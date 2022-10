Sabiedrības integrācijas fonda kampaņas "Izstāstīt saliedētību" ietvaros veidotajā raidierakstu cikla epizodē "Par sievieti, vīrieti un ne tikai..." tiek diskutēts par to, kas ir dzimums, ar ko tas atšķiras no dzimtes un kā veidojas cilvēka identitāte. Mēģināsim izprast, kas ir pieņemami un kas nav pieņemami dažādu dzimumu pārstāvjiem un vai vispār jābūt šim dalījumam uz dzimuma pamata. Iespējams, publiskajām tualetēm jābūt kopīgām vai arī jāparādās trešajam tualetes tipam ar uzrakstu "citi"?

Noklausies!

Diskusijas moderators Haralds Burkovskis kopā ar Bērnu psihiatrijas klīnikas vadītāju un Latvijas Psihiatrijas asociācijas valdes locekli Ņikitu Bezborodovu un Latvijas Radio pētnieciskās žurnālistikas daļas žurnālisti Baibu Runci palīdz izprast un rast atbildes uz dažādiem identitātes jautājumiem.

Kas ir dzimums?

Dzimums ir pazīme, kas mūs raksturo. Varētu domāt, ka ar to viss ir pateikts un visiem viss ir skaidrs, bet vai tas tā tiešām ir?

"Tas tiešām nav tik vienkārši, kā liekas," saka Ņikita Bezborodovs.

Dzimums nav vienkārša, bet gan kompleksa pazīme. Tam ir daudz līmeņu, kas sākas ar hromosomālo dzimumu, pēc kā seko primārās dzimuma pazīmes un smadzeņu dzimums. Šie procesi notiek vēl līdz bērna piedzimšanai. Piedzimstot tiek piešķirts juridiskais dzimums. Bērnam augot, turpinās dzimuma attīstība, kad tas sāk apzināties sevi un ko vēlas no savas dzīves, kā rezultātā veidojas dzimuma identitāte.

Dzimumu vizualizācija sabiedrībā

Diemžēl cilvēki ir iestrēguši kaut kur pusceļā, lai atteiktos no dzimuma stereotipizācijas, tāpēc sabiedrībā pastāv tik atšķirīgi priekštati par pienākumiem un uzvedību dažādiem dzimuma pārstāvjiem, stereotipi par to, ko jādara un kā jāizskatās. Vēl joprojām tiek uzdoti jautājumi vīriešiem ar gariem matiem un sievietēm ar īsiem par to, kāpēc viņi atšķiras no sabiedrībā pieņemtajām normām. Pieņemts, ka vīrietim jābūt īsiem matiem un sievietei – gariem. Svarīgi ir saprast vai cilvēki, kas saskaras ar tādiem jautājumiem, spēj par to pasmieties un uztvert to veselīgi, vai tomēr dziļi sirdī viņi tiek aizskarti un ir nepieciešama palīdzība, atbalsts?

"Ir redzams, ka jautājumi pastāv un ka cilvēki ir pieraduši pie tiem jautājumiem," saka Baiba Runce.

Mūsdienu dzimuma tendences un to izpausmes

Mūsdienās arvien vairāk cilvēku sāk uzdrošināties iziet ārpus sabiedrības nospraustajiem rāmjiem. Izvēlēties viņu dzimumam neraksturīgas nodarbes, ģērbšanās stilu un uzvedību. Cilvēkos parādās vēlme eksperimentēt ar to, kas viņi ir, nekaunoties no tā, kas viņi vēlas būt. Ja kāds jaunietis vēlas nokrāsot zilus nagus, viņš to var izdarīt, un neviens viņam to neliedz. Protams, šāda vīrieša rīcība kā nagu krāsošana var nepalikt bez apkārtējo uzmanības. Diemžēl ar to nākas rēķināties, ja savā dzīvē izvēlas ceļu, kas iet ārpus sabiedrībā pieņemtajām normām.

"Es pieļauju, ka tas nav viegli (...) par spīti tam, ka sabiedrībā valda tādi stereotipi, dzīvot tā, kā tu vēlies dzīvot," saka Runce.

Lai uzzinātu vairāk, noklausies Sabiedrības un integrācijas fonda kampaņas "Izstāstīt saliedētību" raidierakstu cikla epizodi "Par sievieti, vīrieti un ne tikai..."!

Raksta un raidieraksta epizodes autori: Sabiedrības Integrācijas fonds.