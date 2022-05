Ukraiņu, kas caur Krieviju nonāk Eiropā, kļūst aizvien vairāk. Taču, ja uz Polijas robežas viņi tiek sagaidīti ar plati atplestām rokām, tad Narvā vai Terehovā viņus neviens negaida. Viss balstās uz brīvprātīgo – gan Eiropas, gan Krievijas – entuziasmu. Par to, kā Mariupoles un citu okupēto teritoriju iedzīvotāji nonāk Igaunijā un Latvijā, "Delfi" aprunājās ar brīvprātīgajiem un bēgli Jūliju.

Jurists un blogeris Igors Žuļimovs no Krievijas pilsētas Penzas bēgļiem palīdzēt izbraukt uz Eiropu sācis pavisam negaidīti, pat pašam sev.

"Pērn man un kādreizējā "Navaļnija Penzas štāba" bijušajam koordinatoram Antonam Struņinam par Navaļnija atbalsta mītiņa "organizēšanu" un policijas darba "virsstundām" piesprieda sodu – 560 tūkstošus rubļu (ap 737 eiro – red.), no kuriem vairāk nekā 300 tūkstošus izdevās savākt ar interneta un manas "Facebook" lapas palīdzību. Pirms divām nedēļām man piezvanīja paziņa, Irina, kas sacīja: "Klau, varbūt vēlreiz pārbaudīsim tava "Facebook" spēku? Savāksim naudu Ukrainas bēgļiem?"" stāsta Žuļimovs.

Penzas apkaimē bēgļi izmitināti salīdzinoši komfortabli: Ļeoņidovkas ciemā, mājās, kur agrāk dzīvoja tagad likvidētās ķīmisko ieroču rūpnīcas strādnieki. Te ir visas ērtības, taču daudzi bēgļi ieradās vien ar to, kas mugurā, – ziemas apģērbu. Paziņas apzināja, kas bēgļiem nepieciešams, savukārt Igors par to uzrakstīja "Facebook".

"Sākās vētrainas sarunas, par mums uzrakstīja kāds Kijivas žurnālists, un komentāros ukraiņi sāka lūgties, lai izlaižam cilvēkus no cietuma, lai beidzam viņus aizturēt. Godīgi sakot, pirms šiem komentāriem es pat nebiju aizdomājies par to, ka varbūt kāds vēlas pēc iespējas drīzāk aizbraukt no šīs nometnes."

Igors atzīstas, ka nezina, vai bēgļi Krievijā nonākuši labprātīgi. "Neviens nesaka, vai iegrūsts mašīnā ar ieroci pie deniņiem. Jautāju dažiem cilvēkiem, viņi vienbalsīgi atbildēja, ka te ir labprātīgi. Tomēr jāsaprot, ka uz Ļeoņidovku atvesti cilvēki, kas jau izgājuši vairākas pārbaudes. Un atkal jau – man nav ne jausmas, cik patiesības ir runās par filtrācijas nometnēm, es neesmu bijis DTR (Doneckas "tautas republikā" - red.), taču šie cilvēki, ko atveda ar speciālu vilcienu, – viņus pilnīgi noteikti ir sagaidījuši "Vienotās Krievijas" un apgabala administrācijas pārstāvji. Būtu dīvaini, ja viņi sāktu stāstīt kaut kādas šausmas."

Nometnes administrācija, kas vismaz oficiāli ir pilsētiņu pārvaldošā kompānija, Igoram paskaidroja, ka bēgļiem ir tiesības pamest pilsētiņas teritoriju, bet viņš drīkst šos cilvēkus vest, kur vien vēlas, neviens netiks aizturēts. Jau pirmā Igora uzrunātā bēgle, kurai viņš vaicāja, vai nevēlas doties uz Eiropu, atbildēja apstiprinoši.

"Pēc dažām dienām nopirkām pirmajam gribētājam biļeti. Pēc tam pieteicās ģimene, pieci cilvēki, un vēl viens puisis...