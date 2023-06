Izceļas domstarpības par aizvēsturiskiem apbedījumiem cilvēces šūpulī

saturs

Cik sena ir apbedīšanas prakse? Nupat publicēta pētījuma autori uzskata, ka vismaz divtik senāka, nekā tika uzskatīts iepriekš. Turklāt tie pat nebija Homo sapiens, bet gan daudz attālāki mūsu priekšteči – vien pirms 10 gadiem atklātie Homo naledi. Tā ir viena versija. Bet daļa paleoantropologu un cilvēku evolūcijas pētnieku uz to skatās gaužām piesardzīgi, lai neteiktu – neticīgi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ko apgalvo?

Jāsāk ar to, ka pētījums vēl nav izturējis recenzēšanas procesu, kur ar konkrēto darbu nesaistīti jomas speciālisti pārbauda, cik metodoloģiski un visādi citādi rūpīgi un atbilstoši augstākajiem pētniecības standartiem darbs izstrādāts. Pagaidām tas publicēts pirmsdrukas resursā "bioRxiv". Pie pētījuma strādājusi liela komanda, taču pazīstamākais no tās ir Lī Bergers, kura atklājumi viņam savulaik nopelnīja vietu "National Geographic" pētnieku kopienā. Tomēr viņa darbi ne reizi vien arī kritizēti kā augstākajiem zinātnisko pētījumu standartiem neatbilstoši, bet pašam Bergeram pārmesta steigšanās ar secinājumiem, pirms tiem ir pietiekama pierādījumu bāze. Tā noticis arī šoreiz. Bet vispirms par Bergera un viņa komandas versiju.

Darbā apgalvots, ka izrakumos pie Johannesburgas, Dienvidāfrikas Republikā, atrasti senākie mērķtiecīgi veidotie apbedījumi. Šo ar mūsu senču mirstīgajām atliekām bagāto reģionu ne velti dēvē par cilvēces šūpuli, un tas iekļauts arī UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Iepriekš senākie apbedījumu piedēvēti Homo sapiens un datēti – kā nu kurā avotā –, bet ne senāk par 100 tūkstošiem gadu pirms mūsu ēras. Bergers ar komandu apgalvo, ka atradis pierādījumus 200 tūkstošus gadu seniem kapiem, turklāt tie nebija Homo sapiens, kas apglabāja savus mirušos, bet gan Homo naledi.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Lī Bergers ekspedīcijas laikā.



Šo Homo ģints sugu raksturoja tas pats Bergers 2013. gadā pēc tam, kad mirušo hominīnu fosilijas alā bija uzgājuši piedzīvojumu meklētāji Riks Hanters un Stīvens Takers un par atradumu informēja Bergeru un paloantropologu Pedro Bošofu. Homo naledi nereti tiek minēta kā suga, kas atrodas evolūcijas krustcelēs starp Homo ģintij piederošajām sugām un australopitekiem. Tie bija augumā nelieli, līdz pusotram metram gari un svēra ap 40 kilogramiem. Kas zīmīgi – to smadzeņu tilpums bijis vismaz divreiz mazāks nekā Homo sapiens. Tas ir viens no aspektiem, kāpēc pret Bergera pētījumu daļa paleoantropologu vēl izturas piesardzīgi – iepriekš tādas kompleksas un ar simbolisku nozīmi piesātinātas darbības kā savas kopienas aizgājēju apbedīšana tika sasaistītas ar smadzeņu tilpumu un prāta spējām. Ja Bergeram un komandai izrādītos taisnība, tad ar laiku nāktos vien pārrakstīt vairākas būtiskas lappuses cilvēku evolūcijas vēsturē.

Kādi ir pierādījumi?

Bergera komanda arheoloģiskajos izrakumos alā, ko dēvē par Uzlecošās zvaigznes alu, atrada vairākas ovālas bedres ar H. naledi mirstīgajām atliekām tajās. "Ģeoloģisko un anatomisko pierādījumu kombinācija liecina, ka hominīni izraka šos caurumus [..] un apbedīja H. naledi indivīdus. [..] Šie ir paši senākie apbedījumi hominīnu evolūcijas vēsturē, vismaz 100 tūkstošus gadu senāki par H. sapiens apbedījumiem. Šie apbedījumi un citi pierādījumi liecina par dažādajiem apbedīšanas rituāliem un praksi, ko šajā alu sistēmā, iespējams, veica H. naledi. Tas pierāda, ka apbedīšanas prakse nebija unikāla tikai H. sapiens un citiem hominīniem ar lielām smadzenēm," skaidrots pētījuma kopsavilkumā.

Foto: AP/Scanpix/LETA

H. naledi smadzenes bijušas apmēram apelsīna izmērā.



Turklāt šķietami izraktie apbedījumi neesot vienīgais iemesls domāt, ka H. naledi bija spējīgi uz sarežģītu jūtu pasauli un attīstītām kognitīvajām spējām. Netālu no mirušo atdusas vietas atrasts arī it kā mērķtiecīgs skrāpējums sienā, kas atgādina # simbolu. Ziņu aģentūrai AFP Bergers norādīja: "Tas nozīmē ne vien to, ka cilvēki nav unikāli savos simboliskajos rituālos, bet, iespējams, pat nebija tie, kas šādu praksi ieviesa pirmie." Viens no pētījuma līdzautoriem, Prinstonas Universitātes antropoloģijas profesors Augustīns Fuentess piebalsojis: "Gan apbedīšanas prakse, gan dziļākas nozīmes piešķiršana lietām, pat māksla, iespējams ir ar daudz sarežģītāku, dinamiskāku un ar cilvēkiem nesaistītu vēsturi, nekā mēs iepriekš domājām."

Ar pētījumu nesaistītā Misūri Universitātes antropoloģe Kerola Vorda aģentūrai AFP apstiprināja – ja šie atklājumi tiks apstiprināti, tas patiešām atstās lielu iespaidu uz pašlaik zināmo par cilvēku evolūcijas vēsturi. Tomēr vispirms jāsagaida, vai darbs izturēs recenzēšanas procesu.

Tomēr jau šobrīd Bergera komandas apgalvojumiem ir arī pretinieki.

Pierādījumu tomēr neesot gana

Vairāku pētnieku grupa ierakstā vietnē "The Conversation" skaidro, ka Bergers ar secinājumiem skrien pa priekšu pierādījumiem. Par to, ka tiešām atklāti senākie mērķtiecīgi veiktie apbedījumi vēsturē, šaubās gan Grifita Universitātes Austrālijas Cilvēku evolūcijas pētījumu centra direktors Maikls Petraglija, gan Maksa Planka vārdā nosauktā Cilvēku vēstures zinātnes institūta profesore Nikola Boivina, gan Kenijas Nacionālā muzeja pētnieks Emanuels Ndiema. Viņi norāda, ka Uzlecošās zvaigznes ala neapšaubāmi ir interesanta vieta, kas var sniegt daudz atbilžu par mūsu priekštečiem, tomēr arī norāda, ka vairums no darbiem, kas saistīti ar šeit veiktajiem izrakumiem, plašākā zinātnieku kopienā aizvien ir neviennozīmīgi vērtēti.

Arī par jaunajiem pētījumiem pārliecības neesot. "Šis darbs apgalvo, ka atrasti pierādījumi H. naledi apzināti veiktiem apbedīšanas rituāliem – un tas ir ļoti spēcīgi teikts," raksta Petraglija ar domubiedriem. Ja ņem vērā tikai recenzēšanu izturējušos pētījumus, tad šobrīd agrākie mērķtiecīgie apbedījumi veikti pirms 78 tūkstošiem gadu, un apbedītais ir H. sapiens bērns. Par šo gadījumu šaubu ir maz – pierādījumi atbilst visiem augstākajiem zinātniskajiem kritērijiem.

Bergera komandas darbā apgalvots, ka apbedīšanas prakse tātad ir daudz, daudz senāka. Par vairāk nekā 100 tūkstošiem gadu senāka, un tik grandioziem apgalvojumiem vajag ļoti spēcīgus pierādījumus, uzskata Bergera darba kritiķi.

Viņi norāda, ka neviena no Bergera atrastajām bedrēm nav neapšaubāmi identificējama kā mērķtiecīgi izrakta. Seklie padziļinājumi alā tikpat labi varot būt radušies citu un dabisku procesu rezultātā – nogruvumi alā, arī mirstīgo atlieku svara radīti iespiedumi zemē.

Ļoti būtiska nianse, ko parasti saista ar mērķtiecīgiem apbedījumiem – mirstīgo atlieku anatomiski pareizs izvietojums. Proti, apzinātā apbērēšanā zemes klēpī guldītais ķermenis parasti ir gandrīz neskarts, bet kaulu pārvietošanās pūšanas rezultātā ir minimāla. Ķermeņi nekavējoties tiek nosegti ar augsni, kapu aizberot, un tas parasti palīdz skeletam saglabāties apmēram tādā pašā izvietojumā, kādā tas bija, kad mirušais apbedīts. Bergera komandas veiktajos izrakumos šāda elementa nav. Ir vien atsevišķu kaulu jūklis, "kas neļauj rekonstruēt oriģinālo izvietojumu". Arī par it kā simbolisko gravējumu Petraglija nav pārliecināts, ka tas veidots apzināti.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Kam taisnība? Ja jāsaka – Bergeram vai viņa kritiķiem, tad uz to pagaidām vēl atbildēt nevar. Beigās taisnība vienmēr būs faktiem, un līdz tam jāpagaida. Vispirms – vai darbi izturēs recenzēšanu? Pēc tam par ļaunu nenāktu arī vairāk datu. Šobrīd neviens no šiem it kā mērķtiecīgi veidotajiem kapiem vēl nav pilnībā atrakts, tāpēc ir grūti izvērtēt tajos esošo mirstīgo atlieku izvietojumu un vai tas atbilst pieņēmumiem par to, kā jāizskatās apzināti veidotiem apbedījumiem.

Interesenti ar visu Bergera un viņa komandas pētījumu var iepazīties, klikšķinot šeit.