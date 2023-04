Foto: Ar ainām no psihoneiroloģiskās slimnīcas uzsākta jauna pašmāju seriāla filmēšana

Aprīļa sākumā filmēšana uzsākta daudzsēriju spēlfilmai "Padomju džinsi", kuru kopīgi veido režisori Staņislavs Tokalovs un Juris Kursietis, portālu "Delfi" informē Nacionālā Kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmajā filmēšanas dienā tika uzņemtas ainas no psihoneiroloģiskās slimnīcas 1979. gadā, galvenais varonis Renārs slimnīcā ievietots tam laikam "neadekvātas" uzvedības dēļ. Filmēšanas vieta ir Viskaļu bāze, ko filmas mākslinieces Laura Dišlere un Zanda Landrāte iekārtojušas atbilstoši scenārijam un septiņdesmito gadu beigu gaisotnei, konsultējoties ar vairākiem speciālistiem, arī tālaika psihoneiroloģisko ārstniecības iestāžu pārstāvjiem. Turpmākajām ainām kā citas filmēšanas vietas ir piemeklēts Dailes teātris, rūpnīca "Salamandra", Kalnu kultūras nams un citas.

Topošajā seriālā galvenās lomas atveidos Kārlis Arnolds Avots, Igors Šelegovskis un somu aktrise Amu Milonofa (Aamu Milonoff).

Foto: Egija Smeile

Filmai "Padomju džinsi" plānotas astoņas sērijas, katra 45 minūšu garumā, scenāriju rakstījusi starptautiska komanda – režisors Staņislavs Tokalovs, pieredzējusī bulgāru scenāriste Teodora Markova un Holivudas filmu profesionālis Valdemārs Kaļinovskis –, filmas radošajā komandā ir arī operators Valdis Celmiņš un māksliniece Laura Dišlere. Stāsts aizved uz 20. gadsimta 70. gadu beigu Latviju, kur džinsu bikses ir viens no spilgtākajiem "kapitālistisko rietumu" simboliem, to ražošana pagrīdē filmas galvenajam varonim izvēršas par ienesīgu biznesu, bet vēlāk – par ideoloģisku cīņu ar čeku un krimināliestādēm, jauneklīga spīta protestu pret brīvības ierobežošanu. Autori sola intriģējoši dramatisku, bet arī komiski gaišu stāstu, jo arī humors bija viens no ieročiem pret padomju varu. Lomās arī Andris Keišs, Gundars Āboliņš, Nikolajs Šestaks, Gints Grāvelis, Jānis Jarāns, Ivars Krasts, Jevgēņijs Isajevs, Valentīns Novopoļskis un citi.

Galvenā tēla, Renāra atveidotājs Kārlis Arnolds Avots nesen saņēma "Lielā Kristapa" balvu kā labākais aktieris (par darbu Viestura Kairiša filmā Janvāris); tā bija viņa otrā kinoloma, bet Avota ekrāna debija ir galvenā loma Staņislava Tokalova spēlfilmā "Mīlulis" (2022), un režisors ar aktieri ir jau ļoti cieši sastrādājušies. Tāpēc daudzsēriju filmas "Padomju džinsi" galvenajā lomā Kārlis Arnolds Avots nav nonācis nejauši – lai gan viņš izturēja pamatīgu aktieru atlases procedūru, pavisam drīz tapa skaidrs, ka Kārlis šai lomai ir īstais un sadarbība var turpināties.

Uz ekrāniem seriāls gaidāms 2024. gada sākumā.

Filmu producē studija "Tasse Film", kura līdz šim strādājusi ar abiem režisoriem – gan ar Staņislavu Tokalovu (spēlfilma Mīlulis, 2022), gan Juri Kursieti (spēlfilma Oļegs, 2019).