Rūta, "Accenture" SAP funkcionālā konsultante



Brīvajā laikā man visvairāk patīk tautu dejas un pārgājieni. Regulāri, vismaz divas reizes mēnesī, dodos 20–30 km pārgājienos, arī ziemā. Latvijā ir ļoti skaista daba, ziemā, kad koki ir apsniguši, pārgājienu laikā sajūtas ir tādas it kā atrastos Lapzemē. Siltākā laikā brīvdienas man patīk ieplānot tā, ka dodos gan pārgājienā, gan pa nakti palieku teltī. Ieceri – palikt teltī – vēlos īstenot arī ziemā, kad ārā nav lielu mīnusu. Plānošana ir nepieciešama, lai saprastu, ko ņemt līdzi, tomēr tā nav laikietilpīga, pieredze ir uzkrāta un ātri varu sagatavot visu nepieciešamo. No septembra mājās pie sienas ir kalendārs, kurā ar draugu pierakstām plānus, tāpat izmantoju plānotāju telefonā. Reizēm ir tā, ka pēc darba nedēļas negribās nekur doties, bet tik un tā, ja brauciens ir ieplānots, salieku mantas un dodos ceļā. Pēc pārgājieniem ir liels gandarījums, it īpaši pēc tādiem, kad esmu gājusi caur brikšņiem, dubļiem, pārvarējusi sevi. Cilvēkiem, kuri vēlas uzsākt iet pārgājienos, iesaku to pamēģināt. Piemērotus maršrutus (10–15km) bez maksas var izvēlēties LVM GEO, "Dabas Tūrisms", "All Trails" lietotnēs, savukārt savā ikdienā izmantoju maksas lietotni "Latvianroutes". Sākotnēji nav nepieciešams ieguldīt līdzekļus ekipējumā – it īpaši vasarā, var izmantot skriešanas apavus un ērtu apģērbu.



Vēl iedrošinu cilvēkus nepamest sapņus novārtā. Man vienmēr bija gribējies iemācīties tautu dejas, tomēr ņemot vērā to, ka man ir 30+ biju iedomājusies, ka šo iespēju esmu palaidusi garām, tomēr pārgājienos satiku īstos cilvēkus, kas ieteica deju kolektīvu manā apkaimē. Saņēmos aiziet uz pirmo mēģinājumu. Tā nu jau otro sezonu dejoju tautu deju ansamblī "Jumis", mēģinājumi notiek Priekuļos divas reizes nedēļā. Sākums nebija viegls, jo pirmajos mēģinājumos uzdevu sev jautājumu, ko šeit daru, bet otrā iekšējā balss mani mudināja turpināt iesākto. Pēc laika pamanīju, ka man sāk izdoties. Tautu dejas sniedz prieku, jo ir brīnišķīga komanda, man patīk gan atmosfēra, gan balles, kurās var kārtīgi izdejoties. Šobrīd gatavojamies Dziesmu un Deju svētkiem. Ikdienā dzīvoju Cēsīs, tāpēc man patīk strādāt no mājām, jo laiku, ko iepriekš pavadīju ceļā uz biroju, varu veltīt spēka vingrinājumiem un nesteidzīgām brokastīm.



Atkarībā no tā, cikos esmu piecēlusies, reizēm rakstu dienasgrāmatu, piefiksēju domas un uzrakstu par ko esmu pateicīga. Man ļoti patīk gatavot, tāpēc novērtēju, ka savu pusdienas laiku varu veltīt veselīgu pusdienu gatavošanai mājās. Ikdienā novērtēju elastīgumu, kad varu paņemt pauzīti un iziet pastaigāties. Tāpat labbūtība man nozīmē to, ka reizēm varu noīrēt dzīvokli citā pilsētā un aizbraukt uz turieni pastrādāt, nomainot vidi. Esmu pateicīga par visu, kas man ir dots.