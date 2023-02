"Accenture" inovāciju vadītājs Baltijā un kosmosa tehnoloģiju biznesa sadarbības attīstības vadītājs Eiropā Kristaps Banga



Šobrīd kosmosa tehnoloģijas var likties futūriskas, tomēr nākotnē attiecīgais virziens nostiprināsies un attīstīsies – iespējas tiks izmantotas daudz plašāk un biežāk. Kosmosa tehnoloģiju virzienu var iedalīt trīs jomās. Pirmā aptver iespējas no kosmosa uz Zemi, piemēram, dažādi satelītdati un kartes, kas tiek izmantotas jau šobrīd, arī izmaksas ir samazinājušās, kā arī datu iegāde, apstrāde un apmaiņa notiek aktīvāk nekā iepriekš. Attiecīgie dati palīdz laicīgi pamanīt dažādas pārmaiņas, piemēram, nesen Baltijas jūrā notika dabasgāzes noplūde, kas bija saistīta ar gāzesvada "Nord Stream" plīsumiem, satelītdati palīdz šādas situācijas identificēt stundas laikā. Savukārt, ja sensori ir izvietoti arī uz Zemes, var novērot, mērīt gan spiedienu, siltumu, gan citus parametrus. Dati ir noderīgi daudzās jomās. Mūsdienās neviens nav jāpārliecina par datu izmantošanu militārajā nozarē, bet tos var pielietot arī citās jomās, piemēram, pilsētplānošanā. Vairāki interesanti piemēri vērojami ilgtspējas jomā. Viens no pasaules vadošajiem saldumu ražotājiem, kas ikdienā produktu ražošanā izmanto kakao pupiņas, investē kakao koku stādīšanā. Satelītdati ražotājam parāda kopējo situāciju pasaulē, uzrādot vietas, kurās kakao kokus vajadzētu stādīt, vienlaikus uzņēmums pārliecinās, cik aktīvi norisinās koku stādīšana. Kosmosa tehnoloģiju virziens ir svarīgs satelītinterneta izmantošanā, kas paver jaunas iespējas valstīs un vietās, kur interneta pieslēgums vēl nav plaši pieejams. Industriālajās nozarēs, piemēram, akmeņogļu iegūšanā, to var apvienot ar digitālajiem dvīņiem, automatizācijas u. c. risinājumiem, lai samazinātu negadījumu skaitu. Otrs jomas virziens ir iespējas no Zemes uz kosmosu, kad uzņēmumi ražo, programmē un sagatavo ierīces, kuģus, tehniku, ko varētu izmantot kosmosā.



Tiesa gan, pieaugot kosmosa tehnoloģiju izmantošanai un vēsturisko satelītu, kosmosa kuģu skaitam, nedrīkst aizmirst par kosmosa piesārņojumu un iespējām to mazināt. Otrais virziens aptver arī apmācības, lai kosmonautus sagatavotu kosmosa videi, kā arī sniegtu iespēju plašākam cilvēku lokam iejusties kosmonauta ampluā. Šajā jomā vairāk attīstās uzņēmumu pakalpojumu virziens uzņēmumiem jeb B2B. Latvija kosmosa tehnoloģiju jomā var lepoties, jo Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra radioteleskops, kas atrodas Irbenē, ir viens no lielākajiem Eiropā, un to iespējams izmantot kā radiointerferometra sastāvdaļu kopā ar pārējiem radioteleskopiem, ko var izmantot arī ārpus galaktikas objektu novērojumiem. Trešais kosmosa tehnoloģiju virziens ir saistīts ar Visumu, kas iekļauj tūrismu, lai nākotnē cilvēks varētu doties ceļojumos kosmosa vidē. Tas aptver arī kosmosa kuģus, viedās ierīces un risinājumus, lai nākotnē tos izmantotu daudz plašāk, piemēram, lai no asteroīdiem ņemtu vērtīgos materiālus, no tiem izzāģētu nepieciešamās formas vai arī tos sazāģētu mazākos izmēros. Interesanti izpētes projekti ir arī pārtikas jomā, kur kosmosā ar 3D drukas risinājumu palīdzību cenšas audzēt liellopa steiku, par šādiem un citiem izpētes projektiem un iespējām nākotnē dzirdēsim aizvien biežāk. Kosmosa tehnoloģiju iespējas ir neizmērojamas, un mēs sagaidām tuvāko gadu laikā ļoti daudz inovatīvu risinājumu.