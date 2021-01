'Glābējzvana' aktierim atklāts vēzis ceturtajā stadijā

Deviņdesmito gadu ikoniskā seriāla "Glābējzvans" ("Saved by the Bell") Skrīča lomas tēlotājam diagnosticēts vēzis.

44 gadus vecais aktieris Dastins Daimonds šonedēļ sajuties slikti, tāpēc nogādāts slimnīcā. Nu kļuvis zināms, ka iepriekš medijos izskanējušās aizdomas apstiprinātas: aktierim diagnosticēts vēzis, ziņo "Rolling Stone".

Medijs vēsta, ka atklātā vēža paveidu Daimonda pārstāvji negrib izpaust, taču zināms, ka slimība sasniegusi jau ceturto stadiju.

"Entertainment Weekly" zināms, ka aktieris atrodas slimnīcā Floridā, kur patlaban tiekot lemts par ārstēšanās metodēm, ko izmantot Daimonda stāvokļa atvieglošanai.

Daimonda "Glābējzvana" kolēģis Mario Lopezs sociālajos tīklos vēsta, ka ar aktieri sazinājies un pauž cerību, ka viņš slimību uzvarēs. "Lūdzu par viņu un viņa ģimeni, lai viņš ātrāk atveseļojas. Lai Dievs svētī," tviterī vēsta Lopezs, kurš seriālā atveidoja Sleiteru.

I connected with Dustin earlier this evening and although the news of his diagnosis is heartbreaking, we remain positive that he’ll overcome this. Praying for him & his family and for a speedy recovery.

God Bless pic.twitter.com/zRKioFvhMl