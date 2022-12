Ekskluzīvi foto: Padomju armijas 1944. gadā Norvēģijas fjordā nogremdēts latviešu kuģa vraks

Pasaules jūrās dažādās vietās joprojām guļ brīvās Latvijas flotei agrāk piederējuši kuģi, kas 2. pasaules kara laikā tika nogremdēti. Vairāki no tiem atrodas tuvu krastam un ir kļuvuši par populāriem nirēju-entuziastu apskates objektiem. 1944. gada maijā nogremdētais latviešu uzņēmēja Makša Faulbauma tvaikonis "Jānis Faulbaums" savu pēdējo ostu ir atradis pašos Norvēģijas ziemeļos, fjordā pie Kirkenēsas, kur to nesen apmeklēja un fotogrāfijās iemūžināja latviešu ūdenslīdējs Kārlis.

Kuģa īpašnieks Maksis Faulbaums ir dzimis 1882. gadā Rīgā. Viņa tēvs Jānis Faulbaums (1855–1903) bija cēlies no Dundagas. 1880. gadā Rīgas jūrskolā viņš ieguva tālbraucēja kapteiņa diplomu, un1885. gadā bija kuģa "John" kapteinis.

Maksis Faulbaums savu profesionālo darbību kuģniecībā sāka kā māceklis firmā "James Siering & Co", kuru 1906. gadā pēc tās īpašnieka nāves nopirka. Faulbaums juniors kļuva par vienu no ievērojamākajiem koku eksportētājiem Latvijā un 1925. gadā nodibināja savu rēdereju un kuģu fraktēšanas kantori. Faulbaums 1937. gadā pārvaldīja sešus kuģus, kuri dažādās proporcijās bija viņa un ģimenes locekļu īpašumā. Kuģus Faulbaums lielākoties pirka Vācijā un Lielbritānijā, un pirmais no tiem bija 2944 bruto tonnu lielais1907. gadā Anglijā būvētais "Jānis Faulbaums". Latvieša rēdereja to iegādājās 1929. gadā.

Kuģa "Jānis Faulbaums" vēsture ir interesanta, tas tika būvēts Stoktonā pie Tīsas, un tvaikoņa pirmais vārds bija "Vittoria". 1. pasaules kara gados "Vittoria" britu kara flotes uzdevumā Atlantijas okeānā un Ziemeļjūrā darbojās kā māneklis – no skata vienkāršais tirdzniecības kuģis bija pamatīgi apbruņots un, ja kāda vācu zemūdene nodomātu it kā neaizsargātajam civilajam kuģim uzbrukt, "Vittoria" ar nomaskētajiem lielgabaliem zemūdeni iznīcinātu. 1917. gada jūnijā vienu zemūdeni "Vittoria" jūrniekiem arī izdevās nogremdēt. Pēc kara tvaikoni nopirka kāda grieķu kuģniecība, bet pēc tam tas nonāca latviešu rokās.