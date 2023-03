Mūziķis The Weeknd debitēs kino ar galveno lomu filmā, kurai pats veidojis scenāriju 

Mūziķis Ābels Tesfaije (Abel Tesfaye), skatuves vārdā The Weeknd, ir viens no visu laiku veiksmīgākajiem muzikālajiem māksliniekiem. Tagad kanādiešu dziedātājs acīmredzot vēlas nostiprināt savas pozīcijas arī filmu biznesā. Kā ziņo "Variety", The Weeknd būs pirmā galvenā loma spēlfilmā, ko viņš pats ir sarakstījis un arī producē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Par filmu, kurai pašlaik nav zināms nosaukums un noslēpumā tīts ir arī tās sižets, žanrs un citas detaļas, zināms vienīgi tas, ka projektu vada kritiķu atzinīgi novērtētais režisors Trejs Edvards Šults, filmas "Waves" un "It Comes at Night" veidotājs. Viņš ir arī filmas līdzautors un izpildproducents. Tāpat zināms, ka filmēšana notiek Losandželosā.

Neatkarīgi no tā, vai tā būs komēdija vai traģēdija, asa sižeta piedzīvojumu filma vai mūzikls, šis iespaidīgais neskaidrais kino darbs iekļāvis vienu no labākajiem "augstākā ranga" aktieriem. Proti, filmā piedalīsies ne tikai superzvaigzne The Weeknd, bet arī "Grammy" balvas ieguvēja, seriāla "Trešdiena" ("Wednesday") titullomas atveidotāja aktrise Dženna Ortega un "Oskaram" nominētais aktieris no "The Banshees of Inisherin" un "Svētā brieža nogalināšana" ("The Killing of a Sacred Deer") – Berijs Keogans.



The Weeknd izstrādā projektu jau kādu laiku un pēdējo mēnešu laikā vērsās pie režisora Treja Edvarda Šulta par filmas virzīšanu uz priekšu. Tika strādāts pie scenārija, lai galu galā tas pēc iespējas ātrāk nonāktu Ortegas un Keogana rokās. Lai gan Ortega un Keogans pēdējā laikā gūtās lielākās atpazīstamības dēļ nu jau daudz nopietnāk izsver piedāvājumus, abi nepārprotami norādījuši, ka vēlas piedalīties šajā projektā.

Neskaitot noslēpumaino gaidāmo filmu, The Weeknd aktiermākslas "portfelī" drīzumā būs arī galvenā loma "HBO" seriālā "The Idol".