Covid-19 krīzes pārvarēšanai valsts atbalstu saņēmis vairāk nekā 21 tūkstotis uzņēmumu, turklāt bieži vien viens un tas pats uzņēmums saņēmis dažādus atbalstus un vairākas reizes. Nav šaubu, ka uzņēmējiem ir nepieciešams atbalsts pandēmijas laikā, bet vienlaikus atklāts ir jautājums, cik dzīvotspējīgs to bizness bijis pirms krīzes. Ne visi ir liekami vienā maisā. Sākotnēji valsts atbalsta piešķiršanā tika pielaistas kļūdas, kuras vēlāk novērstas. Bet, gaidot rudeni un ziemu, ir jādomā par mērķētākiem atbalsta instrumentiem, turklāt – jo precīzāki ir pieejamie dati, jo mazāks risks līdzekļus iztērēt neefektīvi. "Creditreform Latvija" speciāli portālam "Delfi" izveidoja atlasi ar nozarēm un darbības jomām, kurās Covid-19 atbalstu saņēmuši visvairāk uzņēmumi, līdz ar to portāls "Delfi" vērtē, kuri uzņēmumi saņēmuši vislielāko atbalstu, kā arī tos, kam visbiežāk atteikts atbalsts.

"Covid-19 krīzes pārvarēšanai valsts atbalstu saņēmis vairāk nekā 21 tūkstotis juridisko personu, neskaitot pašnodarbinātos. Nepārprotami, lielāko atbalstu saņēmuši ēdināšanas (36% no nozarē reģistrētajiem uzņēmumiem) un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji (38%), bet netrūkst arī kravu pārvadātāju (14%), būvnieku un datorprogrammēšanas (7%) uzņēmumu. Nozarēs, kurās ir vismaz 100 uzņēmumi, vislielāko valsts atbalstu Covid-19 krīzes pārvarēšanai saņēmuši pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirgotāji – 62 uzņēmumi, fitnesa centri (46%), kā arī apavu mazumtirgotāji (46%)," norāda "Creditreform Latvija" informācijas produktu vadītāja Māra Meiere. Jāņem vērā, ka uzņēmēji piesakās vairākkārtīgi un vairākas reizes tiem tiek sniegts atbalsts.