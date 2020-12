Aizraujošas filmas, kas apslēptā veidā sumina Ziemassvētkus 

Decembrim piestāv filmas, tāpēc nav nekāds brīnums, ka jau mēneša sākumā velkam laukā tradicionālo kinolenšu sarakstu un metamies filmu maratonā – sākot ar "Viens pats mājās" un beidzot ar romantisko komēdiju "Brīvdienas". Netrūkst filmu, kas nu jau kļuvušas par Ziemassvētku klasiku, taču ne vienmēr Ziemassvētku tēma tiek pieteikta jau nosaukumā vai filmas plakātā. Iespējams, tieši šogad ir laiks sarakstā ieviest izmaiņas!

Skatoties no pareizā leņķa, ir ļoti daudz filmu, kas iederas svētku gaidīšanas laika sarakstā. Iedvesmojoties no raidsabiedrības CNN, piedāvājam iepazīties ar dažām no tām. Savukārt, ja esi klasiskāku Ziemassvētku filmu cienītājs, ielūkojies šajā rakstā, atsvaidzinot atmiņu par kinolentēm, ko droši skatīties no gada uz gadu.

"Gremlins"

Visiem zināms, ka šausmu pilnā fantāzijas filma lieliski iederas citos gada svētkos – Halovīnā. Izrādās, ka ne tikai, jo darbība taču norisinās Ziemassvētku laikā. Šī nav tā maigā un pūkainā filma par mierīgajiem un klusajiem svētkiem, taču neiztiek arī bez gada nogalei aktuālajiem atribūtiem, piemēram, rūķu cepurēm un arī dāvanām, kurās, starp citu, paslēpušies paši gremlini. Un, lai gan radības nes vienus postījumus pēc nākamajiem, nereti var viņus dzirdēt, skandinot Ziemassvētku melodijas!

Neskatoties uz to, ka asinis un briesmoņi parasti netiek saistīti ar Ziemassvētkiem, šī filma var kalpot kā atgādinājums, cik uzmanīgiem jābūt, pasniedzot dāvanas.

"Die Hard"

Ja reiz kāda filma lieliski iederas šajā sarakstā, tad tā ir 1988. gadā uzņemtā "Die Hard", kam dots nosaukums "Cietais rieksts". Asa sižeta filma priekšgalā tiek nolikts Brūss Viliss, kuru romantiskām un ģimeniskām filmām saista vien retais. Vai tā patiesi ir Ziemassvētku filma, ļausim spriest pašam, taču fakts ir neizbēgams – darbība norisinās tieši gada nogales svētku laikā. Starp kautiņiem un trillera cienīgajām ainām ekrānos ieraugām arī sniedziņu, saklausām tematiskās melodijas un varam novērtēt pat Ziemassvētku vecīša uznācienu. Pēcāk filmai sekojuši vēl četri turpinājumi.

Paturpinot Brūsa Vilisa un grāvējfilmu tēmu, aktieris pats pirms vairākiem gadiem atzinis, ka šī žanra filmas viņu vairs īsti neuzrunā. "Sprādzieni, kas ir visapkārt, tā ir mana darba garlaicīgākā daļa," sacīja aktieris. "Tas vairs nav interesanti. Jā, skatītājiem tie patīk, bet man tas viss jau ir apnicis. Es strādāju dažādās filmās un labi zinu, ka spriedzes filmas ienes visvairāk peļņas. Man patīk saņemt krietnu žūksni naudas, taču esmu gatavs darboties dažādos žanros.

"Harry Potter"

Kārtīgi grāmatu un filmu fani zina, ka itin visās daļās par burvi Hariju Poteru ir arī atvēlēts ētera laiks Ziemassvētku svinībām. Skatītāji var novērtēt gan pirmo dāvanu saņemšanu daļā par Filiozofa akmeni, gan arī braucienu uz vecāku mājvietu Nāves dāvestu filmā. Skaidrs ir viens – ikvienā kinolentes daļā Ziemassvētkiem un to svinībām tiek piešķirta liela loma, tieši no tām attīstoties tālākajiem sižeta notikumiem.

Katrā filmā uzmanība pievēršama pasniegtajām dāvanām. No Hagrida puses tā vienkārši reizēm saucama par savdabīgu, savukārt nereti kāda negaidīta dāvana pārtop tieši trūkstošajā puzles gabaliņā, kas palīdz glābt dzīvības.

"While You Were Sleeping"

Sandra Bulloka romantiskā filmā? Lūk, tā patiesi ir klasika! Ja viņas atveidotās varones Lūsijas centieni notēlot komā guļoša pacienta līgavu nešķiet gana piemēroti svētkiem, varat uzelpot, jo filmā tomēr netrūkst ainiņu, kas atgādina par gada nogales svinīgo garu. Romantiskajā komēdijā neiztiek nedz bez neveiklām vakariņām, klasiskas slidošanas ainas, gan arī Čikāgas sniedziņa. Ziemassvētku noskaņu filmā papildina arī krāsaino gaismiņu mirdzēšana un tematiskais skaņu celiņš.

Sandra Bulloka ir ne tikai viena no slavenākajām, bet arī pelnošākajām aktrisēm pasaulē. Tāpat kā atveidotajām romantisko komēdiju varonēm, arī viņai pašai mīlas dzīvē gājis kā pa amerikāņu kalniņiem, nereti ieskatoties jaunākos vīriešos. Par viņas dzīves un karjeras līkločiem uzzini šajā rakstā.

"Iron Man 3"

Jā, nekas nav mainījies, šī aizvien ir supervaroņu filma, taču tajā Roberta Daunija juniora atveidotais varonis atkal cenšas glābt pasauli tieši Ziemassvētku laikā. Filmas veidotāji starp asa sižeta ainām atraduši gana daudz iespēju atrādīt arī izpušķotās eglītes, svētku laikam raksturīgos pilsētvides rotājumu un, protams, sniedziņu – parādību, no kuras pēdējo gadu decembra nogalē pie mums nav ne ziņas, ne miņas.

Starp citu, Tonija Stārka transformācija ainā fonā dzirdama jauna versija labi zināmajam "Zvaniņš skan"!

"Edward Scissorhands"

Filmas pamatā ir stāsts par šarmanto un romantisko Edvardu Šķērroci, kura lomā redzam pavisam jauniņu Džoniju Depu. Ar šo filmu aizsākās viņa ilgtermiņa sadarbība ar Timu Bērtonu, kurš šo kinolenti nosaucis par vienu no savām mīļākajām. Runājot par sasaisti ar gada nogali, pēdējā filmas trešdaļa norisinās Ziemassvētku svinību laikā. Noteikti nevar nepieminēt arī klasisko ainu, kurā, skanot svētku dziesmiņām, Džonijs Deps ar sevis radītu ledus skulptūru izklaidē Vinonas Raideres atveidoto varoni.

Kā filma beigsies, lūko pats, taču varam pačukstēt, ka tā būs vienlīdz traģiska un sniega pilna.

"Batman Returns"

Kur Betmens, tur tumšs un nedaudz bailīgs, tāpēc diezgan simtprocentīgi var teikt, ka šis tēls ir absolūts pretstats tam, ko pierasts celt saulītē Ziemassvētku laikā. Tomēr sasaiste ar Ziemassvētkiem tajā ir, un tas filmai piešķir sava veida melnā humora devu. Jāpiebilst arī teicamā Mišelas Feiferes aktierspēle, kā arī nenoliedzamais Denija de Vito šarms, kas neizskaidrojamā veidā liek aizdomāties par svētkiem un to tuvošanos.

Lai gan Gotemas pilsētiņa vēlējās tikai mierīgus svētkus, pretī tika saņemts viens piedzīvojums pēc nākamā.

"Trading Places"

Šajā kinolentē nu vienkārši lielisks ir komiķis Edijs Mērfijs. Notikumu virkne seko pa pēdām Mērfija pazemīgajam varonim, kurš tiek samainīts vietām ar veiksmīgu brokeri. Taču, ņemot vērā, ka notikumi risinās Filadelfijā un Ziemassvētku laikā, filmā netrūkst dažādu svētkiem raksturīgu elementu un sīkumu, kas to padara vēl interesantāku. Aina, kurā visa uzmanība pievērsta iereibušajam Ziemassvētku vecītim, vien ir redzēšanas vērta!

"The Princess Bride"

Šī ir viena no kinolentēm, kuru iemīļojuši cilvēki visā pasaulē un kuras frāzes bez ieskatīšanās telefonā zina daudzi. Notikumi risinās ap stāstu, kuru savam mazdēlam atklāj Pītera Falka atveidotais varonis. Taču, kas interesanti, šī diena, kad viņam noteikts palikt gultā un klausīties vectēvā, norisinās Ziemassvētku laikā. Gada nogales klātesamību nodod ne tikai pie skapja piestiprinātās Ziemassvētku vecīša figūras, bet arī iesaiņojuma papīrs, kurā tiek pasniegta grāmata. Ja uz filmu skatās no šī rakursa, to iespējams uztvert kā brīnišķīgu Ziemassvētku dāvanu.

"Lethal Weapon"

Ir decembris, un Mārtina Rigsam nav neviena, ar ko pavadīt Ziemassvētkus. Taisnība, viņš tiešām nav no paklausīgākajiem, taču patiesi vēlētos sev apkārt cilvēkus, kurus saukt par ģimeni. Šādu sajūtu līdzīgā mērcē Ziemassvētku laikā izjūt daudzi, jūtoties vientuļi un pazaudējot īsto dzīves jēgu. Labā ziņa – tieši ap šo laiku apziņa un mērķi pamazām sāk atgriezties.

