Uz eksāmenu bez raizēm! 13 paņēmieni, kā tikt galā ar galvassāpēm

Paaugstināts stresa līmenis, intensīvas studijas, bezgalīgas stundas pie datora un grāmatām nozīmē arī teju neizbēgamas saspringuma jeb tensijas tipa galvassāpes. 13 paņēmieni, kā ar tikt ar tām galā, lai eksāmenu laikā par to nebūtu jādomā.

Pastāv ļoti daudz galvassāpju veidu, kurus galvenokārt var iedalīt pēc to cēloņiem, tāpēc būtiski pazīt savas galvassāpes un spēt atpazīt arī jaunus simptomus, zināt, kad jāvēršas pēc padoma pie speciālista. "Visbiežāk cilvēki sastopas ar saspringuma jeb tensijas tipa galvassāpēm," skaidro kūrorta rehabilitācijas centra "Jaunķemeri" neiroloģe Anita Balcerbula. "Uzskata, ka ar tensijas galvassāpēm kaut reizi dzīves laikā sastopas vidēji 30 – 78% cilvēku. Tās ir primāras galvassāpes, tas nozīmē, ka šīs sāpes neizraisa citi cēloņi, piemēram, citas saslimšanas vai traumas."

Tensijas tipa galvassāpes īpaši aktuālas kļūst brīžos, kad visvairāk nepieciešama laba pašsajūta – eksāmenu un sesiju laikā. Tās izraisa pārāk augsts tonuss, saspringums muskulatūrā, kas apņem skalpu un kakla apvidu. Muskuļu tonusu šai zonā izraisa gan paaugstināts stresa līmenis, gan trauksme, depresija, gan arī gluži ikdienišķas aktivitātes, kas saistītas ar ilgstošu piespiedu pozu, piemēram, sēžot pie datora.

Saspringuma galvassāpes tiek raksturotas ka vieglas vai vidēji smagas, spiedoša rakstura, tādas, kas galvenokārt lokalizējas pieres, deniņu un pakauša rajonā. "Ja studentam vai skolniekam būs sākušās tensijas tipa galvassāpes, viņš visticamāk teiks, ka ir tāda sajūta, it kā ap galvu būtu cieši aplikta spiedoša saite," raksturo fizioterapeits Kārlis Mazurs. "Lai arī šīs ir galvassāpes, kas rodas no saspringtiem kakla un galvaskausa pamatnes muskuļiem, var izprovocēt arī citi faktori, piemēram, gulēšanas poza, nepiemērots spilvens, slikta miega kvalitāte. Arī tad, ja kādreiz bijušas kādas galvas traumas un kakla daļas muskuļi ilgstoši atrodas paaugstināta tonusa stāvoklī, eksāmenu stress var kļūt par pēdējo pilienu, kas vēl vairāk pastiprina muskuļu saspringumu, izraisot arī galvassāpes."

Fizioterapeits uzsver, ka saspringuma galvassāpes var ilgt no 30 minūtēm līdz pat vairākām stundām. "Ir gadījumi, kad galva sāp vairākas dienas – tad noteikti jāmeklē speciālista palīdzība, jākonsultējas ar ārstu vai fizioterapeitu, jāiziet kāda no veselības veicināšanas programmām, lai apgūtu dažādus vingrojumus, ko praktizēt ikdienā, un izvairītos no diskomforta, ko rada galvas sāpēšana."

13 veiksmīgi paņēmieni, kā tikt galā ar galvassāpēm: