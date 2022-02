Foto: 15 pasaulslavenas skaistules, kuras prot novecot cieņpilni

Lai gan novecošana ir dabisks un nenovēršams process, šovbizness visā pasaulē ir skarbs pret dāmām, kuras pasaule iepazina kā seksapilas skaistules, taču gadi darījuši savu... Tāpēc daudzas aktrises ļaujas plastiskajai ķirurģijai, tā nereti iegūstot svešādus vaibstus un visai bieži sevi izķēmo.

Teiciens "kā labs vīns – jo vecāks, jo labāks" ļoti nosacīti saistāms ar skarbo šovbiznesu, kas vismaz attiecībā uz sievietēm vēsturiski ir kultivējis jaunību, tvirtumu, seksīgumu. Ar vīriešiem ir citādāk – tiem vecumu piedod.

Mūsdienās, kad estētiskā ķirurģija paver ļoti plašas iespējas, daudzas Holivudas un arī Eiropas aktrises ir pārcentušās alkās jaunību saglabāt mūžīgi un tamdēļ nereti nokļūst tabloīdu virsrakstos. "Nevar atpazīt," "ķēmīgs izskats", "kas noticis ar viņas seju..." un tā tālāk. Tie visi ir centieni kotēties rangā, palikt šovbiznesā. Tikmēr paralēli rosās dāmas, kuras eleganti iznes savu gadu skaitu un demonstrē, ka ir iespējams novecot glīti.

Jaunībā visas sievietes ir skaistas. Tāpēc salīdzinājumam piedāvājam nevis šo skaistuļu agrīnās fotogrāfijas, bet tās, kas tapušas viņu slavas zenītā gadsimtu mijā pirms apmēram 22 gadiem, blakus liekot šogad un pērn uzņemtos attēlus. Nebūsim naivi, vairums šo lēdiju arī ir izmantojušas estētiskās medicīnas pakalpojumus, taču darījušas to ļoti uzmanīgi, – tā, ka uzlabojumi tikpat kā nav manāmi.

Šarona Stouna, 63 gadi

Foto: Vida Press

Stouna ar lepnumu apgalvo, ka nekad mūžā viņai nav bijusi neviena plastiskā operācija, lai gan ārsti viņai daudzkārt piedāvājuši tā saukto "feisliftu" jeb sejas ādas nostiepšanu. Viņa arī nekautrējas "Instagram" vietnē fanus priecēt ar selfijiem bez kosmētikas un bez filtriem.

Drū Berimora, 46 gadi

Berimora pieļauj, ka kaut kad tālā nākotnē varētu izmantot estētiskās medicīnas iespējas, taču nav gatava ķirurga skalpelim pakļaut savu seju. Runājot par skaistuma potēm jeb botoksa injekcijām aktrise atzīst: viņai bail pat mēģināt, jo pati labi zina savu atkarīgo dabu – vienai potei sekotu nākamās un finālā viņa izskatītos pēc slavenās Kaķsievietes.

Kristīna Skota Tomasa, 61 gads

Pirms dažiem gadiem viņa apcerēja operācijas veikšanu, jo jūtot, ka gadu dēļ zaudē darba tirgū; viņa novecošanu diezgan pārdzīvo. Aktrise nevairās par to runāt: piemēram, kādā Kannu kinofestivālā viņu pārņēmusi sirreāla sajūta – laikabiedri izskatoties tik jauni, svaigi... Vai sejas piepacelšanu viņa tiešām veikusi, informācijas nav.

Kamerona Diaza, 49 gadi

Aktrise 2014. gadā veica botulīna injekcijas, taču to rūgti nožēloja. Sieviete attapās ar pavisam svešādiem sejas vaibstiem un pielika punktu šai sfērai. "Man bija cita seja. Nē, nē, vairs nekad. Labāk, lai seja noveco, nekā izskatās tāda, kas nepieder man," pauda aktrise un jau daudzus gadus sevi vairs "negludina".

Daiena Kītone, 76 gadi

Lai gan Kītones fani ir spekulējuši, ka viņa ļāvusies kakla ādas nostiepšanai, aktrise šīs runas noliedz. Kītone ir publiski atzinusi, ka no vecuma izbēgt nav iespējams, tas nav izdarāms pat ar operācijām. "Ziniet, cilvēka rokas ir cilvēka īstā seja. Ja roku āda izskatās citādāk nekā sejas āda, tas tomēr ir dīvaini. Manas rokas parāda manu īsto vecumu," komentējot plastiskās ķirurģijas kultu, kad nākas sastapt nogludinātas sejas komplektā ar vecām rokām.

Tilda Svintone, 61 gads

Izcilā aktrise par darba trūkumu nevar sūdzēties, gluži pretēji. Savdabīgā albīnā izskata dēļ viņa ir ļoti pieprasīta. Svintone ikdienā reti kad lieto dekoratīvo kosmētiku un arī savu seju nav centusies padarīt jaunāku. Ir visai maza atšķirība starp viņu 2000. gadā un viņu 2021. gadā.

Žaklīna Bisē, 77 gadi

Nekad nav veikusi nevienu plastikas operāciju, asi iestājas arī pret botulīna toksīnu injekcijām sejā. Atšķirībā no daudzām citām kolēģēm, Bisē nav veikusi pat krūšu palielināšanu. "Es vienkārši nesaprotu, kā divi silikona maisiņi priekšā varētu vērst tevi pievilcīgāku," viņa izteikusies.

Katrīna Denēva, 78 gadi

Pirms 15 gadiem Denēva paziņoja, ka novecot nebaidās, lai gan pats fakts viņai ne pārāk patīk. "Novecot nevienam nepatīk, īpaši mums, kuru darbs un karjera ir atkarīga no fiziskās pievilcības. Taču drāmu no tā taisīt nevajag. Francijā man ir darbs arī vecai. Laikam tas arī atšķir Ameriku no Eiropas," viņa teic par aktrišu nodarbinātību. Denēvas seja ir ļoti kopta, taču skalpeļa pazīmes tajā nav.

Džuliana Mūra, 61 gads

Mūra nekad nav veikusi sejas uzlabojumus un viņai tam ir arguments: "Cilvēki, kas to izdara, neizskatās jaunāki, viņi vienmēr izskatās tā, ka operācija ir veikta, ir redzams, ka tu esi kaut ko ar savu seju izdarījis! Es pati nelietoju ne botoksu, ne kādus citus fillerus," teikusi aktrise. Viņa sevi uztur fomā ar jogu un kopš 23 gadu vecuma ikdienā lieto saules aizsargkrēmu, pat ēnainās dienās (līdzīgi visu mūžu dara arī Madonna).

Vanesa Paradī, 49 gadi

Viņa ir alternatīvās medicīnas, homeopātijas, akupunktūras un fizioterapijas piekritēja. Uzskata, ka plastiskā ķirurģija lietojama gadījumos, ja cilvēkam ir šķībs deguns, maisiņi zem acīm, nedabiski dziļas grumbas vai pašai netīkamas krūtis. Vanesa pati nav labojusi pat šķirbiņu starp priekšzobiem, lai gan mūsdienās tas būtu elementāri izdarāms.

Merila Strīpa, 72 gadi

Izcilajai Merilai ir konkrēts viedoklis: "Tie cilvēki, kas "iesaldē" savu ģīmi, izskatās smieklīgi!" Viņasprāt, pārmainīta seja aktierim vispār ir katastrofa, jo sejā nolasāmas ir tikai operācijas pēdas. Novecošanās ir dāvana aktiermākslas jomā, taču operēta seja daudziem viņas kolēģiem nozīmējusi izkrišanu no lomu tirgus. "Dzīve ir brīnišķīga, un katra jauna diena ir dāvana," saka Strīpa.

Monika Beluči, 57 gadi

Viņa veikusi daudzus daiļuma uzlabojumus, ieskaitot lūpu palielināšanu un grumbu izlīdzināšanu. Taču spēja apstāties īstajā brīdī. Pirms pieciem gadiem Beluči ieraudzījusi sevi kādā filmā un redzētais viņai nepatika, viņa devās lietas labot, taču pagaidām nav pāršāvusi pār strīpu. Kopumā pret mūsdienu medicīnas iespējām viņai iebildumu nav.

Ornella Muti, 66 gadi

Leģendārā itāļu skaistule. Viņa ir uzlabojusi savu ārieni, taču tas darīts tik delikāti, ka medicīnas pieskāriens acīs nelec – novecošana tomēr viņai sanāk eleganta.

Sigurnija Vīvere, 72 gadi

Viņai nekad nav bijušas estētiskās operācijas. Vīvere no šīs iespējamības kā tādas vienmēr atteikusies, jo baidās izskatīties ne pēc sevis. Citstarp aktrise atzinusi, ka sevi tā pa īstam iemīlējusi tikai 60 gadu vecumā. Viņas izskata noslēpums: rūpes par sejas ādu un nekādas ārējas iejaukšanās.

Sindija Krauforde, 55 gadi

Deviņdesmito gadu supermodele ir estētiskās medicīnas piekritēja – viņai veikta gan deguna plastika, gan botulīna injekcijas. Kāpēc viņu var nolikt līdzās dabiski novecojošām skaistulēm? Jo Krauforde ir lielisks piemērs, kā ar visiem šiem labumiem "nepārforsēt". Daudzu skaistuma manipulāciju rezultātā nav izmainīti viņas sejas panti, nav sakropļots iedzimtais skaistums. Krauforde regulāri veic dažādus dailes uzlabojumus, taču ne tādas operācijas, kas pārvērstu viņas vaibstus. Starp citu, skaistums nudien pārmantojas: Kraufordes 20 gadus vecā meita Kaija vizuāli ir mammas kopija.

Ir vēl ļoti daudz talantīgu slavenību, kuras necenšas laiku apturēt ar adatām un skalpeļiem: Džūlija Robertsa, Keita Vinsleta, Džodija Fostere, Selma Haijeka, Emma Tomsone, Šarlīze Terona... Visas šīs būtnes no citām amata māsām atšķir tas, ka viņas joprojām ir skatītāju un režisoru pieprasītas, kamēr "operētās" skaistules galvenokārt var baudīt tikai savas jaunības gados paveikto.