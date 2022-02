Nauda tomēr smirid, un saņemt to no Krievijas, pēc tam kad agresors iebrucis Ukrainā, nav piedienīgi. Tā nolēmusi virkne augstu amatpersonu Krievijas uzņēmumos, kā arī tie, kam noslēgti sponsorēšanas līgumi ar "Gazprom". Jau pirmajā dienā piedzīvots birums paziņojumu par atkāpšanos, kā arī atteikumi sadarboties ar agresorvalsti.

Kādreizējie premjeri atsakās no siltām vietām Krievijā

Bijušais Austrijas kanclers un kādreizējais "Austrijas federatīvo dzelzceļu" vadītājs, sociāldemokrāts Kristians Kerns atkāpies no "Krievijas dzelzceļa" valdes. Viņš to pamatoja ar to, ka uzņēmums kļuvis par kara loģistikas daļu. "Domās esmu ar šīs bezjēdzīgās agresijas upuriem," viņš sacīja izdevumam "Der Standard".

No "Sberbank" valdes "nekavējoties", kā viņš to uzsvēra, izstājies kādreizējais Somijas premjerministrs, liberālis Esko Aho. Krievijas lielākās finanšu institūcijas korporatīvo valdi pametušas arī audita un attīstības speciālistes Nadja Velsa no Lielbritānijas un amerikāniete Natālija Braginska–Munjē, kas valdē tika ievēlēta vien pirms gada. Galu galā valdē vairs nav neviena neatkarīgā ārvalstu direktora.

Bijušais Itālijas premjerministrs un sociāldemokrātu līderis, tagadējais senators Mario Renci nolicis Krievijas auto koplietošanas uzņēmuma "Delimobil Holding'' direktoru padomes locekļa pilnvaras. Viņš ieņēma šo amatu pērnā gada augustā, kad tika gatavota uzņēmuma nonākšana biržā, kas vēlāk tika atlikta nelabvēlīgo apstākļu dēļ.

KF goda konsuls vairs nevar attaisnot Putina darbības