Inciema muiža atrodas 13 kilometru no Siguldas un 63 kilometrus no Rīgas, šobrīd – Siguldas novada Krimuldas pagastā. Tai ir sena vēsture. Informācija par Inciema (Inzeem) muižu atrodama jau 17. gadsimtā – 1652. gadā to nopirka vācbaltietis Gothards Vilhelms I fon Budbergs. 19. gadsimta vidū muižu iegādājās Tīzenhauzenu dzimta, kurai tā piederējusi līdz pat agrārajai reformai, kad to pārņēmuši Eglīši.