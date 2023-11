Kaspars Dumburs šobrīd ir viens no pieprasītākajiem latviešu aktieriem. Nu jau četrus gadus strādādams Dailes teātrī, viņš savā biogrāfijā ir trekniem burtiem ierakstījis vairākas nozīmīgas izrādes – tādas kā Viestura Kairiša "Smiļģi", Toma Treiņa "Kur pazuda valsts", Džona Malkoviča "Leopoldštate" un citas. Līdzās darbam teātrī, viņš arī aktīvi filmējas, spēlējot ne tikai mākslas filmās ("1906", "Janvāris" un citās), bet arī dažādos seriālos, piemēram, "Nebaidies ne no kā". "Man nav tādas pieredzes, kad esmu bijis bez darba," sarunā ar "Delfi" atzīst aktieris.

Novembrī pirmizrādi piedzīvo uzreiz divi lieli darbi ar Kaspara Dumbura piedalīšanos. 16. novembrī uz Dailes teātra skatuves pirmo reizi skatāma dramaturga Matīsa Gricmaņa luga "Spīdolas nakts" Viestura Kairiša režijā. Tā tapusi pēc Raiņa darbu motīviem, un Kaspars tajā attēlo Lāčplēsi. "Viņš ir tikai viens no puzles gabaliņiem," skaidro Kaspars, norādīdams uz to, ka izrādes centrā ir Rainis un viņa pretpols – Līkcepure.

No 11. līdz 26. novembrim kinoteātros visā Latvijā ir skatāma režisora Ronalda Mežmača debijas spēlfilma "Elpot zem ūdens". Tā ir sociālā drāmā, kas balstīta uz patiesiem notikumiem un runā par smagu un aktuālu mūsdienu problēmu – narkomānijas slimību, no kuras cieš gan paši atkarīgie, gan to līdzcilvēki. Kaspars Dumburs filmā attēlo galveno lomu. "Latvijas sabiedrībai ir jāzina, ka tā ir slimība un to ir iespējams apturēt," saka Kaspars. "Ja mēs to sapratīsim un spēsim palīdzēt, tad mūsu sabiedrība kļūs labāka."