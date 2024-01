Piektdien, 19. janvārī, Japāna kļuva tikai par piekto valsti vēsturē, kurai izdevies kontrolēti nosēdināt zondi uz Mēness. Par "Mēness snaiperi" iesauktais aparāts piezemējies nosacīti sekmīgi, proti, nav ietriecies Mēnesī un avarējis kā Krievijas zonde pērn. Taču uzreiz pēc piezemēšanās sākās problēmas.

Par snaiperi zondi, kuras oficiālais nosaukums ir SLIM jeb "Smart Lander for Invetigating Moon", iesauca tāpēc, ka tās viens no galvenajiem uzdevumiem bija nodemonstrēt īpaši precīzu piezemēšanos. Parasti, nosēdinot aparātus uz Mēness, precizitāte ir aptuvena. Japānas kosmosa aģentūras JAXA iecere bija "trāpīt" zondi lejā ar 100 metru precizitāti. Vai tas izdevās? Pagaidām par to ziņu vēl nav. Toties ir problēma, kas arī pielikt punktu visai misijai.