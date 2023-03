Pirmā 3D printētā kosmosa raķete orbītu nesasniedz, bet tā nav pilnīga izgāšanās

Kaut "Terran 1" savā pirmajā lidojumā orbītā ap Zemi neiegāja, komanda šo startu uzskata par veiksmes stāstu. Un tam ir diezgan labs pamatojums.

Pēc diviem pārceltiem mēģinājumiem kompānijas "Relativity Space" būvētā – jeb drīzāk drukātā – raķete "Terran 1" naktī uz 23. martu iedarbināja dzinējus un pacēlās no ASV Kosmosa spēku bāzes Kanaverala ragā, Floridā. Nekādu vērtīgu kravu raķete neveda, vien simbolisku. Un labi, ka tā, jo orbītu raķetes otrā pakāpe nesasniedza – apmēram trīs minūtes pēc starta sākās problēmas.

"Terran 1" daudzi gaidīja ar nepacietību – tā ir pirmā kosmiskiem lidojumiem domātā raķete, kur absolūti lielākā daļa masas ir drukāta ar 3D printeri. Protams, tādas smalkas lietas kā dzinēji un elektronika aizvien ir ražoti ar tradicionālākām metodēm. Taču 3D drukātu lidaparātu izmantošana sola ieviest jaunu ēru komerciālajos kosmiskajos lidojumos – šāda ražošanas metode ļauj raķetes būvēt daudz lētāk un ātrāk, tādējādi arī pavadoņu vai citas kravas nogādāšana Zemes orbītā klientiem cenu ziņā solās būt pievilcīga. To pierāda arī investoru un partneru uzticība "Relativity Space" – vēl neviena raķete nav sasniegusi orbītu, bet jau noslēgti līgumi par kravas nogādāšanu orbītā par kopējo summu 1,65 miljardi ASV dolāru. Turklāt lielākā daļa no tiem – par vēl neuzbūvētās un jaudīgākās "Terran R" raķetes pakalpojumiem.

"Terran 1" ir nepilnus 35 metrus gara divpakāpju raķete – lielākais šāda veida 3D drukātais objekts pasaulē. "Uz papīra" tās raksturlielumi paredz, ka raķete Zemes zemajā orbītā varēs nogādāt līdz 1,25 tonnām smagu kravu. Tas gan vēl būs jāpārbauda praksē. "Terran R" jau būs divreiz lielāka un desmit reižu jaudīgāka, kas varēšot orbītā nogādāt jau 20 tonnas un tādējādi būs tiešs konkurents "SpaceX" raķetēm, tikai izmaksāšot lētāk.

Starts notika pulksten 5.25 pēc Latvijas laika, un, apmēram piecas minūtes pēc starta, misijas vadība paziņoja, ka raķete Zemes orbītu nav sasniegusi. Un tomēr lidojumu vadība centrā pozitīva noskaņa turpināja valdīt arī pēc tam, kad bija skaidrs – galamērķis netiks sasniegts.



Jaunu raķešu starti vienmēr saistīti ar lieliem riskiem, kur nu vēl tad, ja raķete būvēta ar pavisam citādākām metodēm nekā pārējās. Jāatceras, ka pavisam nesen pirmais lidojums neizdevās arī Japānas Kosmosa aģentūras jaunajai raķetei H3, turklāt tika zaudēta ne tikai raķete, bet arī dārga krava.

Kāpēc tad "Relativity Space" tā līksmo? Jo galvenos uzdevumus "Terran 1" esot izpildījusi – tā sekmīgi izdzīvoja lidojuma fāzi, ko dēvē par "Max Q" jeb brīdi, kurā lidaparāts pakļauts vislielākajām slodzēm.

Today’s launch proved Relativity’s 3D-printed rocket technologies that will enable our next vehicle, Terran R. We successfully made it through Max-Q, the highest stress state on our printed structures. This is the biggest proof point for our novel additive manufacturing approach.… pic.twitter.com/9iaFVwYoqe