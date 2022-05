Pēc kara sākšanas Ukrainā sporta pasaule izolējas no sadarbības ar Krievijas un Baltkrievijas sportu. Pat gāzes biznesa figūras Jura Savicka vadītajai Latvijas Tenisa savienībai (LTS) nesen bija jāpārceļ uz vēlāku laiku sieviešu tenisa turnīrs, kurā ar neitrālu karogu bija plānojušas startēt Krievijas un Baltkrievijas tenisistes. Citāda situācija ir ar boksu – šajā nedēļas nogalē cīņu vakarā "LNK Fight Night 20" ringā kāps divi bokseri no Krievijas. Portāls "Delfi" skaidro, kādēļ vienā gadījumā sacensības ar Krievijas un Baltkrievijas sportistiem nākas atcelt, bet citā tie būs redzami vienā no nacionālajām sporta bāzēm.

Latvijā stājies spēkā likums, kas liedz Latvijā reģistrētām sporta organizācijām, Latvijas sportistiem un sporta speciālistiem sadarboties ar sporta aģentiem no Krievijas un Baltkrievijas. Līdz ar to Krievijas bokseru dalība nav pretlikumīga, bet vai tas saskan ar morāles un ētikas normām un vai Krievijas bokseru iziešana ringā neizraisīs kādas provokācijas šajā kutelīgajā laikā?

"LNK Boxing" menedžeris ir Saproņenko – 2004. gada Atēnu olimpisko spēļu sudraba medaļnieks vingrošanā, Latvijas Vingrošanas federācijas prezidents un LOK izpildkomitejas loceklis, kuram pašam ir ukraiņu saknes. LBF prezidents ir Nils Žuravļovs, kurš ir ne tikai LOK izpildkomitejā, bet arī LOK Ētikas komisijā. Savukārt pats šovs "LNK Fight Night" risināsies "Arēnā Rīga", kuras patiesais labuma guvējs ir Juris Savickis un kura pērn Ziemassvētkos saņēma dāvanu no Latvijas valsts, tiekot pie nacionālās sporta bāzes statusa. Savelkot visas rīkotāju un rīkošanas vietas paralēles, veidojas interesanta kompozīcija, kur ir vieta diskusijām – kurā brīdī Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalība ir pieļaujama un kurā nav?