

Nopietns drauds veselībai. Kā organismu ietekmē D vitamīna deficīts

Foto: Shutterstock

Tu noteikti jau zini, ka galvenais D vitamīna avots atrodas aiz loga un debesīs. Saule palīdz sintezēt D vitamīnu ādā, veicinot spēcīgu kaulu augšanu un kognitīvo veselību, un tās ir tikai divas šī vitamīna funkcijas. Ņemot vērā vitamīna labo ietekmi uz mūsu veselību, jāpatur prātā, ka tā trūkums var izraisīt dažādas veselības problēmas.

Lasīt vairāk

Vairāk D vitamīna – veselāka sirds, secināts RSU pētījumā

Foto: RSU arhīvs

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studenti kopā ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Sirds ķirurģijas centra ārstiem jau gadu veic pētījumu, kurā tiek meklēta saistība starp D vitamīnu un pacientu atlabšanu pēc sirds operācijām. Pirmie secinājumi atklāj pārsteidzošas sakarības, kuras norāda, ka augstāks D vitamīna līmenis organismā var sniegt zināmas priekšrocības atveseļošanās gaitā. Tā kā šī joma pagaidām ir maz izzināta, nākotnē iespējami interesanti pavērsieni sirds slimību ārstēšanā.

Lasīt vairāk

Kādas var būt sekas 'saules vitamīna' D trūkumam

Rudenī un ziemā, kad saulīte vairs nelutina ar savu klātbūtni debesjumā, ļoti daudzi no ģimenes ārsta saņem siltu ieteikumu pilienu vai kapsulu veidā papildus lietot D vitamīnu. Teju 80% cilvēku mūsu platuma grādos aukstajā sezonā trūkst šā vitamīna, jo to galvenokārt saņemam no saules – D vitamīns sintezējas ādā tās staru ietekmē. Portāls Zdorovie.com vēstī, cik nopietnas var būt sekas "saules vitamīna" trūkumam.

Lasīt vairāk