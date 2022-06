Sameloties tikai mazliet? Pavļuts un NVD mulsina sabiedrību par epidurālo anestēziju dzemdībās

Trešdien, 29. jūnijā, tviterī parādījās aktīva diskusija, ko sāka sociālā medija lietotāja Kristīne Pitkeviča, – par epidurālo analgēziju (EA) dzemdībās, kas it kā no šā gada esot pieejama bez maksas. Gan no veselības ministra Daniela Pavļuta, gan sākotnēji arī Nacionālā veselības dienesta (NVD) ierakstiem publika noprata, ka valsts piešķīrusi naudu, lai ikviena sieviete, kas vien to vēlas, varētu lūgt šo atsāpināšanas metodi, kas ir visai dārgs prieks un ne katram pieejams.

Vēlāk, kad diskusija jau bija iekarsusi visai augstos toņos, proti, kad dzemdētājas pauda sašutumu, ka pakalpojums taču ir maksas, NVD jau mainīja savu nostāju, norādot, ka bezmaksas EA pieejama tikai konkrētam sieviešu lokam, kurām ir kādas indikācijas, un ka šogad esot paplašināts šis indikāciju saraksts. Tādā veidā arī skaidrojot, ka plašāks sieviešu loks var saņemt šo pakalpojumu, bet ne visas.

"29.06.22 ir diena, kad Latvijas veselības ministrs klaji melo un Latvijas sievietes, dzemdējot nākotnes cilvēkus, cieš tādas sāpes, kādas šis ministrs neiepazīs nekad," tā tviterī raksta Pitkeviča. Lūk, arī ministra un NVD sākotnējie ieraksti!

Man ir covid un man nav ko darīt.

Tikko uzzvanīju uz @dzemdibunams un pajautāju, vai/par cik ir pieejama epidūra dzemdībās.

285€, ja pēc mammas vēlēšanas.

Valsts neko neapmaksājot.

Kurš melo? @VMNVD @pavluts pic.twitter.com/rlqG0hoSjZ — Kristīne Pitkeviča (@KPitkevica) June 29, 2022



Sieviete, kura pati par sevi pasmej, ka aiz neko darīt, jo slimojot ar Covid-19, apzvanījusi vairākas dzemdību iestādes, kurās norādīts, ka EA ir maksas pakalpojums, turklāt ne lēts. Diskusijā iesaistījušies vairāki tvitera lietotāji, apliecinot, ka šogad paši apmaksājuši šo pakalpojumu.

Tieši tādēļ radās jautājums, – kurš melo? Pēc kāda laika NVD mainīja savu skaidrojumu par it kā priecīgo ziņu sievietēm par dāsno valsts atbalstu – bezmaksas atsāpināšanu, laižot pasaulē mazuli. Izrādās tomēr, ka ne visas sievietes var rēķināties, ka varēs saņemt šo pakalpojumu par baltu velti. Jo... Jo papildu finansējums ir piešķirts, taču vien paplašinot indikāciju sarakstu, kuru dēļ bezmaksas EA pienāktos.

Plašāks skaidrojums - pic.twitter.com/sJK3CbJj4q — Nacionālais veselības dienests (@VMNVD) June 29, 2022



Portāls "Delfi" sazinājās ar Rīgas Dzemdību namu, cenšoties viest skaidrību, kurš ir mazais melis, kas tā samulsinājis tvitera lietotājus. Iestādes sabiedrisko attiecību pārstāve Baiba Auzāne uzsvēra, ka gan sievietēm no Latvijas, gan Ukrainas epidurālā analgēzija ir bez maksas pie noteiktām medicīniskām indikācijām. Ukrainietes tika pieminētas, jo nesen tviterī bija arī diskusija par to, ka vāc ziedojumus, lai sievietei, kura aizbēgusi no kara Ukrainā, varētu nodrošināt EA dzemdībās Latvijā.

Papildu naudu piešķir, bet cik pareizi to tērē?