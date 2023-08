Korejiešu virtuve izceļas ar krāsainu paleti un bagātīgām garšām. No labi zināmiem tradicionālajiem ēdieniem, piemēram, “bibimbap” un “bulgogi”, līdz pat tādiem desertiem kā “dalgona”, kas parādījās arī seriālā “Squid game”, – korejiešu virtuve pārsteidz ar dažādību.



Ja esat iecienījuši pikantus ēdienus, noteikti jānobauda tādi, kuru pagatavošanā izmantots kimči (fermentēti jeb skābēti Ķīnas kāposti). Kimči ir korejiešu virtuves ikona! Kimči sautējums, kimči ar ceptiem rīsiem, kimči klimpas un kimči pankūkas ir tikai daži no populārākajiem skābēto kāpostu ēdieniem. Lai gan kāpostu kimči ir vispopulārākais, pastāv vairāk nekā 200 dažādu veidu kimči, ko gatavo no visdažādākajām sastāvdaļām.