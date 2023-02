Aiva, "Accenture" projektu vadības biroja konsultante



Pērnā gada augustā izmantoju "Accenture" doto iespēju 10 dienas pastrādāt no citas valsts. Izvēlējos Spāniju, jo agrāk tur biju dzīvojusi, un arī šobrīd, dzīvojot Latvijā, regulāri braucu apciemot draugus. Konkrēto Spānijas reģionu un pilsētu biju jau iepazinusi ļoti labi, līdz ar to vēlme, to apskatīt vēl vairāk, mani netirdīja un pa dienu varēju fokusēties darbam. Vieta un vide man bija pazīstama un es arī zināju, kā pavadīšu laiku darba dienu vakaros un brīvdienās. Braucot strādāt no citas valsts, jāizvēlas tam piemērotākais laiks, ne tikai no laika apstākļu, bet arī darba/mācību noslodzes aspekta. Piemēram, mana izvēle braukt augustā bija arī tāpēc, ka esmu uzņēmuma organizētajā pārkvalifikācijas programmā, kas sadarbībā ar universitāti nodrošina iespējas iegūt akadēmisko zināšanu bāzi datorzinātnē, tāpēc braucienu plānoju tā, lai līdz studiju laikam būtu atpakaļ. Tāpat svarīgi ir ne tikai aprēķināt potenciālās dzīvošanas izmaksas, bet arī zināt konkrētās valsts kultūru, cilvēku paradumus un dzīvesveidu. Piemēram, Spānijā svētdienās lielveikali nestrādā un pieņemtais vakariņu laiks ir no 21.00 līdz 22.00, līdz ar to vakaros pie miera devos vēlāk nekā ikdienā ierasts. No rītiem gan bija nedaudz grūtāk piecelties, bet tai pašā laikā papildu enerģijas pieplūdumu deva tas, ka varēju baudīt vietējo kultūru un atmosfēru. Tā kā es šo laiku pavadīju pie radiniekiem, man brauciens neradīja papildu dzīvesvietas izmaksas, kā arī tas sakrita ar laiku, kad viņi nebija uz vietas, līdz ar to lielākoties mājās biju viena.



Noteikti jāpadomā par laika zonu atšķirību starp reģioniem. Tā kā mani kolēģi lielākoties atrodas Vācijā, tad man par to nebija jāuztraucas, jo Spānija un Vācija atrodas vienā laika zonā. Svarīgs priekšnoteikums ir arī laicīgi pārliecināties, ka interneta pieslēgums vietā, kurā dzīvo ir stabils. Latvijā esam pieraduši pie steidzīga un diezgan punktuāla dienas ritējuma, un pusdienas pārtraukumu nereti izmantojam, piemēram, lai aizietu līdz veikalam, tomēr Spānijā dzīves ritms ir lēnāks. Plānojot dienu, jārēķinās, ka ašais izgājiens līdz veikalam vai bankai var ievilkties stipri ilgāk kā ierasts. Brauciens uzlādēja "baterijas", jo man, dzīvojot Latvijā, ļoti pietrūkst siltums un eksotiskais skats pa logu – jūra, palmas un kalni. Domāju, ka šo iespēju vislabāk izmantot kā atvaļinājuma pagarinājumu Latvijas tumšajos un aukstajos mēnešos. Vienlaikus es neieteiktu izvēlēties valsti, kuru cilvēks vēlas padziļināti apskatīt, jo pa dienu tomēr būs jāstrādā, un visām ekskursijām un plāniem var nepietikt laika. Savukārt, ja ir vēlme nomainīt vidi, nedaudz pasauļoties un izbaudīt siltos vakarus – tā ir lieliska ideja.