Pret vēzi ar sulu un kafijas klizmām? Kas ir nesertificētā Gersona terapija

Uzveikt vēzi bez mokošām ķīmijterapijām, operācijām un medikamentiem, dzerot vien svaigi spiestas sulas un taisot kafijas klizmas? Izklausās pārāk skaisti, lai izrādītos patiesība? Visticamāk, tā arī ir. Tikai diemžēl pasaulē netrūkst cilvēku, kas atrod veidus, kā iedzīvoties uz citu izmisuma un nezināšanas rēķina.

Saskaņā ar Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras datiem 2020. gadā no vēža nomira nepilni 10 miljoni cilvēku visā pasaulē, savukārt Latvijā aptuveni katru piekto nāvi izraisa vēzis. Tā ir viena no izplatītākajām slimībām pasaulē, un tās ārstēšana ne vienmēr vainagojas ar atlabšanu. Toties augstais mirstības līmenis paver iespējas "alternatīvajām" metodēm sevi popularizēt kā panaceju cīņā pret vēzi un veselības sistēmu kopumā. Viena no pirmajām "alternatīvajām" metodēm bija Gersona terapija, kura sola izārstēt vēzi un, ja vajag, arī migrēnu. Tikai jāpiebilst, ka joprojām nav klīnisku pierādījumu terapijas efektivitātei.

Kaut arī sertificētas Gersona terapijas klīnikas atrodas vien Ungārijā un Meksikā, noklausīties stundu garu lekciju, ko nodrošināja Latvijas Ārstu biedrība (LĀB), varēja arī tepat, Latvijā. Turklāt – par to iegūstot ārstu tālākizglītībai nepieciešamos punktus. LĀB prezidente Ilze Aizsilniece gan intervijā Olgai Dragiļevai uzsvēra, ka lekcijā onkoloģe ķīmijterapeite Dr. Linda Brokāne tikai pastāstīja par pašu terapiju ar mērķi izglītot ārstus gadījumiem, ja pacienti jautā par alternatīvām terapijām. Viņasprāt, šāda lekcija ārstu tālākizglītības sistēmu nekādā veidā nediskreditē, jo Gersona terapija netiek piedāvāta kā pamatārstēšanās, turklāt ārstiem vien tika nolasīta "kontroversāla" lekcija (tā to intervijā nosauca pati Aizsilniece).

Ja dziedē migrēnu, tad arī vēzi izārstēs

Šoreiz gan runa nav par Latvijas veselības sistēmas plusiem un mīnusiem, bet tikai par terapiju, kuru 1920.–1930. gados izgudroja uz ASV emigrējušais vācu ārsts Makss Gersons. Un patiesi nevar teikt, ka metode tika atklāta vai izstrādāta, jo līdz pat šodienai nav pietiekamu klīnisko pierādījumu par šīs terapijas pozitīvo iedarbību.

Kaut arī gadu pirms savas nāves Gersons paguva publicēt grāmatu "A Cancer Therapy: Results of Fifty Cases" (1958), kurā aprakstīja teoriju un metodes, ar kurām dziedēja cilvēkus 38 gadu laikā, klīniski pierādījumi tā arī netapa.