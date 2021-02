Par jociņiem, ka jācer uz bargās ziemas ievilkšanos līdz pat maijam, lai gaidāmā pasaules čempionāta hokejā dalībnieki vajadzības gadījumā varētu spēlēšanai izmantot kādu no aizsalušajām Latvijas ūdenstilpēm, Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidents Aigars Kalvītis tikai sāji pasmaida. Čempionātam nepieciešamo sporta būvju pabeigšana laikus ir galvenais hokeja funkcionāru rūpju avots, jo triecientempā jāpaspēj spēlēšanai pielāgot Olimpisko sporta centru, kā arī pabeigt un nodot ekspluatācijā "Daugavas" stadiona treniņu halles.

Kā vērtēt izdevību rīkot spēcīgāko 16 pasaules hokeja vienību cīņas laikā, kad pasaulē turpina plosīties Covid-19 pandēmija un īsti hokeja svētki nav iespējami, turklāt vēl situācijā, kad cilvēktiesību pārkāpumiem nomocītās Baltkrievijas čempionāta daļas pārcelšana uz Latviju notikusi pēdējā brīdī? Kāda būs Latvijas izlases konkurētspēja pašu mājās notiekošajā čempionātā, ņemot vērā, ka spēlētāji no izlases bāzes kluba Rīgas "Dinamo" reti varējuši izjust uzvaras garšu? Kā Kalvīša vadītā "Latvijas Gāze" izjūt Latvijas iedzīvotāju maksātspējas kritumu pēc dažādu ekonomikas segmentu ierobežošanas Covid-19 krīzes laikā? Tā ir daļa no jautājumiem, par kuriem intervijā "Delfi plus" runā ekspremjers Kalvītis, kura profesionālajā dzīvē savijušās divas pašlaik visai saistītas jomas – hokejs un gāzes bizness.

Cik lielā mērā čempionāta organizēšanai "iegrieza" IIHF ilgstošā nespēja pateikt skaidru "nē" Baltkrievijai un pieņemt lēmumu?

To mēs droši vien varēsim pateikt tajā brīdī, kad jutīsim, ka mēs kaut ko varam nepaspēt. Šobrīd vēl pēc tā laika grafika – mums faktiski nav laika, pa dienām viss tiek skaitīts. Ja mēs līdz marta sākumam "iztenderēsim", veiksim aptaujas un dabūsim partnerus, kas uzstādīs ledu, nodrošinās visas infrastruktūras lietas un tā tālāk, tad teorētiski mums laika šobrīd vēl pietiek. Bet, saprotiet, tas arī nav tāds process, kas ir ļoti vienkāršs. Tas arī ir sarežģīts, ņemot vērā, ka liela daļa šo pakalpojumu būs jāpērk no ārzemēm, jo mums Latvijā nav tādu resursu.