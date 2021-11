Revidējam rīta rutīnu: kādiem paradumiem pēc mošanās teikt ardievas

Visus vienā maisā likt nevaram, taču, ļoti iespējams, arī tev modinātāja zvana signāls nav patīkamākā skaņa uz pasaules. Lai arī cik ļoti gribētos agros rītos līdz pēdējam brīdim palikt savā "kūniņā", pārdomāta rutīna ir pamats veiksmīgai un produktīvai dienai. Taisnība, ir dienas, kurās viss iet šķērsām un kurās pat slikto rīta paradumu izskaušana nelīdz, taču to maiņa noteikti ir solis ne to labāko dienu samazināšanās virzienā.

"Paradumu kvalitāte nosaka dzīves kvalitāti," portālam "Bustle" sacījusi viena no "Health Coach Institute" dibinātājām Steisija Morgenštrena. Speciāliste iesaka izvērtēt zemāk ieteiktos paradumus, kuriem būtu vēlams pārvilkt treknu strīpu, un sākt izmaiņas jau no paša rīta. "Sākumā tas var šķist dīvaini, jo jāpārtrauc seni ieradumi, taču drīz vien jaunie "izspiedīs" vecos, un rīti kļūs laimīgāki, možāki un veselīgāki."

Lūk, turpinājumā lasi par deviņiem paradumiem, kas atņem enerģiju, liek kristies produktivitātei kā arī mēdz sabojāt garastāvokli jau no paša rīta!

Modinātāja atlikšana

Kad izdzirdi modinātāju signālu, tā vietā, lai atliktu to vairākas reizes ik pa trim minūtēm, labāk teju vai izšauj sevi ārā no gultas, skaidro Morgenšterna. Vērts piebilst, ka stress un vainas apziņa nav vienīgās sajūtas, kuras pēcāk mēdzam izjust, ļaujot sev ilgāk paviesoties sapņu valstībā – tām seko arī nogurumus pēc mošanās, kuru it kā ar papildu miega minūtēm esam centušies aizgaiņāt. Kaut vai tikai pieverot uz mirkli acis, ļoti iespējams, uzsāc jaunu miega ciklu, un, pārāk pēkšņi no tā atmostoties, sajauc ''prātu'' savam REM miegam, kas dēvējama par dziļo miega fāzi, kurā redzam sapņus un novērojamas ātras acu kustības. Šāda miega traucēšana var rezultātēties nespējā justies moži, attiecīgi ietekmējot spēju pieņemt lēmumus, atmiņu kopumā un vispārējo sniegumu.

"Izbraukšana" cauri soctīklu platformām

Ļoti daudziem rīta rituāla neatņemama sastāvdaļa ir ieskatīšanās, kas tad pasaulē ir sastrādāts nakts laikā. Ko paspējuši sadarīt draugi un paziņas, kādi šodien būs laikapstākļi un kas valdībai dienaskārtībā? Atceries, tu tikko pamodies, tātad – iznāci no ļoti mierīgas vides, un pārmērīga smadzeņu "nobombardēšana" ar stimuliem var izraisīt stresu, portālam skaidrojis vairāku grāmatu autors un ārsts Deivids Frīdmens. "Ignorē savu telefonu līdz brīdim, kad esi nomazgājies, saģērbies, paēdis un jau plāno doties ārā pa durvīm, jo prāts tad būs modrāks."

"Nē" brokastīm bez olbaltumvielām

Ātri iemest mutē kruasānu vai tamlīdzīgu miltu izstrādājumu ir ļoti vilinoši, taču, pēc cik ilga laika izsalkuma sajūta būs atgriezusies, ir pavisam cits jautājums. Lai gan šāda tipa ēdieni dod ātru enerģijas pieplūdumu, ļoti iespējams, tam tikpat ātri sekos izsalkums, attiecīgi – arī neapmierinātība un aizkaitināmība, tāpēc labāk pieturēties pie pilnvērtīgu brokastu ēdienkartes: produktiem, kas satur olbaltumvielas, pilngraudus, labos taukus un kādam auglim vai dārzenim.

Tāpat pētījumos atklāts, ka cilvēki, kuri brokastīs ēduši produktus, kas galvenokārt satur olbaltumvielas, dienas laikā uzrādījuši krietni mazāku vēlmi našķēties, kā arī apēduši mazāk kaloriju kopumā.

Brokastis – vēl aizvien svarīgākā dienas ēdienreize?

Žalūziju atvēršana

Mēs visi kādreiz esam pamodināti no miega, kādam "nelabvēlim" atraujot vaļā žalūzijas vai ieslēdzot telpas apgaismojumu, tāpēc, ja reiz parādi diriģējam paši, aizkari parasti paliek ciet līdz pēdējam brīdim. Acīm taču jādod laiks pamosties un pierast, vai ne tā? Patiesībā ķermenis pēcāk būs daudz pateicīgāks, ja jau uzreiz pēc pamošanās parādīsi dienasgaismu, liekot arī bioloģiskajam pulksten saprast – pienākusi jauna diena! Ja celies vēl pirms saules "mošanās", variants ir pie žalūziju vēršanas vismaz īpaši piedomāt brīvdienās, kad liela daļa mēdz pasnaust ilgāk.

Kafija pēc acu atvēršanas

Iespējams, tu nespēj iedomāties savu rītu bez kafijas, taču, kā izrādās, tā ilgtermiņā nebūt nenāk par labu taviem rītiem. Kofeīna bagātais dzēriens traucē tava ķermeņa dabiskā hormona kortizola ražošanai, tādējādi izjaucot normālu diennakts ritmu un padarot tevi enerģiskāku tūliņ pēc kafijas tases iztukšošanas, bet nogurušāku brīdi vēlāk.

Dzerot kafiju uzreiz pēc miega, cilvēks mēdz kļūt īpaši mundrs, izmainot dabiskā hormona kortizola ražošanu. Pēcpusdienas nogurumu attālināt palīdzēs cita "kafijošanas" laika izvēle, attiecīgi piemērotākais brīdis, kad ķerties dzērienam klāt, būtu no pulksten 10 līdz pusdienslaikam.

Stiepšanās no rītiem

Ķermenis pats no rīta pilnvērtīgi nepamodīsies – tev ir jāpalīdz, un šeit talkā var nākt stiepšanās vingrojumi, izvairoties no pārmērīgi straujām kustībām. Rīta treniņam vajadzētu būt īsam un patīkamam, jo pretējā gadījumā jutīsies nevis eneģisks, bet noguris un iztukšots. Paturi arī prātā, ka, regulāri vingrojot no rītiem, pie šī paraduma pieradīs arī ķermenis, attiecīgi – ar katru rītu pamosties varētu būt vieglāk.

Kas man šodien jāizdara?

Par šo punktu varētu teikt – viegli pateikt, grūti izdarīt, taču panākumu atslēga slēpjas regularitātē. Sevi jāskolo, ka pirmā lieta, par kuru pēc atvēršanas sākam domāt, nav saistīta ar pienākumiem, termiņiem un darba kalendāru. Tīrot zobus vai mazgājoties dušā, centies domas novirzīt citā gultnē – attiecīgi domāt par lietām un cilvēkiem, par kuriem esi pateicīgs.

E-pasta pārbaude

Ņemot vērā, ka liela daļa modinātājpulksteņus uzstāda telefonos, pirksti instinktīvi mēdz aizslīdēt e-pasta lietotnes virzienā, vēl pirms paslējuši iztīrīt "miedziņus" no acīm. Ieradumam ir liels spēks, teic Morgenštrena. "Atverot e-pastu vēl pirms sejas nomazgāšanas vai zobu iztīrīšanas, tu ļauj kādam citam noteikt savas prioritātes. "Darāmo lietu saraksts" tavā pastkastītē šajā gadījumā iztukšos laimes, veiksmīguma un labsajūtas kastīti tā vietā, lai to vēl vairāk papildinātu."

Lēmumus jāpieņem pirms miega

Lai arī paši esam savas dzīves noteicēji, ne vienmēr lēmumus esam spējīgi pieņemt "uz sitiena". Reizēm gribam apdomāties, pārdomāt, tāpēc, piemēram, atsevišķu dienas plāna detaļu izkristalizēšanu atstājam uz rītu. Ir taču teiciens, ka "rīts gudrāks par vakaru", ne tā? Taču eksperti norādījuši, ka šajā gadījumā ļaunuma būs vairāk nekā labuma. Proti – ja dienas plāns salikts pa plauktiņiem no A līdz Z, dod iespēju smadzenēm no rīta strādāt tādā kā autopilotā. Tu taču nevēlies prātu jau no paša rīta apgrūtināt ar tādiem bieži vien mazsvarīgiem jautājumiem kā "Ko lai šodien velk mugurā?" vai "Kad man šodien varētu būt laiks treniņam?".

Taisnība, daļai augstāk minēto paradumu pārvilkt strīpu lielai daļai ir ļoti sarežģīti, taču, ja tev izdosies rītus saglabāt mierīgus un klusus, jutīsies labāk visas dienas garumā.