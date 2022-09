Citādāka premjerministre – Somijas ballīšu karaliene Sanna Marina

saturs

Klimata aktīviste, veģetāriete, rokfestivālu fane, karjeriste, “instagramere”, augusi lesbiešu ģimenē, cīnās par dzimumu līdztiesību un turklāt ir sasodīti izskatīga – Somijas premjerministre Sanna Marina iemieso jaunās paaudzes redzējumu par to, kādam jābūt mūsdienīgam politiķim. Viņa jau trīs gadus vada Somijas valdību, taču kritiķi apšauba Marinas spožās karjeras turpinājumu. Gluži vienkārši tāpēc, ka viņas personība un privātā dzīve šobrīd piesaista lielāku uzmanību nekā darbs valsts vadīšanā. Pēdējais skandāls: paziņu nopludināts ballītes video, pēc kura premjerei nācās veikt narkotiku testu.

Tests izrādījās negatīvs, tomēr nepasargāja Sannu Marinu no kārtējās nokļūšanas ziņu mediju virsrakstos. Somu premjerei nācās skaidroties, ka ballītē viņa lietoja alkoholu, taču narkotikas ne reizi dzīvē nav mēģinājusi. Un tas viss laikā, kad Ukrainā notiek karš, Somija pošas dalībai NATO... Arī Marina pati uzsver, ka viņas ballēšanās nudien nav tas, kam šobrīd jāpievērš uzmanība, taču izlietu ūdeni nesasmelsi – par to runā visi.



Politiķes publiskais tēls izraisīja rezonansi jau drīz pēc tam, kad viņa 34 gadu vecumā kļuva par Somijas vadītāju. 2020. gadā viņu intervēja somu dzīvesstila žurnāls "Trendi", runa bija par viņas plāniem politikā, bet izdevuma vākam premjere pozēja lietišķā melnā kostīmā, žaketes aizdarei parādot – apakšā nav krūštura. Vieni viņai pārmeta gaumes trūkumu, citi "piesēja" politikas seksualizēšanu. Kopš tā laika dzīvesstila prese pamana Marinu visās viņas izpausmēs, preses fotogrāfi seko līdzi rokfestivālos, un, ja nu kas palaists garām, Sanna pati sava brīvā laika mirkļus ieliek "Instagram".

Aktīva sociālo tīklu lietošana ir vēl viena pazīme, kas raksturo kārtīgu mileniāli politikā. Sannai Marinai "Instagram" ir gandrīz 960 tūkstoši sekotāju, tviterī un "Facebook" mazāk, un viņa pati saimnieko savos profilos. Politiķes sociālo tīklu saturs šķiet rūpīgi sabalansēts – ir gan pašbildes liftā, gan brokastu galda bildes, gan suņuks, vīrs un bēbītis. Un turpat arī kadri līdzās lielās politikas smagsvariem – Merkele, Makrons, Stoltenbergs, Zelenskis...

Homoseksuālā ģimenē augusi heteroseksuāle



Sanna Mirella Marina piedzima Helsinkos 1985. gada 16. novembrī. Viņa bija pavisam maziņa, kad tēvs un māte izšķīrās. Tēvs Lauri bija alkoholiķis, kurš visu naudu nodzēra, tāpēc ģimene dzīvoja ļoti trūcīgi. Marinas māte vēlāk sagāja kopā ar sievieti, un šādā viendzimuma – kā pati saka, varavīksnes – ģimenē Sanna uzauga. Kad viņa kļuva par premjerministri, sociālos tīklus aplidoja homofobus tracinošs jociņš: "Kas izaug homoseksuāla pāra ģimenē? Premjerministre!" Aktīva iestāšanās par viendzimuma pāru tiesībām un dalība praidos ir pašas premjeres dienaskārtībā, viņa ir Helsinku praida patronese un šobrīd parlamentā virza likumprojektu, kas atvieglos dzīvi transpersonām, tām ērti un ātri reģistrējot sev vēlamo dzimumu.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Nākamā premjerministre uzauga Pirkalā, tur pabeidzot vidusskolu, un vēlāk dzīvoja Tamperē, taču īsti brīva šī ģimene nejutās nekur. Lesbiskas attiecības tolaik netika sabiedrībā akceptētas, tāpēc Marina jutusies izolēta no citiem. "Par to nedrīkstēja runāt. Tikai tagad, 21. gadsimtā, varavīksnes ģimenes sākušas dzīvot daudzmaz atklāti," viņa izteikusies. Attiecības ar mammas draudzeni Marinai bijušas lieliskas, bet mājās mūžam trūka naudas, tāpēc Sanna pusaudzes gados kabatas naudu pelnīja maiznīcā kā pārdevēja, bet no rīta piegādāja cilvēkiem žurnālus.

Marinas mamma rūpīgi tiek sargāta no publicitātes – nav zināms pat viņas vārds. Tēvs Lauri meitenes audzināšanā nav piedalījies vispār. Iespējams, tas arī bija iemesls, kāpēc Marina neaizgāja uz viņa bērēm. Lauri Marins nomira 2020. gada jūlijā. "Es uzaugu bez viņa, līdz ar to varu teikt, ka tēta man nav," politiķe teica intervijā žurnālam "Vogue". No tēva puses viņai ir pusbrālis un pusmāsa.

To, ka Sannu Marinu raksturo tiekšanās uz mērķi, somu medijiem teikuši daudzi politikas eksperti. Par viņas apņēmību "izsisties" stāsta arī izglītība, proti, Sanna ir vienīgā tuvāko radu lokā, kas ieguvusi augstāko izglītību, – viņai ir maģistra grāds tiesību zinātnēs. Augstskolas pēdējos gados Marina iestājās sociāldemokrātiskās partijas jauniešu rindās. Kreisi centriskos sociāldemokrātus viņa nav nodevusi līdz pat šim brīdim.

Galvu reibinošā karjera un ballēšanās pandēmijā



27 gadu vecumā rosīgā sociāldemokrāte jau vadīja Somijas trešās lielākās pilsētas Tamperes domi. Tur viņa parādīja savu krampi, piemēram, plaši tika apspriesta kāda ikdienišķa darbadiena, Marinai vadot desmit (!) stundu debates par to, vai pilsētā vajag ātrgaitas tramvaju. Diskusija bija acīmredzami mokoša visiem, bet pie iznākuma Marina tika: šāds tramvajs Tamperei nav izdevīgs. Savus saimnieciskos lēmumus viņa allaž pieņem, balstoties sausos, pragmatiskos faktos.

2008. gadā viņa balotējās arī Somijas parlamenta vēlēšanās, taču netika ievēlēta. Šīs durvis viņai pavērās 2015. gadā, kad Marina jau bija pakāpusies partijas hierarhijā. 2019. gada jūnijā jaunā sieviete kļuva par satiksmes ministri sava partijas biedra Enti Rinnes izveidotajā valdībā un jau tā paša gada decembrī nomainīja Rinni amatā – viņš atkāpās pēc pasta darbinieku streika. Marina nomainīja šo vīru arī Sociāldemokrātiskās partijas priekšsēdētāja krēslā.



To, ka ir spējīga politiķe, Marina apliecināja jau koalīcijas izveides procesā – tā sastāvēja no piecām koalīcijas partijām un tās visas vadīja sievietes viņas pašas vecumā. Ne bez grūtībām, tomēr izdevās arī vienoties par jaunu budžetu 2021. gadā. Viņu slavēja un pēla arī par menedžmentu Covid-19 pandēmijas krīzē – ātri un izlēmīgi tika aizslēgts viss, kas jāaizslēdz, lai vīrusa izplatību ierobežotu, taču viņa pati atkal pamanījās iekulties skandālā – pagājušā gada decembrī viņa līdz četriem rītā ballējās naktsklubā, turklāt bez maskas. Tā brīža noteikumi Somijā ļāva vakcinētiem cilvēkiem neievērot karantīnu, taču Marina devās ballēties pēc tam, kad viņas tuvam kolēģim, ārlietu ministram, koronavīrusa tests izrādījās pozitīvs. Un viņa to zināja. Formāli noteikumi nebija pārkāpti, taču daļa sabiedrības bija gaidījusi atbildīgāku valsts vadītājas rīcību. Toreiz viņa nesaslima, taču bija spiesta atvainoties par savu vieglprātību un darīja to, protams, "Facebook". Tikmēr fotogrāfijas ar jautro premjeri "Butchers" bārā atkal aplidoja valsti. Vēlāk atklājās, ka vēl pirms bāra apmeklējuma viņa paballējusies arī privātā kārtā pie paziņām, tur tapa ieskurbušu cilvēku bildes, kam nebija jānokļūst tīmeklī. Premjerministre vēlāk skaidroja, ka iedzēra mēreni un jau nākamajā rītā sēdējusi pie sava rakstāmgalda.

Marinas kritiķi norāda, ka reiz tā ballēšanās viņai iegriezīs pavisam skaudri, jo viņa, šķiet, izvēlas nepareizās kompānijas un uzticas nepareizajiem cilvēkiem. Cik gudri ir ļaut sevi filmēt un fotografēt iereibušā stāvoklī? Bet Marina aizstāv savas brīva cilvēka tiesības socializēties ārpus darba laika, un viņai ir daudz atbalstītāju. Pēc pēdējā video rezonanses sievietes daudzviet pasaulē "pašāva vaļā", sociālajos tīklos publiskojot video, kuros redzamas sirsnīgi atpūšamies. Tikmēr darbā viņa ir ļoti izlēmīga un atbildīga. Pandēmijas laikā Marina kļuva par pirmo Somijas līderi vēsturē, kas iedarbināja Ārkārtas pilnvaru likumu un lielus līdzekļus novirzīja veselības aprūpei un sociālajai labklājībai. Somijā, tāpat kā daudzviet Eiropā, pēdējos gados ļoti samazinās dzimstība, tāpēc atbalsts ģimenēm (līdzās vides jautājumiem) ir viņas prioritāte. Marina panākusi 164 dienas ilgu valsts apmaksātu bērna kopšanas atvaļinājumu abiem vecākiem neatkarīgi no dzimuma. Un pati arī rādīja piemēru – kad piedzima premjeres mazā Emma, viņa bērnu auklēja pirmos sešus mēnešus, nākamos sešus – tēvs. "Ja Emma ir slima un jābūt mājās, tas ir mana vīra pienākums. Viņš ir lieliska aukle," izteikusies Somijas līdere.

Foršākā premjere pasaulē?



Marina un Markuss Raikonens iepazinās Tamperē, kad viņai bija 18 gadu. Kur tas notika, pārim atmiņas atšķiras: viņa saka, ka ballītē, viņš – ka bārā. "Viņa bija mazliet nopietnāka par savām vienaudzēm, un viņu ļoti interesēja politika. Viņa skaļi spriež par dažādiem jautājumiem, un es uzklausu," par attiecībām ar Marinu stāsta Markuss, komunikācijas speciālists un informācijas tehnoloģiju fans. Viņi saderinājās jau sen, taču apprecējās tikai pirms diviem gadiem, kad abu meitai bija divi gadi. Bijis grūti Sannas grafikā atrast dažas brīvas dienas laulību notikumam.

Un arī kāzas neiztika bez skandāliņa. Nez kāpēc uzvirmoja runas, ka Marinas kāzu svinībām tērēti valsts līdzekļi, tāpēc viņai atkal nācās taisnoties, ka tā neesot gan.



Marina ar vīru dzīvo videi draudzīgi. Piemēram, ceļojumos dodas ar vilcienu, atpūšas pastaigājoties, ēd veģetāri, mājās ir tikai keramikas trauki, ģimene lielākoties ģērbjas somu zīmolu drēbēs, turklāt tādu, kas ražo ilgtspējīgu apģērbu. Pandēmijas laikā abi pasāka ik vakaru skatīties pa kādai filmai, seriālam. Ikdienā Raikonens ir uzņēmējs un daudz laika velta saviem sportiskajiem hobijiem, īpaši futbolam, taču mazā Emma Amālija abiem ir vissvarīgākais cilvēks. Marina kādā intervijā teica: "Kad mani virzīja par premjerministri, zvanīju Markusam un prasīju, vai piekrist. Viņš atbildēja: protams! Un bija jau ar manu māti sakārtojis jautājumus par bērna aprūpi."



Kopš kļūšanas par Somijas vadītāju Sanna Marina regulāri redzama pasaules ietekmīgāko dāmu topos – BBC, "Forbes", "Time" un citos. Bet vācu žurnāls "Bild" Marinu pat nosaucis par "visforšāko politiķi pasaulē". Bet nu mākoņi ap viņas galvu sāk sabiezēt, un tieši ballīšu dēļ. Sociāldemokrātu partijas bijušais sekretārs Maikls Jungners nedomā, ka Marina saglabās savu amatu līdz nākamā gada vēlēšanām: "Cilvēki uzjautrinās un smejas, politiķim tas par labu nenāk. Un ne jau ballītēs ir problēma, bet gan tajā, ka viņa ballējas ar nepareizajiem cilvēkiem!"

Iespējams, somi piedotu, ja premjere izklaidētos kopā ar saviem bērnības draugiem vai partijas biedriem, taču lielākoties viņu ieskauj citi digitālā satura autori, kuri arī alkst uzmanības sociālajos tīklos un izplata materiālus, kas rada rezonansi. Iespējams, somu premjere statusa tronī ir nokritusi vienu plauktiņu zemāk – no respektablas politiķes līdz terminam "celebrity" jeb slavenība. Viņa pati ar asarām acīs saka: šajos tumšajos laikos ir vajadzīgs mazliet prieka...