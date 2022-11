'Hjūstona, mums ir problēma' jeb kā apsardze mani patrieca no NASA kosmosa centra

Es ļoti gribu visiem ieteikt apmeklēt šo brīnumaino vietu. Trīsdesmit eiro ir mazs ieguldījums par to prieku, ko "kosmosa gīki" šeit var gūt. Bet, protams, jāņem vērā, ka kosmosa centrs atrodas "kaut kur Teksasā" – vietā, kur nejauši nenokļūst. Tomēr, ja gadās būt Hjūstonas tuvumā, nepaejiet garām. Tas patiešām ir iespaidīgi. It īpaši naktī. Jo ir taču forši pēc tam stāstīt, ka jūs apsardze izdzina no kosmosa centra!

Ekskursiju pa kosmosa centru biju ieplānojis laikus, bet "ielaušanās" pa tumsu gan bija spontāna ideja. Man laimējās tikt viesnīcā tieši pretim kosmosa centram, un pa istabas logu varēju redzēt izgaismotos eksponātus. Sapratu, ka jāiet apskatīt, lai gan muzejs jau bija ciet. Neizdevās atrast kādu gājēju taku, bet pa brauktuvi man nekas neliedza iesoļot teritorijā.

Pavisam iekšā, protams, es netieku, bet izbāzt telefonu cauri sētai, lai nobildētu "Falcon" raķeti, gan varēju. Tas ir diezgan iespaidīgs aparāts. Skatoties video, kā šīs raķetes mācās pacelties un nosēsties, īsti nejūt to mērogu. Tāpēc ieraudzīt to dzīvē ir mazliet šoks. Tas degošais stabs ir teju piecdesmit metrus garš! Un restotās "lāpstiņas" ir gigantiskas. Dzinējus gan tumsā nevaru īsti saskatīt – tie mani pārsteigs rīt.