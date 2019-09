Demija Mūra atzīstas, ka 15 gadu vecumā viņa tikusi izvarota

Šonedēļ iznākuši amerikāņu aktrises Demijas Mūras memuāri "Inside Out", kuros savulaik par vienu no Holivudas spožākajām zvaigznēm dēvētā sieviete izklāstījusi savu dzīvi un atklājusi daudz skaudru un šokējošu pagātnes noslēpumu. Viens no tiem – viņa pusaudzes gados tikusi izvarota.

Vairākus no grāmatā aprakstītajiem notikumiem aktrise šonedēļ izklāstījusi un apspriedusi sarunu šovā "Good Morning America". "The Guardian", atsaucoties uz Mūras sacīto, vēsta, ka 15 gadu vecumā viņu izvarojis vīrietis, kurš turklāt arī apgalvojis, ka esot samaksājis meitenes mammai 500 ASV dolāru, lai varētu viņu izmantot.

56 gadus vecā aktrise intervijā pastāstījusi, ka izvarošana notikusi dzīvoklī, kurā viņa mitinājusies. Pāridarītājs bijis kāds vecāks vīrietis, kurš pazinis viņas mammu. Kā atklājusi Mūra, izvarotājs apgalvojis, ka pašas māte savu meitu viņam esot pārdevusi.

"Tā bija izvarošana. Un postoša nodevība, kad izskanēja vīrieša nežēlīgais jautājums: "Kāda ir sajūta, kad tava māte tevi ir pārdevusi par 500 dolāriem?"," Mūra rakstījusi savā grāmatā.

Taujāta, vai viņa ticējusi vīrieša teiktajam, Mūra norādījusi, ka dziļi sirdī viņa domājusi, ka tā nav taisnība. "Es nedomāju, ka tas bija tiešs darījums. Bet viņa tomēr deva viņam atļauju un pakļāva mani pāridarījumam," pārdomās dalījusies aktrise.

Aktrises māte nomira 1998. gadā. Viņa bija alkoholiķe, kura, pēc Mūras vārdiem, meitu pusaudzes gados regulāri ņēmusi līdzi uz bāriem, lai viņas abas tiktu pamanītas.

Aktrises mamma vairākkārt mēģināja izdarīt pašnāvību, un, kā grāmatā atklājusi Mūra, kad viņai bija 12 gadi, viņa izglābusi mātes dzīvību, ar saviem pirkstiem no viņas mutes izvelkot tabletes, kuras sieviete bija mēģinājusi norīt.

Mūra grāmatā arī izklāstījusi savu cīņu ar alkohola un narkotiku atkarību, kā arī iztirzājusi laulību ar par viņu ievērojami jaunāko Eštonu Kačeru, ar kuru viņa pašķīrās 2012. gadā.

Aktrise atklājusi sirdi plosošu noslēpumu – 42 gadu vecumā viņa sestajā grūtniecības mēnesī zaudējusi savu un Eštona kopīgo vēl nedzimušo bērniņu. Pēc šī notikuma viņa ieslīgusi dziļā depresijā. Mūra arī apgalvojusi, ka Kačers viņu esot krāpis.

Mūra, kura aizvadītā gadsimta deviņdesmitajos gados tika uzskatīta par vienu no veiksmīgākajām un daudzsološākajām Holivudas aktrisēm, savus memuārus veltījusi savai mātei, kā arī trim meitām, kuras nākušas pasaulē viņas laulībā ar bijušo vīru Brūsu Vilisu.