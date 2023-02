Latvija uz lielo 'Eirovīziju' sūta trauksmaino šūpuļdziesmu 'Aijā'

Sestdienas vakarā Latvijas Televīzijā (LTV) noslēdzās šā gada nacionālā atlase lielajai "Eirovīzijai". Konkursā "Supernova" par ceļazīmi uz Liverpūli sacentās desmit pašmāju mākslinieki, un uzvaras gods tika puišu apvienībai "Sudden Lights".

Šogad tauta un profesionāļi lēmuši, ka starptautiskajā dziesmu konkursā "Eirovīzija" Latviju pārstāvēs grupa "Sudden Lights" ar dziesmu "Aijā".

Grupā "Sudden Lights" spēlē Andrejs Reinis Zitmanis, Kārlis Vārtiņš, Kārlis Matīss Zitmanis un Mārtiņš Matīss Zemītis. Apvienība pastāv jau 11 gadus. Viņu pašu rakstītajā mūzikā dominē poproka stilistika, kas papildināta ar nedaudz alternatīvu noskaņu.

"Aijā" iedziedāta angļu valodā, taču dzirdama arī latviešu valoda, turklāt šūpuļdziesmas nosaukums nepakļaujas tulkojumiem. Skaņdarbā sastopas trauksme, kas valda mums apkārt, un nomierinoša miega dziesma. "Aijā" tapusi pagājušajā vasarā kā grupas reakcija uz pasaulē notiekošo, tāpēc tā ir šūpuļdziesma pašiem sev un trakojošai pasaulei, portālam "Delfi" vēsta mākslinieki.

"Šūpuļdziesma, manuprāt, ir skaistākā un mīlestības pilnākā mūzikas forma. Redzot tumšos pasaules notikumus un ļaunuma izpostītās cilvēku dzīves, mēs nevarējām palikt vienaldzīgi. Tas ir mūsu mēģinājums mierināt ikvienu, kam sāp notiekošais," saka solists Andrejs. Kopš dibināšanas grupa ir izdevusi trīs albumus – "Priekšpilsētas" (2017.), "Vislabāk ir tur, kur manis nav" (2019.) un "Miljards vasaru" (2022.). Pērno gadu grupa aizvadīja aktīvā koncertdzīvē – uzstājās lielākajos Latvijas festivālos un devās koncerttūrē.

"Supernovas" finālā 10. vietā palika Luīze, devītajā – Artūrs Hatti, astotā – Alise Haijima, septītajā vietā palika Toms Kalderauskis. Sestais finālā bija dziedātājs Raum, piektā vieta tika Avei, ceturtā – konkursa veterānam Rivam. Trešajā vietā ierindojās "24. avēnija", un otrā palika Patrisha.

Nacionālās atlases iznākumu noteica gan TV tiešraides skatītāju, gan pagaidām vēl anonīmās žūrijas vērtējums jeb doto punktu kopsumma. Šogad balsošanai ar zvanu vai triecienīsziņu bija atvēlēts viss tiešraides laiks.

"Delfi" jau vēstīja, ka Latvija lielajā "Eirovīzijā" uzstāsies pirmajā atlases pusfinālā, kurā nepiedalīsies mūsu tuvākās kaimiņvalstis. Latvijai konkurenci veidos Serbija, Zviedrija, Īrija, Moldova, Šveice, Norvēģija, Izraēla, Portugāle, Nīderlande, Horvātija, Somija, Azerbaidžāna, Malta un Čehija.

Atgādinām, ka "Supernovas" pusfinālā sākotnēji tika pieteiktas 15 dziesmas, tad vienu dalībnieku diskvalificēja un palika 14.

Pusfinālā 4. februārī tālākajam finālam kvalificējās desmit mākslinieki: konkursa veterāns Markus Riva ar dziesmu "Forever", Alise Haijima ar skaņdarbu "Tricky", grupa "24. avēnija" ar kompozīciju "You Said", mākslinieks Raum ar dziesmu "Fake love", dziedātāja Avéi ar dziesmu "Let me go", Toms Kalderauskis ar skaņdarbu "When it all falls", jau atpazīstamā grupa "Sudden Lights" ar šūpuļdziesmu "Aijā", Patrisha ar dziesmu "Hush", Artūrs Hatti ar "Love vibes" un Luīze ar dziesmu "You to hold me".

Pirmais lielās "Eirovīzijas" pusfināls gaidāms 9. maijā, otrais 11. maijā, bet lielais fināls pie TV ekrāniem skatītāju miljonus pulcēs 13. maijā.

Iekļūšanu konkursa "Supernova" pusfinālā noteica LTV izvēlētā žūrija, kurā ir Latvijas mūzikas industrijas, pasākumu jomas un televīzijas pārstāvji, kā arī ārvalstu profesionāļi. Drošības apsvērumu dēļ arī šogad LTV žūrijas pārstāvju vārdus atklās tikai pēc "Eirovīzijas" dziesmu konkursa maijā.

"Eirovīzijas" finālā 2022. gada 14.maijā uzvarēja Ukrainas pārstāvji "Kalush Orchestra" ar dziesmu "Stedania", tomēr Eiropas Raidsabiedrību savienība nolēma 2023.gada konkursa rīkošanu Ukrainas vārdā uzticēt Lielbritānijai.

Vairākas valstis taupības dēļ atteikušās šogad piedalīties "Eirovīzijā" – tā lēma Bulgārija, Ziemeļmaķedonija un Melnkalne. Taču šogad arī ieviestas izmaiņas balsošanā, proti, balsot varēs arī tās valstis, kas konkursā nestartē.

Pēdējos 14 gadus "Eirovīzijas" finālistus noteica žūrijas un skatītāju balsu kopvērtējums, bet nu lielāks svars būs skatītāju balsīm.

Līdz šim arī žūrija vērtēja pusfinālu dalībniekus, bet tagad tikai skatītāju balsojums noteiks, kuras valstis no pusfināla nonāks finālā. Savukārt lielajā finālā uzvarētāju noteiks gan skatītāju balsis, gan žūrijas vērtējums.

Kā skaidro "Eirovīzijas" izpilddirektors Martins Osterdāls, ikviens, kurš skatīsies šo šovu jebkurā vietā pasaulē, varēs nobalsot par savu favorītdziesmu, tādējādi padarot konkursu vēl aizraujošāku.