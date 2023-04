Rotko, cenzūra un muzejs kā atklāsmes vieta. Saruna ar mākslinieku Māri Čačku

No 22. līdz 28. aprīlim ar pasaulslavenā, Daugavpilī dzimušā mākslinieka Marka Rotko oriģināldarbu jaunās ekspozīcijas atklāšanu un vairākiem citiem kultūras pasākumiem tiks svinēta Daugavpils Marka Rotko mākslas centra desmit gadu jubileja. "Esam paveikuši daudz, bet darāmā arvien netrūkst," stāsta centra vadītājs Māris Čačka. Ar viņu tiekamies Rīgā, Dailes teātrī, kur nupat atklāta izstāde "Rotkho. Made in Latvia" – tajā skatāmas latviešu mākslinieku veidotās Rotko darbu kopijas.

Čačka ne tikai veic Rotko centra vadītāja pienākumus, bet ir arī pazīstams mākslinieks, kas piedalījies vairāk nekā 80 mākslas izstādēs gan Latvijā, gan ārzemēs. "Pareizi sakārtojot savu darba laiku un pārējo laiku, viss ir iespējams," par balansu starp administratīvo un radošo darbu stāsta Čačka.

2022. gada nogalē Rotko centrā notika liels skandāls – Daugavpils dome likusi no igauņu mākslinieka Sandera Raudsepa personālizstādes "Nāvīga vēlme nonākt pēcnāvē" aizvākt trīs darbus – "Juzi", "Sheeple" un "Dicksus". Šķiet, daļai apmeklētāju lielāko sašutumu izraisīja pēdējais no tiem – tajā attēlots pie krusta pielīmēts vīrieša dzimumloceklis. Pēc šī skandāla notika vairākas diskusijas par mākslas cenzūru un to, kas mūsdienās ir vai nav māksla. "Es esmu pieļāvis kļūdu, ļaujot šim cenzūras faktam materializēties ar manām rokām," atzīst Čačka.

Mēs tiekamies Dailes teātrī, kad veicat pēdējos projekta "Rotkho. Made in Latvia" darbus. Sakiet, kāpēc izstāde veidota tieši šeit?

Pirms gada Dailes teātrī tika uzvesta brīnišķīga izrāde "Rotkho", kuras nosaukumā ir vietām samainīts k un h burts (angļu valodā mākslinieka uzvārds rakstāms kā "Rothko"). Izrāde precīzi izgaismo mūsdienu pasaules mākslas tirgus sašķobītās formas un cilvēku izpratni, kā arī reakciju uz to, kas ir veidojis gleznu, – tai ir konkrēts autors, vai arī tā ir kriptomāksla vai vēl kaut kas cits.

Gan ar Rotko centra kolekcijas izstādēm, gan ar speciāli veidotiem projektiem regulāri dodamies ārpus Daugavpils un pat Latvijas. Pirms vairāk nekā gada, kad sākām plānot centra desmitgades programmu, sapratām, ka mums, tāpat kā līdz šim, ir atkal jāiet ārpus komforta zonas.

Izrādes "Rotkho" tēmas un sižetiskā līnija kļuva par mudinājumu izstādi "Rotkho. Made in Latvia" veidot tieši Dailes teātrī. Mēs pieaicinājām sešus Latvijas, mūsuprāt, nozīmīgākos māksliniekus (Frančesku Kirki, Alekseju Naumovu, Sandru Strēli, Helēnu Heinrihsoni, Ritumu Ivanovu un Kasparu Zariņu), kas radīja Rotko darbu kopijas. Dailes teātrī izstāde tiek atklāta 18. aprīlī, un tas ir zīmīgi, jo jau pēc desmit dienām tieši šo sešu Rotko darbu oriģināli būs skatāmi Daugavpilī. Es paredzu, ka Latvijas mākslinieku veidotie darbi būs magnēti, kas piesaistīs cilvēkus braukt salīdzināt, skatīties, atcerēties, vai tiešām kopijas un oriģināli ir līdzīgi, u. tml. Jāpiebilst, ka atbilstoši normām visas Rotko kopijas ir uz katru pusi par vienu centimetru lielākas.

Rotko oriģināldarbu ceļš uz Daugavpili šoreiz nebūt nebija viegls.

Jā, bet katra ekspozīcija, kas ik pēc trim gadiem tiek atvesta uz Rotko centru, nav īstenojama vienkārši – nedz loģistiski, nedz kā citādi, tas vienmēr ir sarežģīts projekts ar striktiem drošības nosacījumiem. Arī agrāk, kad Krievija vēl nebija uzsākusi karu Ukrainā, transportēšana bija slepena, gleznu piegādes maršruti tika mainīti pēdējā mirklī. Tas ir gan lidojums no ASV, gan sauszemes un kuģošanas posms.