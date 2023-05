Skrīnings un finansējums. Farmācijas kompānijas vadītājs vērtē Latvijas medicīnas nozares mīnusus

saturs

Inovatīvie medikamenti pieejami ar vairāku gadu nobīdi, veselības nozarē papildu finansējumu saņem vien dažas prioritārās jomas, vērojama maza cilvēku atsaucība veikt profilaktisko vēža skrīningu. Tie ir daži no farmācijas kompānijas "Novartis" Eiropas reģiona vadītāja Meta Zellera "Delfi" paustajiem secinājumiem, kritiski vērtējot Latvijas veselības aprūpes sistēmu no malas. Pacientu organizāciju tīkla vadītāja Baiba Ziemele vairumam Zellera novērojumu piekrīt, kā arī ar piemēriem skaidro, kā šie izaicinājumi ietekmē Latvijas iedzīvotājus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Zellers nesen no farmācijas kompānijas "Novartis" vadītāja Ungārijā kļuva par kompānijas Eiropas Centrālā klastera vadītāju – tagad viņa pārziņā ir 24 valstis. Tiekamies uzņēmuma Latvijas birojā Jaunajā Teikā dienu pēc Šveices Veselības inovāciju dienas konferences Rīgā. Pēdējā Zellera dzīvesvieta ir Ungārijā, bet dzimtā puse okeāna otrā pusē – ASV. Darba dēļ viņam regulāri nākas mainīt dzīvesvietu – strādājis arī Šveicē, Ķīnā un Argentīnā. Rīgā gan viesojas pirmo reizi.

Pēc konferences apmeklēšanas viņš secina, ka šejienieši apzinās Latvijas veselības aprūpes izaicinājumus, bet bijusi jaušama enerģija un entuziasms, lemjot, ko varētu darīt visi kopā. "Nebija rādīšanas ar pirkstiem vai kāda vainošana, bet – kā visi var strādāt kopā, darot to, kas ir nepieciešams Latvijai," viņš saka.

Inovatīvo medikamentu (ne)pieejamība



Valsts kompensējamo inovatīvo medikamentu skaits Latvijā piecu gadu laikā pieaudzis par 300%, liecina Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) un pētījumu centra IQVIA pagājušā gada beigās apkopotie dati. Lai gan inovatīvo zāļu pieejamībā vērojams straujš pieaugums, to pieejamība, īpaši onkoloģijas pacientiem, joprojām saglabājas ierobežota. Turklāt tikai 30% vēža pacientu saņem efektīvu ārstēšanu ar jaunākās paaudzes medikamentiem, norāda SIFFA. Tāpat Baltijas valstu vidū Latvija ir pēdējā vietā pēc pieejamo inovatīvo medikamentu skaita.

"Novartis" izstrādā inovatīvus risinājumus, kā arī meklē, kā savas inovācijas nodrošināt plašākam pacientu klāstam. "Mēs esam daudzu inovāciju priekšgalā, mums ir piecas galvenās tehnoloģiju platformas: molekulārās, bioloģiskās, gēnu un šūnu, xRNA, radioligandās terapijas. Tās ir vienas no modernākajām terapijām, kas pastāv. Mūsu uzdevumi un izaicinājumi ir izdomāt, kā šīs platformas un tehnoloģijas padarīt pieejamas pacientiem. Esam numur viens kompānija Ungārijā, tāpat arī Latvijā, šajā laukā," viņš uzsver.

Veselības aprūpe kopumā ir daudz vairāk nekā tikai medikamenti vai ārsti un infrastruktūra. Vai tas būtu psihiskās veselības plāns, vai sociālās garantijas – mentālās veselības komponente nevar tikt novērtēta par zemu.

Iepazīstoties ar situāciju Latvijas veselības aprūpē, Zellers secinājis, ka veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība nav tādā līmenī, kādā tai vajadzētu būt. "Ir divu gadu nobīde no inovatīvo medikamentu apstiprināšanas [Eiropas Zāļu aģentūrā] līdz to sasniedzamībai Latvijas iedzīvotājiem. Tas nav labi nevienam, jo sevišķi Latvijas pacientiem," norāda Zellers, piebilstot, ka nav runa tikai par medikamentu padarīšanu pieejamu, bet arī skrīningu, diagnostiku, agro intervenci.

Savukārt Ziemele atzīmē, ka nereti pacienti pie inovatīvajiem un kompensējamajiem medikamentiem nonāk vēl vēlāk nekā pēc diviem gadiem. "Mums ir ārkārtīgi daudz tādu medikamentu, kas ir Eiropā reģistrēti, bet tiem, lai nonāktu līdz pacientiem, ir jāveic ekonomiskā novērtēšana. Ārkārtīgi daudzi uzņēmumi nemaz nesagatavo šos dokumentus, lai tie medikamenti nonāktu līdz tirgum, jo lielākā daļa no inovatīvajiem medikamentiem ir tādi, ko cilvēks pats nevar iegādāties, aiziet uz aptieku un nopirkt. Ir tādi, kas ir recepšu medikamenti, un tie, visticamāk, būs caur kompensējamo zāļu sistēmu pieejami. Šie sarežģītie un ļoti dārgie medikamenti līdz pacientiem nonāk, manuprāt, pat ilgāk nekā divu gadu laikā. Mums ir daudz tādu medikamentu, kas nemaz nav inovatīvie, bet līdz Latvijas pacientiem nenonāk," viņa ieskicē reālo situāciju. "Pat tad, ja medikaments ir izvērtēts un atzīts par izmaksu efektīvu, pēc tam ir nepieciešams, lai budžeta ietvaros piešķirtu naudu. Tas paņem vēl divus gadus," Ziemele skaidro.

Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Viņa atklāj, ka Kompensējamo zāļu sistēmai šogad deficīts, ko, pērkot zāles, nevar apmaksāt no piešķirtajiem līdzekļiem, ir apmēram 42 miljoni eiro – tā Reto slimību plāna uzraudzības sapulcē informējuši ierēdņi. "Tas pat nav par inovatīvajiem medikamentiem, tas ir par visiem medikamentiem, kas ir nepieciešami Latvijas iedzīvotājiem. Tur gadiem ilgi ir šie deficīti, jo cilvēki paliek arvien slimāki un vajag vairāk medikamentu, naudas nepietiek visu vajadzību nosegšanai," viņa uzsver.

Neizmantotais skrīnings



Zellers izceļ arī Latvijas iedzīvotāju vājo aktivitāti doties veikt skrīningu prostatas un krūts vēža noteikšanā. "Mani pārsteidza, ka 3% iedzīvotāju ir veikuši prostatas vēža skrīningu, bet krūts vēža – ap 30%. [Zemie] skrīninga rādītāji ir iemels, kāpēc nevar agrīni noteikt diagnozi un atrast problēmu. Piemēram, sirds un asinsvadu slimību plāns, reto slimību plāns – tās ir programmas, kas cenšas meklēt holistiskāk, nevis tikai tad, kad nepieciešams, bet daudz, daudz ātrāk," skaidro Zellers. Šajā jautājumā viņš izceļ vairākas daļas, tostarp sabiedrības izglītošanu, lai palīdzētu saprast, kāpēc pārbaudes ir svarīgas un ko nozīmē iegūtie rezultāti.

Ziemele zina sacīt, ka skrīninga rādītāji ir zemi jau daudzus gadus. "Visi kopā esam mēģinājuši izmainīt arī veidu, kā sūta paziņojumus pacientiem, piemēram, dzemdes kakla vēža skrīningam, kur katrai sievietei noteiktā vecumā atnāk vēstule. Mēs sagaidām, ka viņas ies un noskaidros, vai nepastāv risks, jo vēža skrīningu veic tām slimībām, kuras, ātrāk atrodot, var izārstēt," viņa komentē.

Tāpat viņa atzīst, ka "cilvēki joprojām baidās no vārda "vēzis" un domā: ja veiks skrīningu, tad noteikti atradīs kādu diagnozi, un tas ir nāves spriedums". Šo apburto loku nekādi neizdodas pārcirst, viņa norāda.

"Jebkuras veselības aprūpes sistēmas mērķis ir palīdzēt cilvēkiem dzīvot ilgāk un veselīgāk. Vēlams to sasniegt finansiāli visrentablākajā veidā. Ja vēlas celt pensijas vecumu un likt cilvēkiem strādāt ilgāk, tas ir svarīgi, bet risinājumi veselības nozarē nav veselības ministra darbs. Tas ir mūsu visu darbs – ikvienam iedzīvotājam ir jārūpējas par savu veselību. Mēs "Novartis" strādājam, lai to veicinātu, tomēr lielākais progress rodas, kad visi strādā kopā pareizajā virzienā," akcentē Zellers.

Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

Finansētās prioritātes



Šogad valdība veselības nozarei piešķīra papildu 86 miljonus eiro, bet visām nepieciešamajām vajadzībām bija nepieciešami aptuveni 300 miljoni eiro. Piešķirto finansējumu plānots novirzīt galvenokārt onkoloģiskajiem pacientiem, bērnu ārstēšanai un ārstniecības personu atalgojumam. Kā zināms kopš Covid-19 pandēmijas laikiem īpaši aktuāla kļuva garīgā veselība, taču šā gada budžetā tai netika piešķirti papildu līdzekļi. Aicināts komentēt šo situāciju, Zellers iesaka Latvijas valdībai, kā arī citām valstīm par medicīnas nozari domāt kā par daļu no kopējās sistēmas, ne atrauti, un strādāt tajos virzienos, kur finanses var radīt lielāko labumu un ietekmi. Tas palīdzētu nodrošināt plašākai sabiedrības daļai drošāku un veselīgāku nākotni, viņš uzsver.

"Veselības aprūpe kopumā ir daudz vairāk nekā tikai medikamenti vai ārsti un infrastruktūra. Vai tas būtu psihiskās veselības plāns, vai sociālās garantijas – mentālās veselības komponente nevar tikt novērtēta par zemu," akcentē Zellers.

"Izaicinājumi, ar kuriem saskaras Latvijas valdība, ir nozīmīgi, kad runa ir par finansiālajiem jautājumiem. Tas ir ne tikai šogad, bet arī iepriekšējos gados. Būtu labi, ja būtu kāds veids, kā varētu sabalansēt nepieciešamos līdzekļus medikamentiem, tiltiem, izglītībai un citām nepieciešamībām. Te nav ideālās atbildes," viņš saka.

Nozare ir nogurusi



Saspīlējums un spiediens uz veselības nozari visā pasaulē, tostarp Latvijā, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju un citas krīzes, ir bijis ekstrēms, piekrīt Zellers.

"Medicīnas darbinieki ir noguruši. Darbs ir bijis izaicinošs gadiem. Mani visvairāk biedē, un tas arī ir visizaicinošākais, ka pēdējos Covid-19 pandēmijas gados veselības nozare Latvijā strādāja ļoti apbrīnojami, bet pacienti tāpat turpināja kļūt slimāki, slimības progresēja un tagad izpaužas uz āru, nereti daudz smagākā formā nekā iepriekš," viņš saka.

Ja mēs kopā piekrītam, ka vēzis, sirds un asinsvadu slimības ir tas, uz ko vēlamies fokusēties, tuvākajos trīs, piecos, desmit gados, tad pirmie soļi ir organizēt cilvēkus, kam ir viena misija. Tas man liek optimistiski domāt par nākotni Latvijā

Ko darīt? "Viens no svarīgākajiem punktiem, kur Latvijā nepieciešamas izmaiņas, ir sirds un asinsvadu slimības. Latvijā gandrīz puse no nāvēm ir saistīta ar šīm slimībām. Tas ir stipri vairāk nekā OECD valstīs vidēji. Jā, nozarē ir ierobežots naudas apjoms, bet, ja tiek veiktas investīcijas sirds un asinsvadu slimību ierobežošanā, arī tam ir pozitīva ietekme, kam nav nepieciešami 20–30 gadi, bet rezultāti būtu jau tuvākajā nākotnē," skaidro Zellers.

Nozares nepietiekamais finansējums bija iemesls arī protestam, ko pie Saeimas ceturtdien, 11. maijā, rīkoja mediķu un pacientu organizācijas, prasot deputātiem pildīt iepriekš noteiktos solījumus.

Vai pacienti Latvijā ir sadzirdēti



Zellers gan vēlas izcelt arī Latvijas labos piemērus. "Jaundzimušo skrīninga programmas paplašināšana ir brīnišķīgs solis, kā būt proaktīviem, domājot par agrīnu diagnostiku un prevenciju. Latvijā ir arī aptuveni 50 pacientu organizācijas, kas parāda, ka pacientu balsis ir ne tikai organizētas, bet labāk sadzirdētas, arī skatoties nākotnē. Tas ir ļoti apsveicami," viņš vērtē.

Jaundzimušo skrīnings attiecas uz retajām slimībām, un Eiropas Savienības līmenī ir izstrādātas programmas un rekomendācijas, kādas slimības te jāiekļauj. "Pēdējais veiksmes stāsts ir spinālās muskuļu atrofijas iekļaušana starp testējamām slimībām. Atrada vienu jaundzimušo, kuram varēja nozīmēt terapiju, attiecīgi bija redzams, ka šis bērns varēs dzīvot ievērojami labāk nekā tie bērni, kuriem šo slimību noteica vēlāk, kad jau bija kādi organisma bojājumi, kurus nevar izlabot," komentē Ziemele.

Vai pacienti Latvijā jūtas sadzirdēti? Ziemele uzskata, ka jā. "Viņiem [atbildīgajām institūcijām] nav variantu, jo mēs esam ļoti skaļi un labi zinām, kas ir tās lietas, kā mūs ārstē ārsti un ko mēs šeit gribētu izlabot," viņa uzsver. Visas organizācijas regulāri seko līdzi tam, kas notiek, viņa apgalvo. "Pacientu organizācijām ir tiešs kontakts ar pacientiem, kas slimo ar kādu konkrētu diagnozi, un mēs esam kā tiešais kontaktpunkts, kur zvana nolaist tvaiku un pasūdzēties par kādiem pārkāpumiem veselības aprūpes sistēmā. Tad mēs kā nevalstiskais sektors varam šo pieredzi salikt rekomendācijās, ko sniedzam dažādiem politikas plānošanas dokumentiem, normatīvajam regulējumam. Tādējādi cenšamies panākt sistēmiskas izmaiņas, lai šiem cilvēkiem vairs nebūtu jāsaskaras ar problēmām," viņa skaidro.

Kā piemēru Ziemele min to, ka Teodora Jura fonds izcīnījis, ka bērniem ar kustību traucējumiem pie palīglīdzekļiem attiecina arī specifiskos autokrēsliņus, jo bērniem tas ir kritiski svarīgi, lai viņi varētu nokļūt uz visām procedūrām. "Mēs katrs saprotam, ar ko ikdienā saskaramies, un tad cīnāmies par tiem jautājumiem, kas ir svarīgākais, – vienam zāles, citam rehabilitācija, vēl kādi pakalpojumi," viņa atzīmē.

Viņa ikdienā kontaktējas ar aptuveni 30 no 50 pacientu organizācijām, tomēr norāda, ka ir ļoti daudz nevalstisko organizāciju, kas apvieno dažādus pacientus vai strādā veselības aprūpes jomā, taču to nevar uzskatīt par pacientu organizāciju. "Mēs no visām pārējām atšķiramies ar to, ka apvienojam tieši tos cilvēkus, kuriem ir kaut kāda konkrēta diagnoze. Piemēram, mums Hemofilijas biedrībā ir tikai cilvēki, kuriem ir asins recēšanas traucējumi. Es nekad nevarētu būt šīs biedrības vadītāja, ja nebūtu viena no pacientiem," viņa skaidro. Tāpat viņa saka, ka vismaz puse no Latvijas pacientu organizācijām sadarbojas ar savām Eiropas līmeņa organizācijām, tādējādi ir pieeja arī globālajām rekomendācijām un plašāka mēroga sadarbībai.

Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

Zellers izceļ arī veselības nozares nacionālos plānus – onkoloģijas plānu, reto slimību plānu, kā arī sirds un plānoto asinsvadu slimību plānu. "Tas ir kaut kas unikāls Latvijā, kas dod iespēju sadarboties un doties vienā virzienā uz panākumiem," uzskata Zellers."Ja mēs kopā piekrītam, ka vēzis, sirds un asinsvadu slimības ir tas, uz ko vēlamies fokusēties, tuvākajos trīs, piecos, desmit gados, tad pirmie soļi ir organizēt cilvēkus, kam ir viena misija. Tas man liek optimistiski domāt par nākotni Latvijā," saka Zellers.

Runājot par nākotnes izaicinājumiem, viņš norāda, ka "galvenais izaicinājums būs, kā nodrošināt to, ka jaunās terapijas nonāk pie pareizajiem pacientiem". Tāpat jautājums ir par darbiniekiem – nākotnē nebūs tikai ārsti un medmāsas, bet arī cilvēki, kas atbild tikai par tehnoloģiskajiem risinājumiem, viņš prognozē.