LU jauni sasniegumi prestižā universitāšu reitingā

Latvijas Universitāte (LU) vienā no prestižākajiem pasaules universitāšu reitingiem "Times Higher Education by Subject" ("THE Subject", vērtējums pa zinātņu nozarēm) šogad pirmo reizi novērtēta divās jaunās kategorijās – humanitārajās un mākslas zinātnēs, kur vieta 501.–600. vadošo universitāšu grupā ir atzīstams panākums, kā arī datorzinātnē. Augstākais LU snieguma vērtējums joprojām ir klīnisko un veselības zinātņu kategorijā. LU kopumā saņēmusi vērtējumu sešās zinātņu kategorijās no 11, portālu "Delfi" informēja universitātes pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Klīnisko un veselības zinātņu nozarē LU ierindota 301.–400. vadošo universitāšu grupā. Salīdzinot ar 2021. gadu, LU saņēmusi augstāku vērtējumu dzīvības zinātnēs, pakāpjoties rangā uz 401.–500. vietu. Datorzinātnēs (pirmo reizi), fizikālajās un sociālajās zinātnēs LU ierindota 601.–800. vietā.

"Jau vairākus gadus LU saņem augstu vērtējumu klīnisko un veselības zinātņu nozarē. Iegūt augstu vietu vienreiz ir vieglāk, nekā to saglabāt. Kā zināms, šogad būtiski pieauga jauniešu interese par medicīnas studijām, kas, manuprāt, saskan ar reitinga veidotāju novērojumiem – cilvēka individuālā un sabiedrības veselība kopumā kopš pandēmijas ir kļuvusi par ļoti svarīgu tēmu, kas vēl ilgi saglabāsies dienaskārtībā. Protams, esam gandarīti par vērtējumu arī citās nozarēs, īpaši par iekļaušanos divās jaunajās vērtējuma sadaļā – datorzinātnēs un humanitāro zinātņu nozarēs. Domāju, ka mūsu LU akadēmiskās saimes spēkos ir iegūt pietiekamu nozīmīgus kvantitatīvi un kvalitatīvi vērtējamus sasniegumus, lai parādītu mūsu universitātes veikumu visās reitinga vērtējuma kategorijās," rezultātus vērtē LU rektors profesors Indriķis Muižnieks.

"THE Subject" reitingā LU ieguvusi augstāko pozīciju starp Latvijas augstskolām visās kategorijās, kurās tā vērtēta. LU nav vērtēta inženierzinātņu un tehnoloģiju kategorijā, kur Rīgas Tehniskā universitāte ierindota 601.–800. vietā. Vairākās reitinga grupās vērtētas arī Rīgas Stradiņu universitāte un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.

Reitinga rezultātus veido šādi kritēriji: studijas (mācību vide) – 27,5%, pētniecība (apjoms, ienākumi un reputācija) – 27,5%, zinātnisko publikāciju citēšanas biežums (pētniecības ietekme savā nozarē) – 35%, starptautiskā sadarbība (personāls, studenti un pētniecība) – 7,5%, ienākumi no sadarbības ar uzņēmumiem (inovācijas) – 2,5%.

Visās reitinga kategorijās augstāko vērtējumu ir ieguvušas britu un ASV universitātes: Oksforda, Kembridža, Hārvarda, Prinstona, Bērklija, Stenforda, Masačūsetsas Tehnoloģiju institūts (MIT). Interesanti atzīmēt, ka MIT ieguvis arī vienu no augstākajiem vērtējumiem humanitāro zinātņu jomā. Baltijas valstu augstskolu vidū visaugstāk vairākos rādītājos atrodas Tartu Universitāte.

"Times Higher Education" ir viens no trim pasaules ietekmīgākajiem universitāšu reitingiem, ko publicē jau 19. gadu. THE reitings pēc nozares aptver 11 priekšmetu jomas (māksla un humanitārās zinātnes, uzņēmējdarbība un ekonomika, klīniskā un veselības joma, datorzinātnes, izglītība, inženierzinātnes, tiesību zinātnes, dzīvības zinātnes, fizikālās zinātnes, psiholoģija un sociālās zinātnes) un sniedz pārskatu par labākajām universitātēm pasaulē.