Pirmklasniekam iedeva 'saltiņu'. Sīkums ar traģēdijas potenciālu

Tie, kuriem pirmais no vecākiem paslepus ievilktais dūms bija no cigaretes, iespējams, atceras to aso, rūgto tabakas garšu, kas ķērās kaklā, uzsita sliktu dūšu un pēc tam ilgi jautās mutē. Varbūt kādam tieši tas bija iemesls atmest smēķēšanai ar roku un to vairs nekad nemēģināt. Bet tagad iedomājieties – šis pirmais dūms garšo un smaržo pēc zemenēm vai košļenēm! Jā, tieši tā rodas piesaiste un atkarība.

Nupat sociālajos tīklos kāda māmiņa bija publicējusi uztraukuma pilnu ierakstu, ka viņas bērnam, pirmklasniekam, kāds iedevis pamēģināt "saltiņu". Esot garšojis pēc kokosrieksta... Varētu jau šķist – kas nu tur liels, ievilka pāris dūmu, taču speciālisti par šo atgadījums saka – tas ir traģiski!

"Tas ir sliktākais, kas var būt, – mazākam bērnam iedot "saltu"!" saka profesors, pneimonologs Dr. med. Alvils Krams.

Kamēr pieaugušie diskutē par to, cik lielas ir viņu tiesības pašiem lemt par kaitējuma nodarīšanu savai veselībai, nereti diskusijās tiek aizmirsts par to, kā jaunie smēķēšanas produkti ietekmē bērnus un viņu risku nākotnē kļūt par smēķētājiem. Vai arī bērniem, kas pēc likuma vispār nedrīkst smēķēt, elektroniskās cigaretes ir, kā publiski mēdz sacīt, "mazāk kaitīga alternatīva"?

"Cigaretes un elektroniskās cigaretes ir produkts, kas paredzēts pieaugušajiem. Neviens nikotīnu saturošs produkts nav domāts bērniem nevienā vecumā," uzsver Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas narkologs Ļevs Poluņins. "Tā kā šie produkti ir paredzēti pieaugušajiem, nikotīna saturs tajos ir atbilstošs pieaugušajiem, pārsvarā tie ir nikotīna sāļi diezgan augstā koncentrācijā, un pat no vienreizējas lietošanas epizodes bērns var saindēties – vemšana, krampji, vēdersāpes."