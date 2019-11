Viens no spilgtākajiem un, nenoliedzami, arī provokatīvākajiem pašmāju jaunās paaudzes hiphopa māksliniekiem ir 23 gadus vecais reperis Prusax, īstajā vārdā Rihards. Ja lielākajai daļai cilvēku, izdzirdot vārdu salikumu "pirmais līgā", prātā nāks kāds sportists, tad jauniešiem, visticamāk, galvā sāks skanēt viens no Prusax populārākajiem gabaliem, kas vietnē "YouTube" nepilna gada laikā sasniedzis vairāk nekā 780 tūkstošus skatījumu. Ne mazāk iespaidīgi cipari video krātuvē ir arī citiem viņa publicētajiem klipiem.

Prusax, kurš pārstāv tā dēvēto jaunās skolas repu, savās rīmēs nebaidās būt tiešs, atklāts un arī izaicinošs. Viņam ir pilnīgi nospļauties par to, ko domā citi, un mūziķa vienaldzīgo nostāju pret pelēko sabiedrības daļu apliecina arī viņa jaunākais tetovējums – prusaks, kas tapis uz pieres.

Reperis ir arī viens no kendamas kultūras pamatlicējiem Latvijā un zīmola "Kekendama" līdzīpašnieks. Savukārt šoruden apritē tika laists viņa debijas albums "A+", un droši var teikt, ka Prusax Latvijas hiphopā, tāpat kā prusaki dažā labā "pritonā", ir uz palikšanu.

Kad un kā tu pievērsies hiphopam?

Ar mūziku sāku nodarboties 2016. gada izskaņā, sāku rakstīt tekstus, bet pirmo gabalu izlaidu 2017. gada februārī, "Xvizits" sadarbībā ar "Pūci" (Arturs Hlibovs). Kādreiz klausījos tikai roķīgo muzonu, bet hiphopu iemīlēju pirms pāris gadiem, pateicoties Chief Keef, Asap Rocky, Suicide Boys un citiem. Bērnībā spēlēju bungas, tāpēc uzskatu, ka vienmēr esmu bijis roku rokā ar mūziku. Atgriežoties Latvijā no studijām ārzemēs, izlēmu, ka vēlos sākt taisīt jaunās skolas repu, kas tajā laikā Latvijā vēl nebija aktuāls. Tolaik ar to nodarbojās "Singapūras satīns" un apvienība "New Wavy".

Kāpēc tavs skatuves vārds ir Prusax? Nesen tu uz pieres uztetovēji prusaku un skaidroji, ka tas ir tavs "spirit animal". Kā tas izpaužas?

Kā esmu minējis iepriekšējās intervijās, Nīderlandē cilvēkiem bija grūti izrunāt manu vārdu, tāpēc mani draugi centās izdomāt man iesauku.