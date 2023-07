Pārkere emigrācijā sarāvusi saites ar gandrīz visiem Latvijas draugiem

Populārā pašmāju influencere un sīkuzņēmēja Evelīna Pārkere šā gada sākumā pieņēma lēmumu doties prom no Latvijas. Jauniete "atradusi sevi" skaistajā Gruzijā, kur dzīvo viena pati jau trīs mēnešus. Pārkere sociālajos tīklos padalījusies ar dažām vērtīgām atziņām, kas pie viņas atnākušas, dzīvojot prom no mājām.

Pārkere pavasarī devās prom no Latvijas, nesen uz mirkli atbraucot apciemot savu mīļo vecmāmiņu. Dzīvojot ārzemēs, tieši omītes viņai pietrūkst visvairāk – abas sazvanās katru dienu, influencere atklājusi saviem vairāk nekā 120 tūkstošiem "Instagram" sekotāju.

Taču viņa sarāvusi saites ar teju visiem Latvijas draugiem, palikuši tikai divi. "Uzturu kontaktu tikai ar diviem draugiem un ģimeni. Kad esi uz vietas, tev apkārt ir ļoti daudz cilvēku no visām pusēm, kad esi prom – cilvēki pazūd. Tas laikam normāli," spriež 22 gadus vecā ceļotāja.

Uzturoties Gruzijā, būtiskas izmaiņas skārušas arī Pārkeres dzīves atziņu lādīti. Viņa, piemēram, atskārtusi, ka statusam dzīvē nav lielas nozīmes.

Kā skaidro Pārkere, dzīvojot Latvijā viņa esot tiekusies draudzēties tikai ar savā jomā veiksmīgiem ļaudīm un slavenībām, bet šeit iepazinusi vienkāršo cilvēku šarmu. Viņa jūtas daudz mācījusies no visparastākajiem cilvēkiem, kuri ikdienā strādā visparastāko darbu.

"Šeit es esmu nekas, viņiem mani sekotāji neko nenozīmē. Pret mani izturas kā pret pilnīgi parastu cilvēku. Esmu simtprocentīgi es pati un man nekas nav jātēlo," par jaunieguvumiem stāsta influencere.

Tāpat viņa secinājusi, ka ārzemēs, atšķirībā no Latvijas, cilvēks var būt viņš pats. Ja agrāk Pārkere bijusi spiesta visu laiku posties un krāsoties, tad tagad no šī pienākuma jūtas brīva: "Dzīvojot Latvijā, es reti izgāju no mājām bez kosmētikas vai pārdomāta apģērbu komplekta. Šeit dzīvojot, es reti izeju no mājām ar kosmētiku vai apģērbu vēl kādā krāsā, atskaitot melnu," ar secinājumiem padalās jauniete.

Viņa priecājas, ka Gruzijā visiem par viņu ir vienalga, ne uz vienu nav jāatstāj iespaids. "Šeit es sapratu, cik ļoti es mainīju savu izskatu priekš citiem, nevis priekš sevis," vēsta Pārkere. Jāpiebilst, ka pirms aizbraukšanas no Latvijas Pārkere krasi mainīja savu vizuālo tēlu, pirmām kārtām atbrīvojoties no permanentā grima.

Gruzijā Pārkere arīdzan iemācījusies kārtīgi atpūsties, nevis nodzīt sevi darbos. Vienlaikus viņa turpina strādāt ar sociālajiem tīkliem, kā arī pārvalda savu rotu biznesu.

Kopumā influencere jūt vienus vienīgus ieguvumus pēc Latvijas pamešanas. Krietni uzlabojusies arī viņas mentālā veselība. Taču Pārkere nav noskaņota palikt Gruzijā uz dzīvi. Iepriekš viņa runājusi par pārcelšanos arī uz citām valstīm.