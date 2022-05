'Netflix' biogrāfiskā filma par Merilinu Monro aizvainos ikvienu 

Gaidāmajā Merilinas Monro filmā "Blonde" ir kaut kas tāds, kas aizvainos ikvienu, uzskata filmas režisors Endrū Dominiks. Atzinību guvušais režisors pazīstams ar to, ka režisējis filmas "The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford" un "Killing Them Softly", kurās abās galvenajās lomās ir Breds Pits. Dominiks šobrīd dodas nedaudz citā virzienā, proti, viņa ceturtā filma būs dokumentālā filma par Merilinu Monro, ikonisko aktrisi un seksa simbolu.

Pēdējās Bonda filmas "No Time to Die" zvaigzne Ana de Armasa ir filmas "Blonde" galvenās lomas atveidotāja – viņa iejutusies Merilinas Monro lomā. "Blonde" iegājusi vēsturē kā pirmā "Netflix" oriģinālfilma, kas saņēmusi NC-17 (nepilngadīgām personām bez ierunām aizliegts šo kinomākslas darbu skatīties) novērtējumu, un tagad tās režisors atklāj, ko sagaidīt no šīs biogrāfiskās filmas.

Intervijā ar "Vulture" par "Blonde" piešķirto "NC-17" reitingu Dominiks atzinis, ka viņu tas pārsteidzis. Tomēr režisors galu galā uzskata, ka vērtējums ir atbilstošs, jo biogrāfiskā filma ir nesatricināms Monro dzīves un cīņas portrets, nevis vājināta versija. Turklāt Dominiks filmu "Blonde" raksturo kā filmu, kas "peld ļoti neskaidros ūdeņos" un kurā ir "kaut kas, kas varētu aizvainot ikvienu".

Dominiks adaptēja filmu "Blonde" no Džoisas Kerolas Oatesas romāna ar tādu pašu nosaukumu, kas sniedz Monro privātās dzīves pārskatu, ko autors atzīst par izdomātu, tāpēc tas nav jāuzskata par faktisku biogrāfiju. Tādējādi "Blonde" filmas veidotājam tika piešķirta pietiekami liela radošā iespēja, kad viņš strādāja pie izdomātas biogrāfijas. Dominiks izvēlējās pievērsties Monro bērnībai, kurā viņa kļuva par bāreni un kā tas veidoja viņu par slavenību, kā arī, ar ko viņai pašai bija tik grūti tikt galā. Tāpat režisors piebilda, ka filma atklās stāstu par slavas ietekmi uz Monro dzīvi. Proti, runa būs par nevēlamu bērnu, kurš kļūst par visvairāk meklēto cilvēku pasaulē un nevar tikt galā ar visām savām vēlmēm.

Pamatojoties uz Dominika komentāru, šķiet, ka "Blonde" aizskarošākie elementi varētu būt saistīti ar seksuālās uzvedības attēlojumu Holivudā 1950. gados. Tiek uzskatīts, ka mūsdienu auditorija šīs ainas varētu uztvert bargāk un citādāk. Neatkarīgi no tā, noteikti būs interesanti redzēt, kādas ir potenciāli "aizvainojošas ainas" filmā "Blonde" un kā auditorija reaģēs uz de Armasas iemīļotās ikonas atveidojumu.

Filmai vēl nav iznākšanas datuma, lai gan paredzēts, ka tā nonāks straumēšanas pakalpojumā "Netflix" šajā gadā.